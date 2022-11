Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

ACTOS 25N

Pamplona-25N-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’. Hoy, Taller de Manualidades: ‘Cúpula de nuestras historias’. Casa de la Juventud de Pamplona. 18 horas. A cargo de Garazi Valluerca. Dirigido a mujeres jóvenes. Se creará un lugar seguro e inspirador con las historias que han fortalecido a las participantes. Se elaborará una ‘cúpula’ colgada del techo a través de tiras de papel que portarán la frases y extractos de dichas historias para crear un espacio de empoderamiento, reconocimiento y seguridad. Proyección de ‘Ama-das’. Civivox Jus la Rocha. 18.30 horas. España, 2022. Documental dirigido por Marga Rodríguez que narra la experiencia con la violencia machista de diferentes mujeres con distintas discapacidades. Idoia, Pili, Rosa y Emma asisten a un taller de empoderamiento para trabajar su autoestima y las herramientas para enfrentarse a sus temores, dudas y preocupaciones. El eje de su reflexión es si sentirán alguna vez amadas. El documental surge de un diagnóstico realizado por COCEMFE Navarra, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad física y orgánica de Navarra, que puso de manifiesto que casi el 50% de las mujeres con discapacidad que participaban en talleres de búsqueda de empleo a ellas dirigidos habían sufrido o estaban sufriendo violencia de género. Tras el documental habrá un coloquio con la directora y las protagonistas. Entrada libre hasta completar el aforo. Programa de radio con Ática FM-’La violencia de género en el mundo del deporte’. Casa de la Juventud. 19.30 horas. Programa en directo con ÁTICA FM presentado por Merche Etayo y Belén García, locutoras de ‘El Cofre del Capitán Morgan’. Participan Mai Garde, futbolista y coordinadora del fútbol base de Osasuna, y Andrea López Méndez, árbitra en Primera Autonómica a nivel regional en Navarra y en 1ª RFEF Femenina a nivel nacional. Entrada libre hasta completar el aforo.

Arbizu: 'Magma Mia'. Arbizuko Udaletxean. 19 h. Beatriz Egizabalen, bakarrizketa.

Elizondo-Exposición ‘WILPF-100 Años de Trabajo Feminista por la Paz’. CIP Escuela Profesional Elizondo. Lanza mensajes de esperanza a favor de la construcción de sociedades pacíficas, éticas y justas. Muestra el trabajo de las mujeres para que la paz sea posible en todos los espacios, especialmente en los campos de guerra y conflicto. Hasta el 28 de noviembre. Horario: lunes a viernes, de 12 a 14 h. ‘Berdinzinema’-Proyección de documental sobre la violencia machista. Arizkunenea. 18 h

Ansoáin-Teatro: ‘Villana’. Teatro de Ansóáin. 19.30 horas. Soliloquio malicioso, más que un monólogo. Porque es una conversación con el público, en la que el público puede escuchar, reírse o sentir que se dicen cosas que siempre ha querido decir o cosas que preferiría no escuchar. O todo a la vez. En Villana, la risa es una excusa para no delinquir. Un arma para sacarle el pus a algunas heridas que nos dijeron que no nos tenían que doler. Nos vamos a reír, aunque nos joda. Con Irantzu Varela. Entrada libre, previa retirada de invitaciones.

Tudela-Acto Homenaje en recuerdo de las mujeres asesinadas por violencia machista a lo largo de 2022. En el árbol plantado el año pasado en la calle Virgen de la cabeza en el acceso a la Plaza Tejerías. 11 h. Con la intervención de varios centros educativos de Tudela. Además, se colocarán tarjetas en el árbol con cada uno de los nombres y edad de las mujeres asesinadas.

Sangüesa/Zangoza: Conferencia Ciclo ’Otras Violencias’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura. 19 horas. Charla sobre Violencia Económica a cargo de la abogada Sara Vicente.

CHARLAS

Conferencia: ‘La integración de la investigación biomédica en la práctica clínica asistencial: retos y oportunidades’. Salón actos B, Hospital Universitario de Navarra. 13 h. Un diálogo inspirador entre Marina Berenguer Haym y Jesús Prieto Valtueña. Dos referentes internacionales del ámbito médico e investigador invitarán a la reflexión sobre la importancia de la investigación traslacional. ‘Semanas Ciencia 2022’. Aforo limitado, requiere inscripción previa.

Taller Soporte vital básico. Biblioteca de Navarra. 18 horas. Ciclo ‘El ABC que salva vidas’. A cargo de Carlos Beaumont Caminos, médico de urgencias del Hospital Universitario de Navarra y Socio Fundador de El ABC que salva vidas. Organiza: Biblioteca de Navarra y El ABC que salva vidas. Inscripción previa. Se aconseja llevar ropa cómoda.

