Con la reestructuración en el horizonte

“Es un orgullo y una alegría tremenda para todo el balonmano navarro”. Andrés Garde, presidente de la Federación Navarra de Balonmano, mostraba ayer su satisfacción porque este próximo sábado cuatro equipos navarros iniciarán la liga en la División de Honor Plata, la segunda categoría nacional.

grupo B de una categoría que, al término de la temporada que arranca ya este sábado, sufrirá al término una reestructuración. Gurpea Beti Onak Lagunak , Loyola y Helvetia Anaitasuna son protagonistas de un precedente histórico al compartir elde una categoría que, al término de la temporada que arranca ya este sábado, sufrirá al término una reestructuración.

Helvetia Anaitasuna

​Jugadoras



1. Itziar Abril Portera



12. Ane Hualde Portera



16. Naiara Bozal Portera



2. Naroa Aramendia Central



10. Eider Repes Central



14. Ana Razquin Central



23. María Soto Central



3. Ainhoa Labat Pivote



19. Miriam Semberoiz Pivote



22. Amaia Galar Pivote



18. Jone Hijosa Pivote



6. Samia El Khorssi 1ª Línea



21. Sandra Tomás 1ª Línea



11. Eider Legaz Lateral dcha.



33. Ane Santamaría Lateral izd.



13. Nahia De Carlos Lateral dch.



28. Mara Galán Lateral izda.



7. Leyre Ciganda Extremo izda.



8. Nahia Argarate Extremo izda.



20. Anne Barandalla Extremo d.



37. Idoia Moreno Extremo izda.



9. Naroa Galar Extremo Izda.



32. Uxue Morentin Extremo dch.



Cuerpo técnico



Entrenador J. M. ‘Chema’ Vives



Ayudante: Jorge Peñalva



Oficial: Mercedes Senosiáin



Oficial: Miguel Condearena





Un cambio que la reconvertirá en el tercer escalón nacional bajo la Liga Guerreras Iberdrola (máxima categoría y a la que subirán los dos mejores de la fase de ascenso) y la nueva División de Honor Oro, a la que accederán 12 equipos: los otros seis equipos de la fase de ascenso que no suban (primeros y segundos de grupo), los dos mejores terceros de entre los cuatro grupos de Plata y cuatro descendidos de la División de Honor.

CON EL OBJETIVO DE ASCENDER

Sin duda, uno de los grandes aspirantes a estar al menos en esa nueva categoría -sin descartar el ascenso a División de Honor- es Gurpea Beti Onak. El conjunto villavés -que sigue como referente del programa de estructuración del balonmano femenino y se estrenará el sábado en casa ante el San Adrián (18.00h)- ha logrado quizá lo más complicado tras su excelente temporada pasada, en la que jugó la fase final por el ascenso: mantener el bloque, asegurando la presencia una temporada de jugadoras de mucha calidad como Olaia Luzuriaga, Macarena Sans, Aileen Ripa, Andrea Lovera o la propia Lyndie Tchapchet...

Gurpea Beti Onak

​Jugadoras



1. Maitane Larráyoz Portera



16. Olaia Luzuriaga Portera



12. Gotzone Jaso Portera



24. Jaione Etxeberria Extremo



4. Naiara Retegui Extremo



3. Ainhoa García Extremo



15. Leire Lasheras Extremo



10. Luzia Zamora Extremo



14. Nahia Legorburu 1ª Línea



18. Itsaso Zulaika 1ª Línea



19. Macarena Sans 1ª Línea



27. Aileen Ripa 1ª Línea



2. Adriana Mallo 1ª Línea



8. Eider Hernández 1ª Línea



66. Valeska Lovera 1ª Línea



9. María Echarri 1ª Línea



7. Lyndie Tchaptchet 1ª Línea



5. Marta Jaqués Pivote



32. Jennifer Rivero Pivote



Cuerpo técnico



Entrenador Miguel Etxeberria



Ayudante Imanol Sanz



Oficial Fermín Azanza



Oficial Ismael Echarte



Oficial Iñigo Amezketa

Miguel Etxeberria será, de nuevo esta campaña, quien dirija al equipo con un objetivo claro: el ascenso. “Es nuestro objetivo. El único diría yo. Pelear por tratar de ascender a la máxima categoría tras la experiencia de la pasada campaña. Estar siempre cerca de los primeros, avanzando y mejorando como equipo y tratar de dar al final el salto. En todo caso, y si no se puede entrar en la máxima categoría, el reto es acabar entre los dos mejores del grupo y asegurarnos la presencia en la nueva categoría la próxima campaña”, apuntaba ayer, en el acto de presentación del grupo en Gurpea (con presencia de la consejera Rebeca Esnaola, Miguel Pozueta -IND-, Andrés Garde o el gerente de la empresa patrocinadora Pedro Odériz).

