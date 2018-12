Jimmy Gressier fue el dominador de la categoría sub-23 de los Europeos de cross que se han celebrado en Tilburg (Holanda), sin embargo, el francés tuvo una llegada a meta algo accidentada.



Un resbalón en el barro le llevó al suelo en los últimos metros, clavado con las rodillas en el barro y provocando que superase la meta con la cara.



El vídeo fue publicado por la cuenta oficial de European Athletics.

The celebration didn't go according to plan but his performance was brilliant!



Jimmy Gressier produces a front-running display to defend his title in the U23 race at the SPAR European Cross Country Championships. #Tilburg2018 pic.twitter.com/GHuBSOya6w