‘Biblioteca humana con migrantes’. Biblioteca Pública de Milagrosa. 18.30 horas. Conferencia. Organizado junto con Médicos del Mundo, se tendrá la oportunidad de conocer de primera mano testimonios de personas migrantes, compartiendo experiencias y explicando sus culturas, costumbres, metas y logros. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Recursos naturales y luchas por el territorio’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Jornadas ‘Movilización social y popular en el continente Africano. Encuentro con activistas: Claves, estrategias y limitaciones para la movilización’. Ponentes: Abdou Khafor Kandji. Y en a Marre (Movimiento ciudadano, Senegal). Stephanie Teyul Sagna. USOFORAL-Comité Régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (Senegal). Organiza: Mundubat. Aforo limitado. Necesaria inscripción. También, retransmisión en streaming.

‘Soluciones eficientes 4.0 para resolver el hueco y la envolvente’. Sede del Colegio de Arquitectos-COAVN. 18 horas. Una ponencia de José Manuel Torres (Kam del sector ventanas y suministros profesionales de Soudal) que muestra ejemplos, casos de éxito y soluciones innovadoras que suponen un gran ahorro energético en la construcción. ‘Ciclo de Charlas Pikporte’. Inscribirse en: info@pikporte.com

LITERATURA

Tertulia literaria: ‘En Siberia’ de Colin Thubron. Sede del Ateneo Navarro. 19 h. Ponente: Santiago Elso, psicólogo y poeta. Organiza: Gaudencio Remón, Vocal de Viajes y Excursiones Culturales del Ateneo. Colin Thubron (Londres, 1939) es un viajero infatigable y escritor de gran prestigio internacional, como lo demuestran los importantes premios recibidos. Según The Independent “es uno de los dos o tres mejores escritores vivos de viajes”. A finales del siglo XX escribió ‘En Siberia’, fruto de un arriesgado viaje de más de 16.000 kilómetros por el extremo más inhóspito y salvaje de la extinta URSS. ‘En Siberia’ es un reportaje claro y valiente sobre las tierras y los seres de un pueblo que había perdido sus dos polos históricos de referencia: la religión y el comunismo. Con una prosa dulce y desgarrada al mismo tiempo, de un realismo crudo pero no exento de humor, el escritor nos lleva desde la belleza de los paisajes siberianos a la realidad de la durísima existencia de sus habitantes, acostumbrados a sobrevivir por encima de todo.

Tertulia literaria: ‘Cocinando historias’. Civican. 18 horas. Ciclo ‘Cocina abierta’. Para participar se leerá ‘Pan de limón con semillas de amapola’, de Cristina Campos, del que se podrá recoger un ejemplar en la biblioteca. Tertulia literaria donde la gastronomía nos llevará a descubrir legados familiares, relatos y memoria colectiva, culturas y diversidad de paisajes y paisanajes. Conducido por Olga Balbona, bibliotecaria.

MÚSICA

Concierto Concurso intercentros. Sala de Armas de la Ciudadela. 9 horas. A cargo de Alumnado del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Con el objetivo de visibilizar y dar a conocer en la ciudad de Pamplona el trabajo que realiza la comunidad educativa en las aulas del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, siete alumnos del centro de entre 17 y 20 años, alumnos que por su implicación, dedicación y calidad destacan y que han sido seleccionados para presentarse al 21º Concurso Intercentros ‘Melómano’, ofrecerán un recital en la Sala de Armas de la Ciudadela. La propuesta muestra un recital con instrumentos variados, tales como la flauta travesera, clarinete, oboe, fagot y acordeón. Entrada libre hasta completar el aforo.

Clausura ‘Hamaika XI es Música’. Ciudad de la Música, Pamplona. Masterclass Percusión. Diego Rubio 15 h. Aula Guelbenzu. Ven y escucha… CSMN. Aula de piano. 17 h. Aula Remacha. Centenario de Nosferatu (Friedrich Wilhelm Murnau). Aula de improvisación. 19 h. Remacha.

Rondalla Armonía. Residencia de Mayores El Vergel.11 horas. Concierto músico-vocal.

Hotel Chelsea. Hotel Tres Reyes, Pamplona. 20 horas. Ciclo ‘Tres Reyes Acústico’. Versiones de Coque Maya, Nina Simon, Antonio Vega… con un toque muy personal. Con Sonia Reta (voz), Pablo Sastre (guitarra acústica), Josu Elso (bajo) e Iñaki Lacunza (guitarra). Entrada libre.

TEATRO

‘Casa’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 horas. Colaboración con el ‘Festival Teatrodix’ de teatro comunitario. Coproducción de Teatre Lliure con el Teatro de La Abadía, el Théâtre Dijon Bourgogne-Centre Dramatique National y The Cross Border Project. Casa. Todos hemos vivido alguna vez en una. La dibujamos de niños. La gritamos para estar a salvo al jugar al pilla pilla. De adolescentes nos queremos ir de casa. De mayores queremos morir en ella. Es de las primeras palabras que aprendemos en otro idioma. En algún momento te preguntas cuándo tu casa empezó a llamarse “la casa de tus padres”. Pero, ¿qué es realmente una casa…? Entradas:12 €.

