Un calendario idealista para 2021

Actualizada 14/01/2021 a las 06:00

Es un calendario idealista. El que la Federación Navarra de Atletismo (FNA) ha publicado, en connivencia con las citas de la Española (RFEA), para que sirva como referencia. Lógicamente, todo queda a expensas de las medidas que se tomen en todo momento desde el Gobierno por la situación sanitaria, pero el atletismo ya tiene fechas para la nueva temporada 2021.

Desde el año pasado, el calendario atlético es de 1 de enero a 31 de diciembre, y el punto culminante iban a ser los Juegos Olímpicos, pero el aplazamiento de la cita japonesa a este verano (el atletismo será entre el 30 de julio y el 8 de agosto) hará que los atletas se vuelquen de lleno para conseguir estar en ellos. De ahí que todos estén pendientes de las citas que va a haber durante el año, aun sabiendo que algunas de ellas se pueden cancelar en función de la evolución de la pandemia.

ESTRENO ESTE SÁBADO

Sea como sea, la FNA ya tiene preparada su primera prueba del calendario para este sábado a partir de las 10.30 en Larrabide, un control de pértiga bajo techo (en el módulo cubierto de las instalaciones). Las tres mejores pertiguistas navarras estarán en la cita: Miren Bartolomé, Sandra Barrios y Jaione Mikeo. Once atletas en total competirán en esta primera prueba del calendario.

En teoría, la primera jornada de Juegos Deportivos (JJDD) está fijada para el sábado 23 y el Campeonato Navarro y Vasco en pista cubierta se tendrá que desplazar, una vez más, a San Sebastián, para cerrar el mes de enero. La FNAF ha completado su calendario durante los primeros meses del año con jornadas de JJDD, aunque las citas de los atletas navarros de más edad y nivel estarán también fuera de la Comunidad foral.

La temporada de pista cubierta nacional tendrá su punto culminante el 20 y 21 de febrero con el Campeonato de España absoluto. La sede, como muchos otros eventos, todavía no se conoce. El siguiente fin de semana se disputará el nacional de lanzamientos, donde Navarra es una de las potencias del país.

También en febrero, el día 14, se disputará el Campeonato Navarro de Campo a Través, en Alsasua.

En abril (24 y 25), llegará el Campeonato de España de Trail running. Ya en junio, tendrá lugar el Campeonato Navarro Absoluto al aire libre (22 y 23), una semana antes del Campeonato de España, que será en Getafe.

Para estar al tanto de todas las competiciones de este año, habrá que esperar su confirmación continuamente. Pero la FNA y la RFEA ya han marcado su hoja de ruta.

Citas especiales en el Dantzaleku de Alsasua

Las instalaciones alsasuarras de Dantzaleku celebrarán esta campaña su 50 aniversario y, por ello, han decidido acoger una de las grandes citas del calendario navarro y organizar, además, una carrera popular para festejar ese medio siglo de actividad.

De esta forma, y como ya ocurrió hace dos años, el emblemático circuito que arranca y termina en las pistas de Alsasua acogerá el 14 de febrero el Campeonato Navarro de Campo a Través -o cross- individual dentro del XXXIV Cross de Alsasua.

Además, y si es posible junto a una prueba de cross para categorías inferiores incluida en los Juegos Deportivos de Navarra, el club organizador tiene previsto también celebrar ese mismo día una carrera abierta a corredores populares.

Calendario

ENERO

16 PC Prueba de Control Pértiga

23 1ª Jornada Pista Juegos Deportivos Sub 16-Sub 18

27 PC Prueba de Control Pértiga

30 PC Cto. Navarro y Vasco Absoluto

FEBRERO

3 Prueba de Control Pértiga

7 PC Campeonato Navarro Sub 23

13 y 14 Campeonato Navarro y Vasco de Lanzamientos

13 y 14 Campeonato de España Sub23 en Pista Cubierta

14 Campeonato Navarro de Campo a Través Individual Alsasua

20 y 21 LVII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta

27 Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos

28 Campeonato de España de Campo a Través Individual y FFAA

MARZO

5 al 7 Cto. Europa Torum (Polonia)

6 y 7 Cto. de España Sub20 PC

7 Cto. Navarro de Trail Running

13 y 14 Cto. de España Sub18 PC

13 y 14 Copa Europa Lanzamientos

14 Cto. Navarro cross corto y Master

14 Cto. de España de Marcha

19 al 21 Cto. Mundo PC Nanging

20 Cto. Mundo de Campo a Través

20 Cto. Navarro 10,000m y Milla

28 Cto España Master de Campo a Través Individual y Clubes

ABRIL

10 Cto. España Trail Running FFAA

11 Campeonato Navarro de Clubes

17 Cto. Navarro de Marcha en Ruta

24 y 25 Trail-running Campeonato de España Montaña

MAYO

29 y 30 AL Campeonato de Europa de Federaciones EA Chorzow (Polonia)

JUNIO

5 y 6 AL Campeonato Navarro Sub 23

12 y 13 AL Cto. Navarro Absoluto

19 y 20 AL Cto. España Sub 23

26 y 27 Cto España Absoluto Getafe

JULIO

3 Campeonato de Europa Montaña

3 y 4 Campeonato de España Sub 20

8 al 11 Campeonato Europa Sub 23

11 Cto. España de Federaciones

15 al 18 Campeonato Europa Sub 20

17 y 18 Campeonato España Sub 16

24 y 25 Campeonato España Sub 18

AGOSTO

30 al 8 Juegos Olímpicos Tokio

17 al 22 Cto. Mundo Sub 20 Nairobi

26 al 29 Cto.Europa Sub 18 Rieti

NOVIEMBRE

11 al 14 Trail Running Cto. del Mundo

21 Campeonato de España de Campo a Través por Clubes

DICIEMBRE

5 Campeonato de España de Marcha de Invierno

12 Campeonato de Europa de Campo a Través Dublín