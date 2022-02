Día del Orgullo Zombi 2022: ¿por qué se celebra el 4 de febrero?

Quizá no te suene el nombre de George A. Romero, pero seguro que sí reconoces el título de la película que le lanzó a la fama en 1968: ‘La noche de los muertos vivientes’. Desde ese momento, el mundo de los zombis ha pasado a ser casi un subgénero dentro del universo del terror, en el que caben además de las películas, sagas de libros, series de éxito o videojuegos de enorme tirón.

el 4 de febrero es el día en el que nació este director de cine y, en su honor, se celebra en todo el mundo este Día del Orgullo zombi. La celebración comenzó, como no podía ser de otra manera, enciudades en las que se celebran desfiles en los que los aficionados a este género pasean por las calles disfrazados con ropas andrajosas, maquillajes espeluznantes y restos sangrientos. Pues bien,y, en su honor, se celebra en todo el mundo esteLa celebración comenzó, como no podía ser de otra manera, en EE UU y de ahí ha ido trasladándose a muchos otros países. Así, son numerosas lasen los que los aficionados a este género pasean por las calles disfrazados con ropas andrajosas, maquillajes espeluznantes y restos sangrientos.

En España también hay un evento similar, aunque no se realiza en febrero, sino en el mes de octubre. Se trata del Sitges Zombie Walk, que se celebra durante el Festival Internacional de Cine Fantástico que acoge esta localidad catalana.

Incluso en Pamplona, hay quien recordará como hace un par de años se pudo vivir en directo una invasión zombi en la misma Ciudadela

LA FIGURA DE GEORGE A. ROMERO

George Andrew Romero nació en Nueva York un 4 de febrero de 1940 y falleció en Canadá, más concretamente en Ontario, en el 2017. Director, guionista y actor, alcanzó la fama por sus películas de terror, especialmente las dedicadas a los conocidos como muertos vivientes.

La noche de los muertos vivientes fue incluida por la revista Time como una de las mejores películas de terror de la historia dentro de un listado de 25.

Otros títulos interesantes de este autor son: The Crazies (1973), en la que un arma biológica convierte a los humanos en seres violentos; Martin (1977) una película de trama vampírica con un interesante punto de vista psicológico; Dawn of the dead (1978) en la que regresó a la temática zombi y que es considerada como la mejor película de este género de la historia; o Creepshow (1982), escrita por Stephen King y basada en una serie de comic de terror.

EL ORIGEN DE LOS ZOMBIS

Los zombis no son solo parte de una ficción cinematográfica. En la cultura popular de Haití existen rituales que convierte a personas en muertos vivientes. Una tradición relacionada con el vudú en la que, a través de determinadas sustancias, se busca la venganza hacia el enemigo o el robo de poderes a personajes públicos.

EL UNIVERSO ZOMBI

Hoy en día, son numerosas las películas, series o videojuegos que se recrean en este universo, e incluso videoclips: ¿quién no recuerda el famoso Thriller de Michael Jackson?

Algunas de las películas más famosas, aparte de La noche de los muertos vivientes, son: White zombi, 28 días después, Amanecer de los muertos, Land of living dead, Train to Busan o World War Z.

En cuanto a series, destacan The walking dead, Z Nation o iZombie. Y, por último, los mejores videojuegos sobre esta temática incluyen The Last of Us, Dying Light, Call of Duty, Resident Evil o Plants vs. Zombies.

Disfrutar de todo este universo también es una buena manera de celebrar este 4 de febrero el Día del orgullo Zombi.