“No va a ser fácil. Pero partimos con la ventaja de mantener el bloque, de dar continuidad al trabajo de la pasada campaña. Pienso que tenemos un equipo más compensado, con la llegada de dos jugadoras como Ainhoa Goñi y Lyndie Tchaptchet que seguro que nos van a aportar”, explicaba el técnico, quien tendrá las bajas respecto a la pasada liga de Nerea Aniz (Loyola), Sarai Elizondo (Loyola), Alba Moreno (Lagunak) y Anne Barandalla (Anaitasuna).

DERBI PARA EMPEZAR

En Barañáin, el sábado a las 19.00h, la liga arrancará ya con derbi navarro. Lagunak, con el ex extremo profesional David Carvajal como nuevo responsable del banquillo, recibirá al Loyola en el que repite por segunda temporada Alberto Etxeberria.

Dos equipos jóvenes que buscarán pelear y no pasar apuros en una temporada con solo un descenso. “El objetivo sin duda es mantenernos.Es lo primordial y debemos tratar de asegurar eso cuanto antes, sin ningún tipo de confianzas”, explicaba Carvajal, ex extremo y entrenador de Anaitasuna y Beti Onak. “Estoy muy ilusionado, la verdad, y contento con el equipo. A ver si conseguimos empezar bien ya este sábado y coger confianza. Eso es importante”, reconocía. El conjunto de Barañáin se ha reforzado con la meta Paula Elizalde -ex de Malkaitz-. la extremo Lara San Pedro y la defensora Alba Moreno.

Por su parte, Etxeberria -que pierde para este año a Amagoia Laínez- tiene claro su objetivo de “no pasar los apuros del año pasado”, en el que peleó por no descender. “En esta ocasión partimos sin ese periodo de adaptación que necesitamos para conocernos el año pasado. Y eso creo que puede ser, o espero, una ventaja cuando casi la mitad de los equipos cambian de técnico -Kukullaga, Castro, Sar, Lagunak...-. Espero que consigamos tener este año la regularidad que nos faltó la pasada temporada. Ser más fiables, o tener tantos altibajos y lograr ser más competitivas a lo largo de la temporada y en cada partido”, explicaba el técnico, quien, junto a la llegada de Sarai Elizondo y Nerea Aniz, confía en recuperar en unos meses a Noelia Del Río trs su grave lesión de rodilla al final de la pasada campaña. “Mantenemos el bloque y la forma de trabajo que teníamos y, siendo un equipo ya más rodado, ojalá eso nos ayude a estar más arriba”.

Lagunak

​Jugadoras



12. Paula Elizalde Portera



16. Ane Martínez Portera



25. Ane Arrondo Portera



3. Idauze Zaratiegui Central/1ª L.



19. Jone Bergarachea Central



21. Idoia Sabuki Central



23. Naroa Ros Central/1ª línea



6. Andrea Zulet Lat. D./ Ext.D.



10. Amaia Arróniz 1ª línea



18. Sara Casanellas Lateral Izda.



31. Ainhoa Foncillas 1ª línea



8. Uxue Lumbier Pivote



22. Alba Moreno Pivote



33. Alba Serralvo Pivote



27. Uxue Alcalde Extremo Izda.



28. Irati Izkue Extremo Izda.



29. Lara San Pedro Extremo Dch.



Cuerpo técnico



Entrenador: David R. Carvajal



Ayudante: Carlos Bermejo



Oficial: Maite De Vicente

ESTRENO EN ‘LA CATEDRAL’

Horas antes del primer encuentro liguero del Helvetia Anaitasuna en Asobal, el pabellón pamplonés acogerá el estreno del equipo femenino en la categoría tras su ascenso la pasada temporada en un duelo con el Elgoibar (16.30h).

“Afrontamos la temporada con muchas ganas e ilusión, tanto las chicas como yo también. Anaitasuna lanzó este proyecto de balonmano femenino hace pocos años y ya estamos empujando hacia adelante, cumpliendo el objetivo que nos marcamos de ascender y convertirnos en referente para los equipos femeninos de base”, explicaba Chema Vives, quien repite en el banquillo.

“Debemos ir poco a poco. El equipo es muy joven -media de 19 años- y debe aprender a competir a este nivel, a saber que es diferente a lo del año pasado y que, si te relajas, lo pagas. Lógicamente el objetivo es acabar lo mejor posible pero, sobre todo, aprender. El resto acabará llegando. Seguro. Hay que ir partido a partido y darlo todo”, reconocía el técnico, quien cuenta con Sandra Tomás y Ane Barandalla como refuerzos, así como un buen número de juveniles.

jESÚS CASO