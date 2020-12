Actualizada 28/12/2020 a las 06:00

En un entorno envidiable, la localidad de Zulueta, conviven dos hermanos que han hecho muchas veces historia para el deporte navarro. Nicolás y Manuel, Nico y Manu, son dos de los mejores atletas que ha dado la comunidad. El mayor, de 24 años, y el pequeño, de 22, se han turnado el dominio de la jabalina navarra y nacional, han compartido podio y han coleccionado medallas desde su irrupción en la elite. Después de pasar un 2020 extraño, en el que incluso la covid pasó de cerca (lo sufrió Manu), afrontan el nuevo año con una ciudad entre ceja y ceja: Tokio.



Finaliza 2020. ¿Qué balance hacen de este año?

Manu Quijera: Ha sido un año complicado, no sólo por la covid, sino también por las lesiones, que me han privado de hacer lo que más me gusta. He estado más desconectado del tema competitivo, he ido a entrenar pero sobre todo a rehabilitar. Ha servido para refrescar, a nivel físico y mental, me ha venido bien entre comillas para encarar lo que viene. Y lo estoy notando.

Nico Quijera: Esto forma parte del deporte, hay que asumir que puede pasar y hacer una lectura positiva. Yo sí que he estado conectado a la competición, pero en ningún momento parecía 100% real. No se han disputado los Juegos Olímpicos y anunciaron que este año las marcas no iban a valer. Yo también tuve una pequeña lesión de hombro pero ya está controlada. Ha sido una temporada de menos a más con una buena guinda del pastel. Ahora estoy mucha motivación y con un objetivo claro, que son los Juegos Olímpicos. Veo el 2021 con ganas.



¿Qué dejaron de hacer por el virus este año? ¿En qué lo han notado?

N.Q.: Manu no ha vivido la competición con covid, yo sí y es verdad que lo hemos notado, porque se disputaba en distintas sedes, enseguida nos teníamos que poner la mascarilla... Era todo comprensible pero generaba situaciones incómodas.

M.Q.: Y luego están las personales, que ha vivido todo el mundo, en su vida social. Ahora ves cualquier foto de otro año de San Fermín y todo el mundo agarrado y piensas, dónde van estos locos.



¿Cómo afrontan estos días?

N.Q.: Como todos los años, porque somos muy pocos, nosotros cuatro y mi tía pasamos Nochebuena y Navidad en Lodosa y en Nochevieja, los cuatro aquí.



¿Cómo llevan tener en casa a un hermano, un rival, un compañero al que ganan o les gana?

M.Q.: Lo llevamos bien, aunque tenemos nuestras rencillas y la mítica discusión por quién es mejor -dice sonriendo-. Uno presenta unos argumentos y el otro, otros, y al final nadie decide. Este año, como no hemos competido en contra, no ha habido esa tensión que ha habido en otras ocasiones. Nos llevamos bien y nos apoyamos. Además, vamos a llevar una vida muy similar en cuanto entrenamientos, descanso y alimentación.

N.Q.: Nos va a venir bien porque es mucho más fácil cuando el otro también lo hace. Mi hermano y yo pasamos muchas horas juntos, muchas, igual demasiadas...

M.Q.: Demasiadas.

N.Q.: Y no porque nos llevemos mal, que nos llevamos genial, sino que cualquier persona que pase muchas horas con otra tiene roces, como cualquier hermano. Pero en la dinámica de cuidarnos y entrenar rozamos entre cero y nada. Luego están las pequeñas cosas, quién ha fregado un plato, quién no ha recogido, quién ha barrido... Esas bobadas míticas de hermanos.

M.Q.: Algún día maduraremos -ríe-. Aunque también está bien mantener esa chispa.



Estaban en pleno pique de hermanos cuando llegó Odei Jainaga y les dejó...

N.Q.: ¿A dos velas? ¿Fulminados? -ironiza Nico-. Está claro que Odei avisaba.

M.Q.: Avisaba, avisaba. Y aun estando dos años lesionado lanzaba lejos. Así que lo esperábamos.

N.Q.: El 84 igual nos pilló de sorpresa.

M.Q.: Pero no tenía ninguna duda de que me iba a quitar el récord este año, aunque no semejante pepinazo.

N.Q.: Lo vemos como un compañero más y sí que me gustaría que estuviéramos los tres en Tokio. Nos haría muy felices. Me parecería el summum para nuestra especialidad.



Hablan mucho de Tokio. ¿Piensan mucho en ello?

N.Q.: Sí -dice rotundo-.

M.Q.: Sí. Es un año más de preparación, de mentalizarte y las opciones son más realistas. Pero, al margen del objetivo a largo plazo, yo soy más del día a



¿Su deseo entonces sería?

N.Q.: Mi deseo para el 2020 era ser olímpico y pasaron muchas cosas. Esperemos que no vuelvan a pasar. Teniendo en cuenta lo que podemos controlar y la información que tenemos, mi sueño es ser olímpico.

M.Q.: Sí. Mirando para lo personal ése es mi sueño. Y mirando en general, que todo vaya un poquito mejor.

N.Q.: Hay mucha gente pasándolo mal.

M.Q.: Que se cambie en la sociedad esa perspectiva negativa de la vida, ese pensamiento tan oscuro.

N.Q.: Que lleguen mejores días.

M.Q.: Ojalá este 2021 sirva para refrescar a todo el mundo.

N.Q.: Que vuelva la normalidad.

¿Quién es...?

Más estudioso. M: Nicolás. N: En esta nos hemos puesto de acuerdo, aunque Manu ha sacado todo muy bien. M: Mi hermano está en otra dimensión

Más divertido. M: Yo. N: Manu

Más picón. N. Manu. M: Buff... puede ser. N: Ando cerca, pero yo no tiro el mando de la play cuando me pico

Mejor cocinero. M: Nico es el único que cocina

Más familiar. N: Para una charla o un debate, igual yo, para el ocio, Manu

Mejor compañero. N: Es difícil de valorar, cada uno tiene su visión. M: Yo puedo pensar más en el otro. N: Vamos a dejarlo ahí

Más cariñoso. N: Manu

Más presumido. M. Más que yo, eres. N: Lo acepto

Más ligón. M: En general, yo. No niego que pueda tener éxito en una discoteca. Fuera, no. N: Mi respuesta es similar

Más juerguista. N: Salimos tan poco, que cuando salimos los dos los pasamos muy bien. Empate. M: Lo aprovechamos bien cuando podemos