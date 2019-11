Izaskun Osés, octava en el Mundial de Dubai

15/11/2019 a las 06:00

Izaskun Osés terminó el jueves en octava posición la prueba de 1.500 metros en el Mundial para Atletas con Discapacidad Física, con lo que culmina así una difícil aventura llena de obstáculos a los que ha sabido vencer. Su puesto de finalista en Dubai es el colofón a unos años en los que la atleta del Grupompleo Pamplona Atlético ha luchado para volver a las pistas y soñar con unos nuevos Juegos Olímpicos.



Su minusvalía visual, encuadrada dentro del grupo T13 en este Mundial, que son los atletas con más capacidad de visión (aunque ella pertenece habitualmente a la T12), no ha sido óbice para que esta brava competidora se haya planteado un reto tras otro y los haya ido superando. Tras ser medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de 2016, también en 1.500, Izaskun Osés sufrió una lesión en el pie que le tuvo medio año de baja. Posteriormente, fue madre de un niño, que ahora tiene dos años, y logró ser subcampeona de Europa en 2018.



CORRIÓ SIN GUÍA



Sin embargo, en este 2019 pre-paralímpico, un nuevo problema apareció en su horizonte: una mononucleosis que le impidió entrenar a buen nivel durante meses. Hasta el mes pasado, no se encontró a tope para participar en Dubai.



Concentrada con la selección desde hace 12 días en la capital de los Emiratos Árabes, sede de este Mundial, Izaskun ha permanecido este tiempo aclimatándose a las altas temperaturas y a la humedad, su mayor preocupación.



De hecho, dos de las competidoras de su prueba, no finalizaron. La ganadora fue la marroquí Fatima El Idrissi, con 4.39.62. La plata fue la colombiana Francy Osorio (4.43.49) y el bronce para la rusa Elena Pautova. La subcampeona y la mexicana Velasco, sexta, corrieron con guía. Osés, octava con 4.58.30, corrió, como siempre, sin ayuda. Hay que recordar que tiene un 5% de visión en un ojo y un 10% en el otro.



La mejor marca de Izaskun Osés sigue siendo la lograda en Río, 4.39.99.



OCTAVA MEDALLA DE ESPAÑA



Yassine Ouhdadi, fondista español de origen marroquí, logró el jueves la medalla de plata en los 5.000 metros de la categoría T13 de discapacitados visuales en la penúltima jornada del Mundial. España suma ocho medallas en el Mundial de Dubai, pero ninguna de oro.

Etiquetas María Vallejo

Selección DN+