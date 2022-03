trescientas cincuenta personas, en su mayoría estudiantes, han escuchado este miércoles por la mañana la charla 'Aprendizajes de la vida', ofrecida porha transmitido a los jóvenes diversidad de experiencias y aprendizajes que ha obtenido en su vida, tanto en su etapa futbolística como en el momento actual. Cerca de, en su mayoría estudiantes, han escuchado este miércoles por la mañana la charlaofrecida por Juan Carlos Unzué en el marco de las 'Jornadas Pharus UPNA, conocimiento compartido', que han comenzado en la universidad. El exportero, extécnico del F.C. Barcelona y paciente de ELA, tanto en su etapa futbolística como en el momento actual.

En su conferencia, tras la que ha habido un coloquio con los asistentes, Unzué ha resaltado haber aprendido mucho más de las derrotas que de los éxitos, “porque he sentido que con los fracasos tenía la posibilidad de rebelarme, superarme y dar lo mejor de mí; me han hecho crecer”. Ante los problemas graves, ha planteado dos opciones: “quejarnos, enfadarnos y buscar excusas —que siempre las encontramos y lo único que hacen es alejarnos de la solución— o pensar: ¿qué puedo controlar?, ¿qué puedo cambiar?, ¿qué puedo hacer? Porque en esas situaciones difíciles, siempre hay una cosa que tenemos bajo control: nuestra actitud. Nosotros decidimos con qué actitud vamos a afrontar las situaciones difíciles”.

En una charla repleta de anécdotas, Juan Carlos Unzué ha relatado otros tantos aprendizajes, tanto en su faceta profesional como futbolista y técnico como en su etapa actual, tras haber sido diagnosticado con la enfermedad de ELA. “Cuando me dieron el diagnóstico, reflexioné y me pregunté: con esas malas cartas, ¿qué puedo hacer? Y decidí dar a mi vida un sentido distinto del que había tenido hasta entonces”. En ese contexto, ha hecho hincapié en la palabra aceptar. “Aceptar no es resignarse ni conformarse; es estar preparado para vivir y jugar esas malas cartas de la mejor manera posible. Y os puedo decir que el primer beneficiado en todo este proceso he sido yo”.

Asimismo, ha animado a los estudiantes a encontrar personas de confianza, familiares y amistades, y pedir ayuda siempre que estén ante una situación complicada; “y si no lo conseguís, hay que pedir ayuda a los profesionales, que también pueden ayudar de otra manera”. Y se ha referido también a la importancia de valorar el presente, el aquí y el ahora. “Hay que valorar lo que tenemos, y lo esencial es tener salud. Hay que disfrutar del aquí, del ahora, que es lo único que tenemos seguro. Y es bueno tener objetivos para iniciar cada día o cada etapa, pero no os planteéis objetivos ni muy complicados ni muy a largo plazo”.

Jornadas Pharus

El objetivo de estas jornadas, que se prolongarán hasta el viernes, es dar a conocer las actividades que realiza el alumnado y las diferentes innovaciones que se están desarrollando en la universidad en docencia, investigación y servicios administrativos.

Las jornadas se han estructurado en función de los diferentes colectivos de la comunidad universitaria. Esta primera sesión ha estado centrada por la mañana en el alumnado y por la tarde, en alumnos y alumnas del Aula de la Experiencia, actividad formativa que ha cumplido veinte años.

Antes de la charla, entre las 10 y las 12 horas, se ha celebrado una feria de asociaciones de estudiantes, con estands de una decena de agrupaciones que han dado a conocer su actividad y objetivos.

Pharus es el plan de vinculación de la UPNA con la sociedad. Su objetivo es contribuir al progreso, sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía de Navarra a través de actividades de colaboración y conocimiento compartido.

Feria de investigadores

La jornada del jueves 31 de marzo está centrada en el personal investigador y el personal de administración y servicios de la universidad, con el fin de que ambos colectivos puedan conocer y compartir proyectos e innovaciones en las que están trabajando. Además de la serie de charlas “La universidad que viene”, previamente tendrá lugar una feria de investigadores con estands en los que podrán verse algunos trabajos y proyectos de investigación relacionados con levitación acústica, realidad virtual, Jaulab (acústica inmersiva), Emotional Films, drones, coche de hidrógeno y Motostudent y una intervención del rector, Ramón Gonzalo.