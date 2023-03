"Una de las mejores terapias para la integración social es el deporte"

En Fitbox Barañáin están desde su creación en 2013 muy involucrados con la integración social a través del deporte. Ion Rodríguez, navarro referente en la disciplina de muaythai dirige las instalaciones situadas en la nave número 5 del Polígono Ronda Barañáin. “Nuestros perfiles son muy variados, tenemos desde un grupo de unos 25 niños y niñas que empiezan con el muaythai con 5 años hasta personas como mi madre en el entrenamiento funcional. También personas con alguna discapacidad, otras que vienen buscando una vía de escape a malos hábitos, adolescentes traídos por alguna fundación... y cada una cuenta con su entrenamiento específico", asegura.

¿Cuánto de importante es comenzar a practicar deportes desde pequeños?

El deporte desde muy temprana edad creo que es importante tanto a nivel de salud física como mental. El deporte te hace obtener valores, coordinación, compañerismo, disciplina.... Y si todo esto lo obtienes cuanto antes mucho mejor. Yo soy padre y espero que mi hija esté enganchada a cualquier disciplina.

Nunca sin olvidar que los niños y niñas deben disfrutar de lo que hagan sea deporte sea otra actividad, al final no dejan de ser niños y muchas veces el problema lo tienen los padres y madres que creen tener una joya en casa pero no dejan de ser niños donde están en un momento de aprendizaje en la vida.

¿A qué edad pueden comenzar los niños y niñas en Fitbox Barañain?

En Fitbox tenemos edades desde los cinco años que practican ya muaythai, siempre adaptado a sus edades con técnicas de golpeo y sin olvidarnos de hacerles disfrutar con juegos. Tenemos un gran número de niños y niñas y eso es bueno es el reflejo ante la sociedad que los deportes de contacto han cambiado y ya no se ve como "macarras". Alguno de ellos ya ha realizado alguna exhibición ante el público y te puedo asegurar que son muy graciosos.

¿Cuáles son las disciplinas más recomendadas?

Te podría aconsejar todas las disciplinas que tenemos. El deporte no hay que verlo como que puedo o no puedo hacer, tenemos que verlo como que me gusta realizar dicha actividad o me viene bien por tal motivo y la quiero disfrutar. Por suerte contamos con muchas disciplinas CrossFit, Halterofilia, muaythai, boxeo, Mma, Entrenamiento Funcional y todas tienen el contenido para alcanzar los objetivos de nuestros clientes ya sea bajar de peso, obtener fuerza, aprender a boxear.... Creo que tenemos un gimnasio de los más completo.

Creéis en el deporte como una buena forma de integración...

Sin duda es una de las mejores terapias para la integración social. Nosotros por X motivo y te digo X porque no sé cómo hemos terminado cogiendo tal fama sobre este tema.

Te voy a contar un caso que puede que sea el que más me ha marcado: Un día me encuentro en la puerta del gimnasio descansando después de un entrenamiento y se acerca una mujer se presenta y me dice: "vengo de sacar al perro y tengo un hijo que no sale casa (por diversos motivos que prefiero no mencionar porque creo son bastante personales) y me han recomendado que acuda a ti".Mi cara en ese momento es como guau y a la vez se te ponen los pelos de punta porque ves a la madre agotada mientras sigue contando sus problemas entre lágrimas,yo empatizo mucho con la gente y detrás de la cara de asombro me esfuerzo en no emocionarme y mantenme firme. Bueno pues conseguimos hacerle ficha a ese chico y lo que unos meses antes eran lágrimas de tristeza meses más tarde eran de alegría. Este es uno de los casos mas impactantes,hay muchos otros en los que hemos podido aportar mucho y luego no salir como uno quiere ¿no? Al final no tenemos una varita mágica....

Y sin ir más lejos tenemos a nuestro Fermín un chico con Síndrome de Down, amigo mío desde hace años que siempre pasaba por la puerta del gimnasio y le animaba a venir hasta que lo hizo y a día de hoy ya son dos años los que práctica muaythai conmigo y estoy encantado con él.Además hemos tenido gente de Mentalia, ahora tenemos de Tasubinsa...

¿Para personas con algunas discapacidades será importante los entrenamientos personalizados, ¿no?

No, yo no hago distinción ninguna cuando viene alguien con algún tipo de patología. Trato a todos por igual. Fermín se pone en pareja con todos ya sean más jóvenes o adultos ya sean más inexperto ya sea experimentado de hecho suele ser mi pareja muchas veces a la hora de dar una explicación. Es él quien realiza la técnica. Yo sé que a él le puede costar más pero soy yo el que debe esforzarse para que él la entienda y la realice. Él ya es consciente que la va hacer y la va hacer bien dentro de sus posibilidades. Fermín ha mejorado mucho desde que llegó e irá a más ¡claro que sí!

No debemos excluir, de hecho debemos adaptarnos como sociedad a estas personas. Soy consciente que no podrán realizar muchas cosas igual que el resto pero estoy seguro que muchas otras sí y merecen una oportunidad.

¿Qué hace especial a Fitbox Barañain?

En Fitbox es especial el trato familiar que se respira dentro de esas cuatro paredes, así como el nivel de los instructores y alumnos. Somos una piña todos se llevan bien entre todos, ves salir a los pequeños de su clase mientras los adultos les chocan la mano por ejemplo o cómo los competidores de muaythai muestran su afecto a Fermín....

Hay que crear personas dentro de crear deportistas y eso creo que lo hacemos bien.

¿Quieres añadir algo más, Ion?

Quiero dar las gracias una vez más Diario de Navarra por darnos cobertura y muchas gracias a toda la gente que me ayuda en esta aventura en especial mi mujer y mis padres que siempre están ahí.