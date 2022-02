Un bronce tras dos años de ausencia

La pamplonesa Jaione Ekisoain ha regresado a la competición internacional. Lo hizo este sábado en el Abierto Europeo de Varsovia, tras dos años de ausencia, y con un meritorio tercer puesto tras imponerse por la vía rápida, con un 'ippon' tras apenas 39 segundos de combate, a la francesa Aurore Cabanne.

La navarra, dentro del peso de -57 kilos, retoma así las buenas sensaciones en una competición en el extranjero tras haber conseguido un bronce nacional absoluto del pasado diciembre-. “Estoy super contenta por este bronce en Varsovia después de no haber competido fuera desde febrero de 2020. Y, sobre todo, porque me he sentido muy bien compitiendo”, afirmaba la deportista de 28 años.

En tierras polacas, Ekisoain cayó en su tercer combate frente a la que se proclamaría campeona, la alemana Pauline Starke -antes superó a la polaca Oliwia Watorek y a la británica Bekky Livesey-. Sin embargo se rehizo para ganar la repesca a la lituana Anastasija Sokirjanska y entrar en la lucha por ese tercer puesto.

Un bronce por el que también peleó la joven Ariane Toro, también tras clasificarse en la repesca (perdió en su segundo combate con la británica Yasmin Javadian y superó a la neerlandesa Rachel Van de Meeberg para optar a medalla), pero cayó en ese combate con la gala Chloe Devictor en el punto de oro. Acaba quinta, su mejor puesto en un torneo internacional absoluto tras ser séptima en el reciente Grand Prix de Portugal.