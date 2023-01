Iker Vicente reaparece con victoria tras la lesión de tobillo

El pasado 27 de noviembre Iker Vicente se rompía dos ligamentos del tobillo izquierdo de forma fortuita cuando daba una vuelta por el monte. El campeón de Ochagavía ha retomado la plaza este domingo. Ha sido en el Amazabal de Leitza y dentro del Campeonato de Parejas. Ha hecho combinación con Jon Rekondo -jugaban en casa- contra Joxan Etxeberria y Luis Txapartegi. El de Ochagavía y el leitzarra liquidaron el trabajo en 14:51 por 18:02 de los rivales.

Vicente y Rekondo tomaron ventaja desde el primer tronco. Uno de 45 pulgadas a golpes, después venía otro a velocidad, un kanaerdiko vertical en txanda libre, uno de 65 pulgadas en horizontal libre, un vertical de 45 al tiempo que un kanaerdiko en horizontal . Y para terminar un trabajo de fondo de cuatro troncos de 60 pulgadas.

TRABAJAR SIN MOLESTIAS

En estos dos meses de baja, Iker Vicente guardó uno de reposo absoluto. Después comenzó con trabajo de rehabilitación y fisioterapia en el centro TDN de Pamplona, donde suele hacer su preparación física. En ese segundo mes, también ha empezado a trabajar más el físico, sobre todo tren superior.

“Las sensaciones han sido muy buenas. Físicamente estoy bien, todavía no como cuando cortaba a tope, pero las sensaciones han sido buenas. La madera también ha ayudado”, comentaba ayer el aizkolari navarro. “No he jugado con ninguna protección especial en el tobillo. Cortando el vertical he notado un poco, pero es normal porque es el corte en el que más tiras de él. Luego en los otros trabajos no he tenido ningún problema. En el segundo mes me costaba mucho el equilibrio, porque había perdido fuerza, pero hemos trabajado bien y he cortado sin problemas”.

Vicente juega el Parejas con Rekondo, con quien ya había participado en alguna exhibición pero no había disputado ningún campeonato como pareja. La competición se divide en tres ramas con tres duetos en cada una de ellas. El próximo viernes se enfrentan a Biurri-Basazabal en Abadiño. El que gane, pasa directamente a la final del próximo 26 de febrero en Azpeitia. Si no tendría una repesca el 12 de este mes.

En el festival que se vivió en el Amazabal también hubo harrisajotzailes. Jokin Eizmendi se impuso a Paulo Azpiazu con 53 izadas y 6.350 kilos, por los 54 izadas y 6.200 kilos del rival. Hubo un muy buen ambiente aficionado en el recinto leitzarra.