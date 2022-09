Alberto Munárriz y la selección pelearán por el bronce europeo

No ha podido ser. La, con el navarro Alberto Munárriz como uno de sus referentes (1 gol de 6 lanzamientos y 2 asistencias en los más de 24 minutos que jugó en el partido), no podrá jugar la final de Campeonato de Europa que se está disputando en Split (Croacia). La vigente campeona mundial se ha quedado con la miel en los labios traseste jueves 8 de septiembre por la tarde(2-3, 5-2, 0-2 y 3-1) y no podrá seguir así los pasos del combinado nacional femenino, que sí jugará este viernes 9 de septiembre frente a Grecia la final del torneo (20.30h).