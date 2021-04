García Bragado: “Venir a Pamplona es como una despedida”

Actualizada 18/04/2021 a las 08:56

Jesús García Bragado es una de las leyendas vivas del deporte mundial pero, viéndolo sentado en un sofá de la recepción del hotel Iruña Park, detrás de una mascarilla, nadie diría que atesora siete Juegos Olímpicos (no ha faltado a ninguno desde Barcelona-92) y trece Mundiales de Atletismo. Es la única persona de la historia que puede decirlo. La única. De apariencia sencilla, menudo, serio, hablador, contador de anécdotas, el campeón mundial de Stuttgart-93 sigue en la brecha 28 años después. Con 51, se encuentra preparando sus octavos y últimos Juegos. Y, en ese camino a Tokio, ha hecho una parada en Pamplona. Este domingo, Pamplona tendrá el privilegio de ver marchar a un mito.



¿Por qué se ha animado a participar en Pamplona?

Tenía dudas. Mi plan era haberme retirado el año pasado pero llegó la pandemia. Para 2021 tenía proyectos, pero sigo entrenando para mi última prueba como atleta en los Juegos, pero me sigo preparando para dar el salto a mi profesión de podólogo y entreno a chavales. La agenda me aprieta mucho. Como me estoy preparando para los Juegos, cada vez que hay una competición me planteo ir. Rodrigo (Fernández, presidente de la Federación Navarra de Atletismo y marchador) me lo dijo y, aunque no lo tenía claro por el desplazamiento, me sabía mal no venir por él. Y también hace tiempo que no veía a un amigo del País Vasco y nos vamos a ver aquí.



¿Y cómo logra prepararse para esos últimos juegos sin apenas competiciones celebradas?

En mi caso, como ya tengo cierta edad, soy más selectivo. Antes viajaba mucho adonde hubiera pruebas. Ahora el periodo competitivo es al final de la temporada. Por un lado, echo de menos esa competición, pero por otro, me quedan poquitas balas que gastar y una de ellas son los Juegos Olímpicos.



Para usted la prueba de Pamplona es un entrenamiento. Para muchos, competir junto a usted será un sueño.

Mi objetivo ahora es ir a la Copa de Europa, una de las últimas pruebas que hay para entrar en el ránking de los Juegos. Por eso, estar en Pamplona es como una despedida. Después de los Juegos, no me voy a poner ni un dorsal más. Si hubieran sido otras las circuntancias, a lo mejor lo habría hecho de otra manera, pero así va a ser mi despedida como atleta.



Su presencia da realce a una prueba de marcha muy joven. ¿Es consciente?

Siempre es bueno que venga gente a una prueba para crear interés. Rodrigo es una persona muy proactiva para la marcha y ha conseguido que haya una gran prueba, no por mí, sino porque hay una buena participación.



¿Viene a ganar?

No. En Getafe, en diciembre, competí por amistad y no estaba en forma. Espero estar en mejores condiciones que entonces. Pero el hecho de haber cumplido los 50 años, hace que cada marca sea récord del mundo máster, y aunque no me he sentido integrado en esa categoría, es un reto. Espero hacer una mejor marca.



Cuando se ha conseguido todo, ¿a qué se aspira?

El atletismo tiene fecha de caducidad. El deporte te abandona a ti. Pero he tenido el privilegio de poder elegir dónde voy a poner el punto final. Me planteé dejarlo en Tokio, porque se ha decidido que van a ser los últimos con 50 km marcha. Y cuando lo supe, en 2017, me planteé que quería dejarlo ahí.



¿Cuál es el secreto de todo lo que ha conseguido?

Mantener la ilusión para seguir adelante. Pero las lesiones forman parte de esto con la edad. A partir de los 35 empecé a tener lesiones serias, pero tuve la suerte de encontrar especialistas buenos. En 2006 me operé de la cadera y he seguido 15 años más. Después del confinamiento tenía dolor y veía complicado ponerme las pilas, pero han salido terapias con factores de crecimiento y he conseguido solventar la situación.



¿Cuánto se prepara cada día ahora?

Madrugo bastante, si tengo cosas de podología, cuando termino me centro en entrenar. Antes hacía 30 km diarios, 180 a la semana o 210. Pero ahora el cuerpo no me lo tolera y me muevo en torno a los 20 diarios. Y si un día no apetece entrenar, no me flagelo por ello.



¿Se permite algún capricho al comer?

Sí, cuando están lejanas las competiciones. Hay algo que me encanta, las chichas zamoranas, que están muy condimentadas -su familia es zamorana-. La digestión es un poco... -sonríe-.



Tiene dos hijas, de padre campeón del mundo de marcha y madre campeona del mundo de gimnasia. ¿Han heredado algo?

Creo que me equivoqué y las presioné demasiado. La mayor empezó haciendo pértiga y le pesó el apellido del padre. Tenía demasiadas expectativas sobre ella y debí ejercer más de padre que de atleta. La pequeña jugaba al waterpolo y tenía muy buenas condiciones, pero no le supe meter el gusanillo de la competición. Quizá fue error mío quemarles etapas, en vez de verlo como algo más social.



La jornada de Pamplona termina con una prueba de niños y niñas. ¿Qué les diría?

Que se animen, que practiquen atletismo. Cuando iba a Educación Física y nos decían de hacer una vuelta de marcha, pensábamos en hacerlo como Jordi Llopart (marchador fallecido en 2020). Ojalá vernos sirva para que los niños y niñas lo hagan.



Un deportista de tantísimo nivel, ¿es reconocido por la gente en la calle?

Si me siento en el metro, no. Sólo si me ven con chándal o haciendo marcha por la calle. Y la gente me anima y me pregunta si voy a ir a Tokio.



¿Dónde guarda todas sus medallas y premios?

La casa de mis padres es un museo. Mi padre lo tiene todo clasificado, fotos, premios, placas, chándals. Mi madre se queja de que por mí tiene todos los armarios llenos -ríe- En cambio, mi piso de Barcelona es totalmente austero.



¿Cuándo es la prueba de 50 km en Tokio?

El 8 de agosto. El 8 del 8.



Será el momento de decirle ‘sayonara’.

DNI

Nombre: Jesús García Bragado

Nacimiento: Madrid, 17-10-1969

Profesión: Podólogo

Familia: Tiene dos hijas con su ex pareja, la gimnasta Carmen Acedo

Palmarés:

Oro 50 km Mundial 1993 en Stuttgart ​

Plata 50 km Mundial 1997 en Atenas​

Plata 50 km Mundial 2001 en Edmonton

Plata 50 km Mundial 2009 en Berlín

Plata Europeo 2006 en Gotemburgo

Bronce Europeo 2002 en Múnich

Olímpico en Barcelona-92, Atlanta-96, Sydney-2000, Atenas-04, Pekín-08, Londres-12, Río-16 y lo será en Tokio