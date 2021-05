Asier Martínez, a las puertas de Tokio

Actualizada 15/05/2021 a las 17:46

A Asier Martínez no le para nadie. El navarro se ha quedado a la puertas de Tokio en la prueba de los 110 metros valla en la segunda jornada de División de Honor masculina que se está celebrando en Castellón. Martínez paró el cronómetro en 13.34 y la mínima olímpica está en 13.32. Pero no todo se queda ahí. El navarro ha conseguido la mejor marca española Sub 23 de la historia. Además, diez minutos después, en los 100 metros, ha hecho marca personal con un tiempo de 10.55.

Por otro lado, el Grupompleo femenino está en Larrabide compitiendo también en la segunda jornada de División de Honor. Destaca Nerea Bermejo que ha batido su récord navarro de los 400 metros vallas y ya es líder en los 400 metros lisos y 400 metros vallas.