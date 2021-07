10.000 metros de atletismo: ¿cuándo y dónde ver la primera final en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Carlos Mayo, campeón de España de 5.000 metros. Este viernes tendrá lugar la primera final de atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio en la que 25 atletas competirán por alcanzar las medallas. La representación española vendrá de la mano de, campeón de España de 5.000 metros.

El joven aragonés, de 25 años, lucirá el dorsal número 1804 e intentará dar la talla para destacar sobre sus rivales y clasificarse al podio. Su mejor marca personal en este tipo de prueba la ha conseguido en esta temporada y es 27:25:00.

CUÁNDO Y DÓNDE VER LA FINAL

viernes 30 de julio a las 13:00 hora española. Todos los aficionados al atletismo podrán seguir los pasos, o mejor dicho las zancadas, de Carlos Mayo en La1, La carrera tendrá lugar estehora española. Todos los aficionados al atletismo podrán seguir los pasos, o mejor dicho las zancadas, de Carlos Mayo en La1, RTVE .es, RTVE Play o Eurosport.

POLÉMICA EN LA FINAL

La final de 10.000 metros de atletismo es una de las más esperadas de este deporte y, a su vez, una de las pruebas más duras. Solo son 27 atletas los que se clasifican para esta competición, pero muchos más los que se quedan a las puertas por unos pocos segundos en sus mejores marcas.

Por eso es por lo que Carlos Mayo ha mostrado su indignación en redes sociales. Su compañero de entrenamientos Juan Antonio “Chiqui” Pérez no consiguió clasificarse para acudir a los Juegos Olímpicos, pero eso es algo que puede pasar. Lo que ha molestado a ambos deportistas ha sido que dos de los competidores que sí habían obtenido esa plaza en la carrera hayan decidido no acudir y, además, no avisar con antelación. De esta forma, a menos de 24 horas de la final de 10.000 metros, existen dos dorsales que no tendrán corredor.