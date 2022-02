Fangoria anuncia 'Edificaciones paganas': fecha y detalles de su nuevo EP

Alaska y Nacho Canut, más conocidos como Fangoria, han anunciado la salida de su nuevo EP ‘Edificaciones paganas’. Sale un año después ‘Existencialismo Pop’, que fue el primero de la serie de tres EP que este grupo musical se propuso grabar a principios de 2020. Su idea es que, finalmente, estos tres minidiscos sirvan para dar a luz a un nuevo álbum de estudio. Pero para eso, habrá que esperar.

El formato EP (Extended Play) se encuentra a medio camino entre el single y el Long Play. En este caso, ‘Edificaciones Paganas’ va a contar con cinco singles: Mi burbuja vital; La pregunta del millón; No me das pena; Del uno al diez y Satanismo, Arte Abstracto y Benidorm.

Tal y como ha explicado Fangoria en la la presentación de este nuevo minidisco “de nuevo jugamos con la E y con la P para crear el título. Esta vez es un homenaje a los rascacielos, las torres de apartamentos, los bloques de pisos… Hemos vuelto a colaborar con Alejandro Sergi (de Miranda!) y por primera vez con Santi Capote (de Ellos)”.

‘Edificaciones Paganas’ saldrá al mercado el 4 de marzo pero, como aperitivo, Fangoria ha anunciado el lanzamiento de uno de sus singles: ‘Mi burbuja vital’. Este adelanto se podrá disfrutar desde el 11 de febrero a las 00:00 horas.

Esta canción, tal y como la define el grupo, “habla de construir, de edificar, pero no edificios de ladrillos sino un metaverso privado, un mundo virtual donde poder desarrollar una vida más interesante y aventurera que la que nos ofrece la realidad. Este es otro de nuestros temas recurrentes, la huida de lo real a través de la imaginación, de la creación de nuestro propio mundo”.

El resto de canciones, tal y como detalla la nota de prensa de Black Vinyl Records Spain, transitan entre “el cabaret electrónico de No me das pena, que grabamos con nuestro colaborador habitual Jon Klein (de Specimen y Siouxsie and the Banshees ), al Tecno Pop de La pregunta del millón y el House Pop noventero de Del uno al diez, las dos producidas con Juan Sueiro”. Dos nombres habituales en las colaboraciones de Fangoria.