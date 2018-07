Jorge Ureña: "En España el decatlón está infravalorado"

Actualizada 31/07/2018 a las 17:19

El decatleta Jorge Ureña declaró que el decatlón en España está "infravalorado" y que el problema de quienes lo practican es que "están ahí, sin más".

"En Alemania las pruebas combinadas son lo más, fuera de España los combineros somos lo más de lo más, pero en España estamos ahí y ya está", aseguró.

El atleta, de 24 años, señaló que el decatlón se debería promocionar más, pero que es "cuestión de la Federación".

Jorge explicó que los decatletas no pueden "hacer más" para posicionar en mejor lugar este deporte con los buenos resultados que están obteniendo y los récords que están batiendo a nivel nacional e internacional.

En el año 2017 le concedieron el premio José Luis Alonso como "Mejor Atleta Español", por batir el récord de España en pista cubierta en heptatlón y por su novena posición en los Mundiales de Londres (8.125 puntos), lo que Ureña agradece, aunque lo considera como "una simple mención que te sirve para trabajar en el día a día".

Respecto a los Europeos de Berlín que se disputarán del 7 al 12 de agosto, aseguró que tiene "ganas" de competir a pesar de los nervios. Uno de los objetivos que tiene en mente es mejorar su marca personal y quedar entre los ocho primeros.

"Creo que hacer 8.300 puntos estaría bien, que salga es otra cosa. Mi objetivo principal es mejorar la puntuación y después pelear por estar entre los ocho primeros", añadió.

"Voy con muchas ganas y creo que lo puedo hacer bien con los entrenamientos que estoy haciendo. Creo que puede salir algo decente, pero claro, llegas allí con una expectativa, crees que lo puedes hacer bien en diferentes pruebas y no lo haces bien en ninguna. Hay que ir prueba a prueba", apuntó.

"El sábado voy a Berlín, con el primer grupo. Lo bueno es que compito el martes. Es mucho mejor, porque llegas allí los primeros días y hasta que te toca competir, te pones de los nervios, no puedes hacer nada. Acumulas tensión, que no de esta forma, que llegas, estás un día y a competir", prosiguió.

La asignatura pendiente de Ureña son los lanzamientos, aunque aseguró: "Estoy recuperando las sensaciones de cuando lanzaba 60 metros, estoy volviendo a cogerle el truco".

Sin embargo, la prueba de lanzamiento de disco es la que "peor" lleva, pero está haciendo buenos entrenamientos. "Quiero llegar a los 40 metros en la competición porque lo estoy haciendo en los entrenamientos, solo me falta controlar los nervios para hacer esa marca y me ayudaría a darle un 'mordisco' de puntos a la marca", afirmó.

Además, manifestó que el horario del decatlón es "lo más difícil" debido a todas las horas que deben de estar concentrados para realizar correctamente las pruebas. "No dormir ni descansar durante los dos días de competición es más duro que lo que son las pruebas. Llevo unos cuantos y creo que ya lo tengo algo asumido", explicó.

Jorge Ureña, que siempre se vio reflejado en Bryan Clain por su estatura (1,78 m.), quedó segundo en los Europeos de Belgrado en 2017, detrás del francés Kevin Mayer, que es uno de sus referentes, destacó que no puede sacar ventajas de su altura, ya que el resto de decatletas suelen medir alrededor de 1.90 m.

"A la hora de coordinación o de técnica igual lo tengo más fácil, pero ellos son mucho más fuertes. Igual tiran muy mal y lanzan 15 metros y yo lanzando la bola bien lanzo 13. Es muy difícil luchar contra eso", aseguró.

Ureña, además, espera llegar a la marca mínima para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que es algo que tiene "metido en la cabeza" por los tres nulos realizados en Amsterdam que le impidieron ir a Río 2016. "El primero que quiere ir soy yo. Me quedé a las puertas y dije: Quedan dos años, uno y poco. Ojalá, toquemos madera", comentó.

En cuanto a su lesión de pubalgia, que le impidió hacer la temporada en pista cubierta, afirmó a Efe que la tiene "controlada" y que necesita tres meses para recuperarse totalmente. "Solo tengo que calentar bien e ir soltando. Puedo entrenarlo todo y competir bien, y si llego cojo a casa después de Berlín me da igual, porque es la última prueba", añadió.

Jorge Ureña pertenece al Proyecto FER y confirmó que deportistas de otras comunidades le confesaron que necesitan más proyectos como este. "El proyecto te da mucha repercusión en redes sociales y la ayuda económica viene bastante bien para pagar el material, el fisio o viajes que no paga la Federación", dijo."Una ayuda del Gobierno no vendría mal, pero es muy difícil", añadió el combinero, que aseguró que el fútbol es lo más visible en televisión y que los deportes minoritarios "no pueden hacer nada contra ello". EFE



Decathlon