Monólogo: ‘Desencajada’, con Rocío Quillahuaman. Civivox Condestable. 20 horas. Ciclo ‘La Risa Lista’. En esta pieza, Rocío Quillahuaman quiere confesar que siempre se ha sentido desencajada. Se sentía desencajada con seis años en su familia, cuando llegó a Barcelona con once años y también ahora, con veintiocho, en el piso de alquiler en el que vive. Sentirse desencajada es agotador y Rocío está agotada. Lo único que le queda es el humor y la rabia, herramientas que le permitirán desahogarse a gusto junto a todas vosotras… Entradas: 3 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Otro cuento’. Civivox San Jorge. 20 horas. Con Teatro en la Chácena. ‘XXIV Muestra de Teatro de Aquí’. En un gran palacio de un reino lejano se encuentran dos reyes muy apenados, porque no encuentran la fórmula para tener un bebé. Un labriego del Reino les cuenta la solución, y cuando la princesita nace, los dos reyes montan una gran fiesta para celebrarlo. Todos están invitados a este banquete, menos el hada mala, que aparece con su moto voladora y hechiza a la pequeña princesa: La niña mayor se hará, con algo se pinchará y dormida quedará. Y así será, hasta que algún caballero (o no tan caballero) del reino la despierte con un beso de amor. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

CINE

‘Carmona tiene una fuente’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Foco Punto de Vista’. España, 2015. Dirección: Antonio Trullén. Corre el verano del 2004. Barcelona está en pleno despilfarro festivo por la celebración del Fórum Universal de las Culturas. La ciudad está cambiando muy rápido y con ella sus gentes. Muchos ya no entran en el nuevo paisaje humano que se está fraguando desde el poder urbanístico para complacer a las hordas de turistas. Pedro Vázquez está a punto de cumplir 70 años y se ve obligado a abandonar el insalubre piso donde vive en el Casco Antiguo. ¿Pero a dónde ir? Presentación grabada a cargo del director. Entradas: 3 €.

'Eski montaña Islas Lofoten'. Salón de actos Salesianas-Centro Comunitario. 20 horas. Con Patricia Viscarret. 'XXVI Txantrea Semana de Montaña Mendi Taldea'.

’Zure platerean hasten da mundua’. Etxarri Aranatz. Kultur Etxean. 19:00etan. Dokumentala. Sarrera: 2euro izango da eta leihatilan eskuratu ahal izango da. ZINUEMAko bonoaren bidez ere truka daiteke.

CON NIÑOS

‘Flobin aitaren maletarekin’. Casa de Cultura de Villava. horas. Cuentacuentos en euskera con Xabier Flamarique. A partir de 4 años. Entrada libre previa recogida de invitación 20 minutos antes de la función.

VARIOS

VIII Gala Benéfica Niños contra el Cáncer: ‘Ayúdame y te habré ayudado’. Navarra Arena. 19:30 horas. Música en directo de Los Secretos en trío acústico, que actuarán solidariamente al final de la gala y que han inspirado el lema. La gala contará también con copa de bienvenida, cena y sorteo de premios, Coste cubierto: 125 € por persona. Los beneficios se destinarán a proyectos de investigación y al acceso a tratamientos específicos para pacientes pediátricos. También se podrá participar en la modalidad mesa de empresa (1.250 €) y a través de la Fila . Más info: https://www.ninoscontraelcancer.org/

Taller en euskera: Arte Textil-Tintes Botánicos (Laboratorio de color). Museo de Educación Ambiental, Pamplona. 18 horas. Ciclo ‘Escuela de Sostenibilidad’. Imparte la sesión Itziar Unzurrunzaga Llach, diplomada en la Escola Eina de Diseny i Art de Barcelona. La actividad consiste en el aprendizaje de la historia del color, el ‘mordentado’ de las telas, la clasificación de plantas tintóreas y sus épocas de recolección, para finalizar con la práctica de la técnica ‘bundle dye’, en la que se hará el diseño textil a base de flores. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010.

Rastrillo Solidario parroquial. Parroquia Corpus Christi, Paseo García de Nájera 2–P, Pamplona. Hasta el 27 de noviembre. Objetivo: recaudar fondos para la construcción de una residencia de ancianos en Husi-Rumania y acoger a personas que viven en condiciones extremas. Productos donados por los establecimientos del barrio y donaciones particulares. Horario: lunes a viernes de 19 a 20 h. Sábados, de 18 a 21 h y domingos de 11 a 14 y de 18 a 21 h.

‘X Jornadas Inverdura, verduras de invierno’. Tudela. 21 h Restaurante Iruña. Acto gastronómico con restaurantes. Participan restaurantes: Beethoven, De Temporada Gastrobar, Iruña, Le Bistrot, Remigio, Topero. Colabora; Cerveza Cachobeer, Vinos D.O Navarra. Precio: 20 €. Venta de entradas en los establecimientos participantes.