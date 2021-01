Los atletas navarros hacen de 'quitanieves'

Actualizada 11/01/2021 a las 06:00

Sería difícil ver imágenes como éstas en otros deportes. Los propios protagonistas, atletas de elite entre ellos, quitando con palas, rastrillos y hasta vallas la nieve acumulada de las pistas para poder entrenar. Pero ocurrió este sábado tras el paso del temporal.

Poco antes de las 12 del mediodía, el grupo de fondo y mediofondo que se entrena en el estadio de Larrabide se encontró con una pista blanca y no apta para ejercitarse en ella, por el riesgo de resbalones y lesiones. Algunos atletas se dieron la media vuelta dadas las condiciones del tartán, pero otros, liderados por los plusmarquistas Ayrton Azcue y Javier Nagore, se pusieron a retirar la nieve con palas y una escoba que pidieron en las instalaciones.

“Hemos ido a hacer series y hemos decidido quedarnos, porque no todos tienen permiso para entrar en el gimnasio al no ser atletas de elite”, explicaba Javier Nagore, atleta navarro del Grupompleo Pamplona Atlético, molesto por la dejadez de las instituciones. “No creo que cueste mucho una máquina, pero nunca nos han limpiado la pista. Si no lo limpiamos nosotros, no lo limpia nadie. Creo que no somos nosotros los que tendríamos que hacerlo, pero queríamos entrenar”, añadía el mediofondista navarro.

Los atletas estuvieron una hora quitando la nieve de la pista por el riesgo que suponía. “Te puedes caer y resbalar. Fastidia mucho, siempre estamos igual”, apuntaba Nagore, plusmarquista navarro de 5.000 m y de 10 km.

Su compañero y amigo Ayrton Azcue, que además de atleta es también responsable del sector de mediofondo y fondo de la Federación Navarra de Atletismo, mostró su indignación en Twitter con una imagen de Nagore quitando la nieve y este texto: “Este es el Centro de Tecnificación de Navarra: al aire libre, sin pista cubierta. Él es Javier Nagore, 6º de España y limpiando la calle 1 para poder hacer su “trabajo”. Cuando el Gobierno de Navarra exige profesionalización y normas elitistas me pregunto si así entrena un atleta de élite”, reclama Azcue, récordman navarro de 800 y 1.000 m en pista cubierta.

El presidente del Grupompleo Pamplona Atlético, Pablo Branchi, intervino con otra clara protesta: “Ése es el mismo atleta ‘profesional’ a cuyo club le exigen hacerle nómina por cobrar 1.500 euros al año de incentivos, ¿verdad? Y que luego no puede cogerse una baja por paternidad en su trabajo de verdad porque no podría competir, ¿verdad? Tremendo lo de nuestra Administración”.

El atleta Alfonso Rey tuvo que recurrir a una valla de las pistas para emplearla a modo de rastrillo quitanieves.

CAMBIO DE PLANES EN BURLADA

Si en Larrabide había nieve, en El Soto de Burlada la capa era incluso mayor. El grupo de medio fondo y fondo, integrado por 15 personas, acudió a las 10 de la mañana para intentar eludir la nieve que pensaban que iba a caer más tarde, pero se encontraron con un manto espeso.

“Hemos calentado por la calle 1 para ir quitando la nieve, y durante 20 minutos íbamos a la vez con el rastrillo. Hemos adaptado el entrenamiento y lo hemos hecho con zapatillas de clavos. No se podía correr mucho y hemos hecho series cortas. Ya que hemos quedado, por lo menos queríamos disfrutar. Los de mediofondo y fondo se han quedado conmigo y los de velocidad han ido a la carpa”, explicaba el entrenador de Hiru Herri, Adrián Servent.

Además, la pista del Nelson Mandela de Tudela también se cubrió de nieve, aunque los atletas del Ribera Atlético no empezaban a entrenar hasta hoy.

EL DOMINGO SE LIMPIÓ LARRABIDE

Tras el aluvión de quejas y las imágenes e informaciones publicadas de los atletas pala en mano, ayer por la tarde un equipo de trabajadores de Larrabide se ocupó de limpiar la pista, empleando para ello bolitas de urea, para evitar que la situación empeorase ante la helada prevista la pasada noche. A las 18.30, la pista estaba limpia. El presidente Rodrigo Domínguez agradeció el gesto en twitter con una imagen de la pista.