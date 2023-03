Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Claves para la realización personal: qué dice la ciencia de la felicidad’. Civican. 19 horas. Ponente: Tyler VanderWeele, catedrático de epidemiología y director del Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard. Ciclo de Conferencias ‘Desafíos sociales del presente’, organizado por el Departamento foral de Derechos Sociales, a través del Observatorio de la Realidad Social de Navarra y enmarcadas en el Laboratorio Permanente de Innovación Social. Entrada libre hasta completar aforo.

Taller de etiquetado nutricional. Civivox Milagrosa. 19.30 horas. ‘Ciclo de Educación Nutricional’. Con Silvia Uriarte y María Garcés, de GUT Nutrición. ¿Sabes realmente lo que estás comprando? ¿Quieres aprender a hacer una compra más saludable? ¿Qué alimentos/ productos incluir en ella y cuáles no? ¿Qué información es importante a la hora de mirar un producto? Con este taller conseguirás comprender las etiquetas nutricionales y aprenderás a saber qué alimentos incluir en tu carro de la compra para mejorar tu salud y la de tu familia. Entrada libre, hasta completar el aforo.

‘Reanimar el Espíritu de Asís, aquí y ahora’. Parroquia San Francisco de Asís de Pamplona (barrio de Iturrama). 19.30 horas. Conferencia de Fidel Aizpurúa, religioso capuchino, especialista en espiritualidad franciscana. ‘Semana Franciscana 2023’-’Renovar la apuesta por una cultura de paz’. Entrada libre.

Vicente Sánchez, "El Toro Charro, orgullo de Salamanca". Club Taurino de Pamplona. 20 horas. Ciclo de charlas con motivo del 75 aniversario de la fundación del Club Taurino.

‘Derechos de las mujeres e igualdad de género. ¿Cómo estamos?’. Sociedad Harraisko de Gazólaz. 19.30 horas. Charla. Actividades ‘Día de la Mujer’. Ponente: Ruth Itúrbide Rodrigo, profesora UPNA, Doctora Cum Laude en Ciencias Humanas y Sociales, Licenciada en Derecho, Diplomada en Trabajo Social y Experta en Género.

Jornada ‘Economía Circular, una oportunidad para mejorar la gestión de tu negocio’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 13 h. Apertura. Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla. 13.05 h Presentación de ‘Navarra Zirkular’. Mikel Irujo, consejero foral de Desarrollo Económico y Empresarial. 13.20 h ‘Economía Circular en la Zona Media’. Esther Capella, técnica de proyectos del Consorcio de Desarrollo Zona Media. 13.30 h Mesa redonda: ‘Economía Circular en el territorio’. Santiago Osés, Rockwool Peninsular. Adriana Ochoa, Bodegas Ochoa. Jon Moreno, Valsay. Ainara Seco, Navarra Zirkular. 13.55 h Clausura. Berta Anaut, presidenta de la Asociación de Empresas Zona Media. 14 h Aperitivo.

LITERATURA

‘Mujeres Escritoras. Mujeres Protagonistas’-Txaro Begué- M.ª Luz Vicondoa. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés, Pamplona. 19 horas. Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día de la Mujer, la sala de Ámbito y la Asociación Navarra de Escritores y Escritoras celebrarán en marzo el ciclo ‘Diálogos a la carta’. Dos mujeres escritoras hablarán sobre las protagonistas de sus libros, sus dificultades, sus anhelos, sus experiencias, sus sentimientos, sus logros… Conversarán sobre por qué consideran necesario escribir sobre mujeres. Estrenan el ciclo Txaro Begué, autora de novelas en las que sus protagonistas son siempre mujeres valientes, luchadoras como 'Dominique' y Mª Luz Vicondoa, autora de ‘Ateneas navarras hoy. Siete miradas sobre la profesión y la vida’. Un libro que presenta siete historias de siete mujeres navarras que han sido pioneras en su profesión. Presentará el acto Silvia Marambio, vicepresidenta de la Asociación Navarra de Escritoras y Escritores. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Decir el mal’: charla con Ana Carrasco-Conde. Biblioteca de Navarra. 19 horas. Charla con la autora del libro ‘Decir el mal’ (Galaxia Gutenberg, 2021). Ciclo ‘Conversaciones literarias’. Organizan: Biblioteca de Navarra y Ateneo Navarro. La charla se retransmitirá por streaming

Presentación del libro ‘Todos se conocían bien’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autor: Miguel Izu. Historia de los concejales del Ayuntamiento de Pamplona elegidos en 1931, para los cuales el 18 de julio de 1936 supuso un trágico antes y después, pasaron de ser compañeros a ser enemigos. Unos siguieron en su cargo mientras que otros eran destituidos, detenidos, asesinados.

Taller de haiku. Biblioteca Yamaguchi. 18 horas. Reunión abierta para el estudio del Haiku para el análisis y comentarios de los haikus que previamente han enviado las personas participantes. Sesión organizada por el grupo Haikunversaciones. Entrada libre.

