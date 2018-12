Actualizada 22/12/2018 a las 18:16

La nueva pista de Larrabide se ha estrenado en competición este sábado. Atletas de categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 han participado en la nueva pista sintética con motivo de la 5ª Jornada de Pista de la temporada de Otoño-Invierno.

Transcurridos tres meses desde el inicio de los trabajos, por fin los atletas han podido competir sobre la nueva pista. El Gobierno de Navarra ha llevado a cabo los trabajos de renovación con un coste de 422.500 euros. Las obras, que comenzaron el pasado 14 de septiembre, han consistido en la instalación de cerca de 5.900 metros cuadrados del pavimento Sportflex Super X 720 de 13,5 milímetros de espesor. Asimismo, el doble azul ha sustituido al anterior color rojo.

Este pavimento está certificado por la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo), cumple con la norma UNE EN 14877:2013 y cuenta con las certificaciones Greenguard y Greenguard Gold respecto a la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), garantizando así la calidad del aire para los y las atletas.

