Nerea Bermejo: "Todavía no me lo creo"

Actualizada 15/06/2021 a las 06:00

El día después de una campeona como Nerea Bermejo ha sido un cúmulo de sentimientos. Cuando has batido tu marca por un margen inesperadamente grande en tu prueba favorita (56.28 en 400 vallas), cuando has contribuido con tu esfuerzo al relevo para que tu equipo puntúe al máximo, cuando has cenado pizza y has dormido de malas maneras en el autobús y has vuelto a casa a las 4 de la madrugada, cuando sientes la tranquilidad de haber terminado ya los exámenes y las prácticas de Enfermería, cuando tu Whatsapp y tus redes sociales te recuerdan cada minuto la bestialidad de tu récord, cuando llegas a Larrabide y te aplauden. ¿Cómo reaccionas? Nerea compagina el cansancio con la euforia, la timidez con el orgullo. Pero, sobre todo, está feliz. Desde el domingo, sabe que sus saltos por las diez vallas del anillo le han otorgado el pasaporte a atleta internacional. Y lo que le queda...

¿Cómo se le queda a una el cuerpo después de hacer una marca como la del domingo?

Estoy súper súper contenta. Todavía no me lo creo. Y todo el mundo que se preocupa por mí también lo está y se alegra por lo que he conseguido. Hoy me he levantado que parecía que me había atropellado cualquier cosa -ríe-. El viaje de vuelta fue un poco matada. Estoy muy orgullosa, aún no me creo la marca. Sí que veía posible bajarla un trozo grande, porque me vi bien en el 4 vallas que hice (57.59). Creía que podía mejorarla, porque después hice buenos 100 y 200. Pero la marca fue una barbaridad y estoy en una nube todavía.

¿Le motivó en la recta final la presencia cercana de la lituana Modesta Juste?

Sí. No la vi en toda la carrera, pero en 400 lisos es portentosa. No sabía quién venía detrás, pero vi su sombra y pensé: “Ay, que me coge” -sonríe-. Soy muy picona y al llegar a la última valla, que cogimos juntas, dije: “Nerea, vamos”. Acabamos las dos súper contentas porque nos beneficiamos las dos de correr juntas. La gente está haciendo barbaridades este año en esta prueba.

También participó en el relevo 4x400 con su hermana.

Fue lo que más me alegró del domingo. Nos hacía mucha ilusión pasarnos el relevo porque nunca habíamos corrido juntas y Miren Ederra y Maite Alonso, monísimas, nos dejaron poner el orden que queríamos. Cuando me pasó Ane el relevo, se oyó un “¡Ayyyyy!” -entona con ternura- de las compañeras desde la grada. Luego nos dijeron que se les había puesto la carne de gallina.

Parece que fue ayer cuando se alegraba tanto de bajar del minuto (2019)... Y mírese ahora.

Ya... -sonríe-. Ahora se hace normal. De hecho, para meterse en la final del Absoluto habrá que bajar del minuto seguro. Es bueno que la gente haga buenas marcas, porque así mejoramos todas.

¿Qué siente al ver la importante evolución de sus registros?

Me sorprende ver a lo que he llegado. Mi primer campeonato nacional fue sub-20, no destaqué antes. Me parecía que era hasta mayor, pero siempre confiaba en Fran (Beoringyan), que me dijo que no tenía límites, y tampoco me los he puesto. Es mi manera de ser y la que tenemos en este equipo para seguir consiguiendo marcas.

Hasta ahora no ha aparecido en el panorama internacional, pero con esta marca todo cambia. Ya aparece en el ranking europeo.

Tengo buenas marcas en varias pruebas, pero nunca he salido de España a correr. Quiero que eso acabe. Cuando me seleccionaron para Polonia, estoy orgullosa de las chicas del relevo, pero yo no siento que fuera internacional, porque no corrí. No representé a España. Se me ha ido la ocasión varias veces, cuando hice 59.01 en 2019, o el año pasado cuando tenía las mínimas para el Europeo sub-23 y el absoluto y se cancelaron... Ahora que estoy haciendo marcas, tampoco hay campeonatos...

El sábado compite en Vallehermoso, una gran oportunidad.

Sí, va a ser mi primer mitin internacional. Seré de las que tiene peor marca de las participantes. No me he plantado nunca en una carrera en la que todas me ganen y es una oportunidad. Me da un poco de cague, pero también disfrutaré. Y creo que se me nota.