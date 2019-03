31/03/2019 a las 06:00

No siempre el resultado es lo más importante en el deporte. Es más. No debería serlo. A veces, competir en la máxima competición, un Mundial, y cruzar la línea de meta, es más que suficiente como para sentirse orgullosa. Ayer, Maite González Zabalza, la joven navarra que participó con la selección española de cross en el Mundial de Aarhus (Dinamarca), fue la 78ª en meta en su categoría, sub-20, la cuarta de las españolas, entre 100 atletas que cruzaron la llegada, pero nadie la hará olvidar la experiencia de debutar con las mejores del mundo.

González terminó la carrera con un registro de 24 minutos y 26 segundos, en un recorrido calificado por todas las competidoras como de “muy duro”. Sus compañeras Elia Saura (64ª), Marta Martínez (68ª) y Carla Arce (76ª) le acompañaron en el equipo sub-20.

“La cabeza me ha podido”

Maite, de 19 años, declaraba al terminar la carrera a los medios oficiales de la Federación Española de Atletismo: “Aunque nos dijeron que la cuesta del museo era la más dura, todo el circuito ha sido en general difícil, las cuestas eran muy pesadas. aunque en las cuestas abajo se podía recuperar un poco. Me gustaría ver mi carrera pero me he visto pesada y la cabeza me ha podido un poco. Estoy muy contenta de haber estado aquí con ellas”.

El equipo español mixto logró la sexta posición, siendo la primera selección europea de una clasificación liderada por los africanos: Etiopía, Marruecos y Kenia, en este orden.

Por su parte, en las pruebas individuales,Trihas Gebre se vio obligada a retirarse por lesión. Tras ella corrió con mucha cabeza y de menos a más Irene Sánchez-Escribano. La toledana cruzó la meta en 25ª posición. Además, Blanca Fernández en 59ª posición, Gema Martín 61ª y Azucena Díaz en 65º. Por equipos las chicas acabaron décimas.

En hombres, el español Ouassim Oumaiz salió muy fuerte con el grupo de cabeza en los primeros compases. Finalmente terminó en la vigésima plaza. Tras él entraron Fernando Carro entrando en 41ª posición. Hamid Ben Daoud fue 54º, Ayad Lamdassem, 66º y Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez, 79º. Por equipos España logró el séptimo puesto.

Obiri, primera en ganar el triplete: cross, aire libre y sala

La keniana Hellen Orbiri, de 29 años, se convirtió ayer en la primera atleta de la historia que conquista títulos mundiales en sala, al aire libre y en cross al imponerse en los Mundiales de campo a través de Aarhus en carrera pugna con la etíope Dera Dida.

Obiri, campeona del mundo de 3.000 en pista cubierta (en 2012), y de 5.000 al aire libre (2017), completó su colección venciendo aquí con un tiempo de 36:14 en los 10.240 metros, con dos segundos de ventaja sobre Dida, que precedió a otra etíope, Letesenbet Gidey.

La toledana Irene Sánchez-Escribano, vigésima quinta, fue la mejor española. Se retiró la campeona nacional, Trihas Gebre, en la segunda vuelta, y completaron la formación Blanca Fernández, en el puesto 59, Gema Martín (61) y Azucena Díaz (65).

