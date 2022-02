Llega el momento. Su debut en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El sueño por el que han peleado tanto en los últimos años se va a cumplir en Pekín. Adur Etxezarreta Rezola, esquiador de 26 años de Areso, y Manex Salsamendi Silva, deportista hispano-brasileño de 10 que se ha criado y formado en Roncal, debutarán este domingo 6 de febrero. Serán los primeros Juegos Olímpicos de Inviernos con dos deportistas navarros participantes y la segunda edición, tras los Juegos de Turín 2006 con la rider Clara Villoslada, que Navarra tiene representación en la selección nacional.

En el caso de Etxezarreta, especialista en las pruebas de velocidad en alpino, lo hará de madrugada en España. A partir de las 11.00h (4.00h en España, emitido por Eurosport), el del Club Esquí Navarra afrontará el Descenso olímpico tras unas excelentes sensaciones en los entrenamientos previos. "Creo que va a estar todo apretado y va a ser una carrera muy emocionante. Si me sale todo bien y cuadro la bajada podría hacer muy buen resultado. Hay que mantener la calma y que me salga como estos días", aseguraba el navarro a Efe después de haber logrado el segundo mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos y el séptimo en la segunda.

"Desde el primer día le he cogido el tranquillo a la pista, me he sorprendido porque en los entrenamientos he sido más competitivo de lo que pensaba. Mañana (por hoy) hay que intentar esquiar igual de bien", dijo Etxezarreta, que el día 8 también competirá en el Supergigante.

Precisamente, el nuevo trazado de la pista 'Rock' (3.152m, 894m-) en la estación de esquí china de Xiaohaituo Mountain, al noreste de Pekín, está generando dudas a muchos favoritos. Además, al diseño del campeón olímpico Bernhard Russi, hay que añadir el uso de nieve artificial y temperaturas de 10 bajo cero, lo que endurecen mucho la superficie de deslizamiento.

Unas horas más tarde, a las 15.00h en Pekín (8.00h en España), llegará el momento de Manex Salsamendi Silva. El esquiador de fondo del Club Pirineos de Roncal, que compite dentro de la selección brasileña, afrontará el Skiatlón 15x15Km en el Centro Nacional de esquí de fondo de Zhangjiako. Una prueba en la que también habrá representación española con Imanol Rojo.

Se trata de una prueba con dos partes. Tras una salida en masa, los esquiadores afrontarán la primera mitad de la carrera (15km) en estilo clásico para, tras un cambio de esquís, completar una segunda mitad de prueba con 15 kilómetros pero en estilo libre.

En esta ocasión, los participantes afrontan unas dificultades añadidas a esta prueba: la cota de altitud a la que se disputa -1.800m-, mucho más alta de la habitual en competiciones de alto nivel , y las previsiones de bajas temperaturas. Por ello, acertar o ajustar lo mejor posible el enceraje de las tablas a estas especiales condiciones puede ser clave.

No obstante, y dada su juventud, Salsamendi -acompañado en el equipo brasileño por su entrenador habitual, el roncalés Julen Garjon- aspira a adquirir experiencia y realizar el mejor posible, consciente de que las primeras posiciones están, a priori, muy lejos de su alcance en este momento.

El hispano-brasileño, tras esta primera prueba, tiene previsto participar en la prueba Sprint libre del próximo martes 8, en los 15 kilómetros clasíco del viernes 11 y en los 50 kilómetros del sábado 19.