Manu Quijera y June Kintana, campeones de España

El debut serio de los lanzadores navarros en 2022 no ha podido ser más brillante. El trabajo de los meses anteriores se ha puesto de manifiesto a las primeras de cambio, con dos medallas de oro, una de ellas con récord de los campeonatos, y además una plusmarca navarro absoluta en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno que se disputó ayer en Motril (Granada). Manu Quijera y June Kintana, del Grupompleo, se proclamaron campeones nacionales, con especial mención al marcón del jabalinista, que superó los 80 metros.

El menor de los hermanos Quijera partía como favorito después de su buen inicio de temporada. Manu había lanzado hace dos semanas en Larrabide, para ser campeón navarro, 77,76. Un buen presagio.

Con la gran ausencia de Odei Jainaga, el plusmarquista nacional, la lucha en Motril parecía de nuevo fratricida, con ventaja para Manu por aquel test previo en el que Nico Quijera no llegó a los 70 (69,14).

Enseguida se puso de manifiesto que Nico estaba lejos de sus marcas, pero los 67,85 le valían para ser segundo detrás de su hermano, que había empezado fuerte con 76,64. Manuel Castellanos seguía de cerca (67,19).

Tras las cuatro primeras rondas, el oro era para Manu y la plata para Nico. Pero el concurso dio un giro total en el quinto lanzamiento. De golpe y porrazo, Nico se cayó del podio, algo inédito para él. Castellanos se fue hasta 69,86 y Alberto Sánchez dio la sorpresa y por 12 centímetros superó al hermano mayor (67,97).

RÉCORD DE LOS CAMPEONATOS

80,88, muy cerca de su marca personal, récord navarro y que llegó a ser récord de España (81,31) hasta que lo batió Jainaga. Desde entonces, el Todavía quedaba lo mejor para ver. Ya con el título en el bolsillo, relajado, Manu lanzó por última vez la jabalina y él mismo gritó al salir de su mano el artefacto. Sabía que era largo. Larguísimo. Por segunda vez en su vida, superó la mítica barrera de los 80 metros y llegando hasta, muy cerca de su marca personal, récord navarro y que llegó a ser récord de España (81,31) hasta que lo batió Jainaga. Desde entonces, el 18 de mayo de 2019, no había vuelto a conseguirlo.

“Estoy muy contento, lo más importante era la barrera psicológica de 80. Desde 2019 no había Ahora está rota y espero que vaya a más. Las sensaciones han sido muy buenas. Me ha costado un poco entre medio, pero he sabido enganchar el último”, manifestaba feliz el de Zulueta al acabar el concurso a los medios de la RFEA.

“Es un muy buen comienzo. Estaba entrenando bien, haciendo buenas técnicas y es la segunda competición. pero sabía que me encontraba bien. Es medio sorpresa pero podía esperar lanzar esta marca”, añadía.

En Motril había logrado el anterior récord de los campeonatos, 79,70, que databa de marzo de 2020. “Es una pista muy buena, hoy no ha habido viento ni ha llovido como daban las previsiones y la gente ha animado mucho con las palmas”, apuntaba Manu, que de momento no quiere pensar más allá. “Me gusta marcarme objetivos pero me gui más por las sensaciones. Cuando lleguen esas fechas, ya pensaré en ellas”, sentenciaba.

SÉPTIMO TÍTULO PARA KINTANA

June Kintana partía como favorita en disco al tener la mejor marca de las participantes, pero había que demostrarlo en el momento y así lo hizo, logrando su séptimo título de campeona de España. La lanzadora de Bakaiku tiene especial predilección por este campeonato invernal, que había ganado previamente en cuatro ocasiones, además de sus dos títulos absolutos al aire libre, todos ellos desde 2014. Ocho años ganándolo todo en España en categoría absoluta, además de diez títulos en categorías inferiores y universitarias. Una lanzadora de leyenda.

Ayer, June volvió a crecerse. En el Campeonato Navarro disputado el 6 de febrero en Larrabide había protagonizado un gran inicio de año al lanzar 53,56, a lo que se sumaban dos controles en los que había superado los 52 metros. En Motril quería más. Y se fue hasta los 54,02.

Tuvo que esperar hasta el quinto lanzamiento para proclamarse campeona. Natalia Sainz, del Valencia, había logrado 53,02 en el cuarto intento y June, que tardó en encontrar su momento, no había llegado a los 50 metros en los cuatro primeros, muy por debajo de sus marcas.

Pero llegó el quinto y se puso en cabeza. Su rival no aguantó la presión e hizo dos nulos para terminar el concurso como subcampeona. Andrea Alarcón fue tercera con 51,81.

En el concurso participó la plusmarquista nacional, Sabina Asenjo (61,89), que se conformó con la cuarta plaza y una marca de 48,37.

RÉCORD DE MARTILLO DE IBINAGA

La participación navarra se completó con una gran actuación de Nerea Ibinaga. Fue sexta clasificada, pero lo más importante fue su marca, nuevo récord navarro bsoluto de martillo: 59,19. Superaba así con holgura el que logró en Larrabide el día 6, 58,52. Poco a poco, la lanzadora navarra, que hizo un concurso regular y de gran nivel (el último intento fue de 59,18) se acerca a los 60 metros.

Mikel Ozkoidi, por su parte, fue décimo en disco con 44,88.