‘Otto Pette’, de Anjel Lertxundi. Biblioteca Civican. 18 horas. ‘Liburuz liburu: Katea ez da eten’. Coordinado por Ángel Erro, poeta. El lector euskaldun es amigo de novedades, y ello conlleva el peligro de olvidar (a veces por el sistema de encumbrar) las obras del pasado, incluso reciente. Vamos a mirar unos treinta años atrás, para (re)descubrir un clásico de la literatura en euskera. Entrada libre, previa inscripción en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

MÚSICA

Euskadiko Orkestra: ‘Ansiedad’. Baluarte. 19.30 horas. Desde la ansiedad por la destrucción nuclear hasta la angustia vital de Rachmaninoff, que lo llevó al bloqueo creativo, este programa se detiene en uno de los grandes males que afecta a nuestra sociedad tras la pandemia. En su ópera ‘Doctor Atomic’ (2015), John Adams mostró la mirada desesperada frente al estrés y el dolor padecidos por quienes estaban en Los Álamos de Nuevo México preparando la prueba de la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Y en las ‘Danzas sinfónicas’, escritas en 1940 desde su exilio norteamericano, Rachmaninoff rememoró su juventud, la Revolución rusa de 1917 y vertió en su interior reflexiones sobre la muerte y la resurrección. El programa, que incluye también un clásico de la música estadounidense, ‘Lyric for strings’ de George Walker, supondrá el debut de uno de los directores jóvenes más destacados de dicho país: Roderick Cox. Entradas: 10 € < 38 €. Tarifa Especial en taquilla a <30, >65 y desempleados/as. Última Hora Joven: 10 € en todas las zonas para <30, en taquilla, desde 30’ antes del concierto.

Audición de alumnado de contrabajo del profesor Cruz Ojer. Salón de actos Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. (C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 18 horas.

Audición de alumnado de viola de la profesora Lorena Texeira. Salón de actos Escuela Especial de Música Joaquín Maya de Pamplona. (C/ General Chinchilla nº 6 bajo, entrada por C/ Padre Moret). 19:30 horas.

Rhapsody Of Fire + Nightmare + Manigance. Sala Totem, Villava. Manigance 18:55 h. Nightmare 19:45 h. Rhapsody of Fire 21 h. La banda italiana de power metal sinfónica Rhapsody Of Fire tocará canciones de su álbum más reciente 'Glory For Salvation' ¡además de sus himnos más icónicos! Entradas: anticipada 25 € + gastos, taquilla 30 €.

DANZA

Laboratorio: ‘¿Cómo se mira la danza?’. Atrio Civican. 18.30 horas. En estos encuentros se proyectarán vídeos de performances y obras cortas de danza, para ser analizados y compartidos con el público. Con Diego Pazó y Lucía Burguete, del colectivo de danza Qabalum, creado a partir de las residencias LUR, proyecto apoyado por el programa INNOVA. Entrada libre, previa inscripción en: informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

CINE

Laboratorio cinematográfico: ‘El gesto cotidiano. Narración y memoria a través de la mirada creativa del cine’. Civivox Condestable. 19 horas. ‘FemKultur23’. Con Helena Bengoetxea. El cine como el oficio de contar historias y las historias cotidianas reflejadas en el cine. Intentaremos descubrir algunas de las múltiples posibilidades narrativas en el cine para mostrar historias cotidianas que trascienden a través de la mirada creativa de directoras y directores. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Rompiendo las normas (Misbehaviour)’. Civivox San Jorge, 18 horas. Filme de Philippa Lawthorne, 2020. Ciclo ‘Heroínas de Cine’. En 1970 se celebra en Londres el certamen de Miss Mundo presentado por Bob Hope. El evento es el programa de televisión más visto en el planeta. En pleno directo el recién creado ‘Movimiento de Liberación de Mujeres’ invade el escenario e interrumpe la retransmisión afirmando que los concursos de belleza degradan a las mujeres. Una ácida comedia que nos posibilita recuperar genealogía desde un punto de vista crítico. Sesión especial para celebrar el Día de la Mujer del 8 de marzo. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

TEATRO

‘Sor Homicidio: ¿El Convento de Nuestra Señora de la Esperanza está en peligro?’. Casa de Cultura Tafalla. 20 horas. Taller de Teatro del Área de Igualdad con la dirección de Marisol García. La intuición de que «algo gordo» va a pasar, tiene inquietas a las pocas hermanas que lo habitan. ¿Por qué la Madre Superiora está dando órdenes para que el Convento ya precario, esté limpio reluciente? Durante la tarde-noche, se desarrollarán una serie de acontecimientos que jamás en su ya larga vida hubieran imaginado. Entrada: gratuita hasta completar aforo.

VARIOS

Reparación Básica de Ropa. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 18 a 20 horas. Taller en castellano con Alazne Juaniz, costurera. Se aprenderá a hacer arreglos sencillos de ropa como; arreglar un siete de un pantalón de diferentes maneras, coger un bajo, buscar diferentes formas de tapar una mancha o un roto de una prenda de una manera original y divertida, estrechar una prenda… Para ello aprenderemos nociones básicas de costura a mano y a máquina. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010.

‘Cafeteando’-Tarde de juegos: ‘¡Solo baila!’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Entrada libre.

FIESTAS

Fitero-Fiestas de San Raimundo 2023. 17 h. Musical ‘La Lámpara Maravillosa, Tributo a Aladdin’ en el teatro Calatrava. 15 €. Organiza: Festivales con Encanto.19 h. Merienda popular amenizada por la Charanga ‘Riau-Riau’, tostadas de ajo y vino en la carpa municipal.