La fiesta en Villava fue completa

Los dos puntos finalmente recayeron en el casillero navarro pero, igualmente, podían haberse ido hacia tierras asturianas o haber quedado repartidos entre los dos equipos en un duelo equilibrado y en el que, tanto Replasa como Gijón, tuvieron opciones.

De entrada, el Replasa saltó a la pista dispuesto a repetir la buena imagen dada ante su afición en anteriores duelos. Y lo hizo. Sorprendió al Gijón con un juego combinativo que funcionaba bien, con un alto ritmo de juego y y una defensa que mantuvo el nivel de intensidad y eficacia de los últimos duelos, permitiendo las salidas rápidas a la contra. De esta forma, en el minuto 8, el equipo local ponía con el 6-3 su mayor renta en el electrónico, obligando a parar el duelo a Mario Guillermo Algorri.

UN 2-9 QUE REVIVIÓ AL GIJÓN

Un tiempo muerto que no frenó a las de Villava que, con Nerea y Maca como directoras de juego y el trabajo en 6 metros de Almudena para abrir huecos, se fue a a un 9-4 apenas dos minutos después.

Pero todo ese buen trabajo se fue al traste a partir de entonces, cuando un espectacular gol de colgada encendió al conjunto asturiano, más asentado y que comenzó a encontrar soluciones para superar la 6-0 navarra. Ocho minutos en los que el Replasa se veía incapaz de frenar a Zrco, Valdivia y Policarpo, recibió un 2-9 en contra.

Una reacción visitante que volteó el choque, poniendo un 11-13 (m.22) que encendía las alarmas.

Fueron entonces Eider y Estitxu y, sobre todo, Patricia en portería, quienes llevaron el duelo igualado a vestuarios (15-15).

Pero los errores ofensivos que había comenzado a vivir el equipo navarro reavivan fantasmas de anteriores jornadas. Pero Patricia está de dulce y eso se notó.

El equipo navarro supo reaccionar tras el descanso y, pese al susto por el golpe en la muñeca de Nerea, volvió a tomar el mando del choque bajo el liderazgo de Maca.

Un duelo ya completamente igualado y abierto -en el que Gabi, una de las fichajes de este verano, pudo debutar tras recuperarse de su lesión- en el que el toma y daca también se vivió en las porterías, con Patricia y Raquel cobrando protagonismo con sus paradas.

El Replasa llevaba la iniciativa, con rentas de uno y dos goles, entrando en los últimos 8 minutos con un 25-23. Y sólo los malos lanzamientos o errores en el pase permitieron al Gijón tomar oxígeno y poner el 25-25 a menos de 4 minutos. Todo estaba en el aire. Y Maca anotó a falta de 30 segundos. Un gol que, unido a la parada final sobre la bocina de Patricia, fueron chispas más que suficientes para encender la fiesta en la pista y en la grada de Villava.

Maca Sans: “Lo necesitábamos, el equipo y nuestra afición”







Fue una de las protagonistas del triunfo ayer del Replasa en Villava. La argentina Maca Sans anotóel último gol . “No es fácil jugar esos segundos. Me han dado ganas de irme de cabeza hacia portería y esta vez el balón entró. Otras no ocurre lo mismo. Y entonces te pasan por la cabeza todos los momentos duros que llevámos, los partidos que no hemos logrado ‘cerrar’...”, reconocía la central. “Sin duda, es un triunfo que necesitábamos, el equipo y también creo que nuestra afición. Es un conjunto que no deja de trabajar al 100% pero tenemos que ir cogiendo experiencia y seguir nuestro crecimiento a través del tiempo”