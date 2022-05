Grupo AN lleva a Expofamily cajas nido, realidad virtual y el cuento La fruta en ruta

Grupo AN es una cooperativa agroalimentaria cuyo origen se remonta a 1910. Integra, a su vez, a 168 cooperativas socias, con 40.000 agricultores y ganaderos de ocho comunidades autónomas. Eles una cooperativa agroalimentaria cuyo origen se remonta a 1910. Integra, a su vez, a 168 cooperativas socias, con 40.000 agricultores y ganaderos de ocho comunidades autónomas.

Es la mayor cooperativa cerealista de España, con la producción y venta de 1,7 millones de toneladas anuales, una parte de las cuales se transforma en pienso en industrias propias. Es un referente nacional también en el sector hortofrutícola con la comercialización de 650.000 toneladas en todas las gamas: fresco, conservas, cuarta y quinta gama. Además, es el cuarto operador avícola del país, con 750.000 pollos y 29.000 pavos semanales. Cuenta con suministros agrarios (semillas, fitosanitarios y fertilizantes), tiene una red de 67 estaciones de servicio abiertas al público y correduría de seguros, tanto agrarios como generales, además de tiendas propias en localidades como Olite, Tudela y Estella. En sus centros e industrias trabajan más de 1.800 personas y su facturación en el ejercicio 2020-2021 fue de 1.293 millones de euros.

Desde 2016 es Entidad Asociativa Prioritaria y, a través de su Fundación, mantiene convenios con universidades, centros tecnológicos, clústeres y otras empresas, con los que colabora en la realización de distintos proyectos. También es uno de los 70 socios del consorcio europeo EIT Food, la división agroalimentaria del Instituto Europeo para la Innovación y la Tecnología.

El Grupo AN participará en esta cuarta edición de Expofamily con varias propuestas pensadas para el entretenimiento y la educación del público infantil, a lo largo de todo el fin de semana. Esas actividades incluyen la organización de un taller de construcción de cajas nido, impartido en colaboración con la Fundación Ilundain. Por otro lado, las personas asistentes al evento pueden disfrutar de la interpretación del cuento titulado “La fruta en ruta”, por parte de la actriz Virginia Moriones, una divertida historia cuyo propósito es concienciar sobre la importancia de seguir una alimentación saludable. El público de Expofamily tendrá también la oportunidad de disfrutar de una original visión en 360º de algunos productos hortícolas, gracias a unas gafas de realidad virtual. Con ellas, podrán sumergirse en el vídeo “Tomate, Alubia y Piquillo: tres amigos muy saludables”, que muestra de una manera original y entretenida el ciclo completo de algunos de los productos que trabajan los agricultores del Grupo AN.

Todas estas actividades se enmarcan en el proyecto de EIT Food de confianza del consumidor llamado Increasing consumer trust and support for the food supply chain and for food companies.