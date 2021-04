García Bragado: “Pamplona es una ciudad maravillosa para competir”

Actualizada 20/04/2021 a las 18:51

Una anécdota pone de manifiesto el carácter de un campeón. El Ayuntamiento de Pamplona le hizo entrega de un pañuelo de San Fermín en una caja, pero el marchador no le dio importancia al detalle, o no se le explicó, y se lo guardaron. Cuando este medio le comentó el significado del pañuelo, pidió que se lo dieran para ponérselo, y posó orgulloso con él al cuello. Así subió al podio para recoger el cariño de Pamplona.

El olímpico por excelencia, que desde Barcelona-92 no se ha perdido ni unos Juegos, sólo tuvo buenas palabras para la organización de la prueba pamplonesa.

“Ha estado muy bien, es un sitio magnífico para hacer campeonatos. Sólo hay que arreglar un poquito un par de cositas en las curvas y esta avenida es un sitio magnífico en el que se pueden hacer campeonatos de España. Pamplona es una ciudad maravillosa para competir. Ha soplado un poco de aire, pero ha hecho un día bueno de sol. Para las fechas que estamos... muy bien”, expresaba Bragado antes de recoger sus numerosas preseas de este domingo.

El madrileño acudía a Pamplona con la intención de mejorar su marca, lo que significaba récord de España máster 50, y lo logró. “Era la espinita que tenía clavada, para mejorar la marca que tenía de esta temporada. Incluso lo he hecho un poco mejorar lo que tenía previsto. Me habría arrepentido de no haber venido”, se sinceró.

Tokio ya está en el horizonte. “Ahora ya estoy con ánimo. Lo siguiente será ir a la Copa de Europa en mayo con el equipo nacional, un día menos para que lleguen los Juegos Olímpicos”, dijo, antes de agradecer al público. “Es bonito ver la gente que ha venido a la prueba, estoy muy agradecido”, terminó el gran campeón.