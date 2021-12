Diez planes imprescindibles en Pamplona para estas Navidades

Llegan las fiestas navideñas, y este año vienen cargadas de intensas emociones y ganas de disfrutarlas con la familia y amigos. Durante las próximas dos semanas, el calendario se llenará de actividades para todos los públicos: festivales, obras de teatro familiar, exposiciones de belenes y talleres pensados para toda la familia. Salvo cancelaciones de última hora, estas son los eventos más destacados para estas fechas.

Funciones en la Escuela Navarra de Teatro

La ENT ofrecerá un total de once sesiones durante estas Navidades y cuatro talleres para introducir a los niños al teatro de una manera lúdica, creativa y participativa. La obra que se ha programado en la sala de la calle San Agustín será 'El niño que se escondía dentro de una caja de galletas', el relato ganador del concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil. Cuenta la historia de un niño llamado Simón que se encuentra cómodo en su caja de galletas, un lugar donde puede imaginar, divertirse y hablar con dos amigos. Actores de la Escuela interpretarán la obra los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. También el 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de enero. En todas las fechas el espectáculo será a las 18.30 horas, durará una hora y la entrada costará 7 euros.

Además, la ENT prepara otra actividad para los días 27, 28, 29 y 30. 'Échale cuento... ¡y juega!' es un taller destinado a niños de 4 a 9 años. Las sesiones son diferentes cada día, por lo que se puede repetir asistencia. Las plazas son limitadas, el horario será de 11.00 a 13.00 y la entrada cuesta 5 euros. Hay opción de obtener el abono para todos los días por 15 euros.

Navidades marcianas en el Planetario

El Planetario de Pamplona ha decidido finalizar el año convirtiendo las Navidades en algo muy marciano, con sesiones especiales en las que se repasarán algunos de los descubrimientos marcianos más relevantes del último año. ¿En qué estado se encuentran los diferentes rovers que operan en Marte? ¿Cómo sería estar en la superficie de este planeta? ¿Cómo oiríamos los sonidos si estuviéramos allí? ¡Acude al Planetario y descubre cómo sería tu voz en Marte! Esta actividad comienza a partir de hoy miércoles.

‘Canción de Navidad’, un clásico en Villava

En 1970, el grupo de teatro Atarrabia estrenó el popular 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens rebautizado como 'Canción de Navidad', que se ha convertido en un clásico navideño. En este estremecedor relato se combina, con singular acierto poético, el realismo, el misterio, el miedo y el milagro. Un espectáculo lleno de fantasmas, canciones y sorpresas, que ha sido posible gracias a la implicación de unas cuantas personas y varios colectivos, 50 años después de su primer estreno. Habrá tres funciones en la Casa de Cultura de Villava: lunes 27 a las 18 horas y martes 28 a las 18 y 20 horas. Entrada: 5 euros.

‘Reflejos’: en la piel del director de orquesta

Este año por primera vez se pondrá en escena 'Reflejos', una iniciativa experimental de la mano del colectivo Suakai. La propuesta se desarrollará en una carpa instalada en Carlos III, junto al Monumento al Encierro, desde el lunes 27 de diciembre al domingo 9 de enero, en horario de mañana y tarde. Esta experiencia inmersiva fusiona artistas y agrupaciones de infinidad de estilos: música clásica, rock, jazz, tradicional... Los espectadores, en grupos reducidos, interactuarán para dirigir a más de 350 músicos, dando forma a una banda sonora.

Música y dantzaris en el Casco Viejo

Durante estos días el Ayuntamiento de Pamplona ha programado un ciclo de música en la calle. Mañana jueves, a las 12 horas, los txistularis municipales saldrán con su música por la Plaza Consistorial, recorriendo la calle Mayor, Recoletas, plaza de la O, Santo Andía, Jarauta, Eslava, Mayor y San Saturnino, para volver de nuevo por la Plaza Consistorial. Ya por la tarde, los dantzaris de Duguna actuarán a las 18 horas en la Calle Dos de Mayo, frente a la iglesia de San Fermín de Aldapa. También a las 18 horas, habrá música en la calle en Martín Azpilcueta con la Coral Media Luna y en la calle Irunlarrea, en la zona de Hospitales, con Gracia Navarra.

Una nueva cita con el FestivalSantasPascuas

Dieciséis citas conforman el programa del SantasPascuas 2021, que comienza hoy en Tudela con la actuación de Dorian. Del total de eventos, dos serán en la capital ribera. El resto se lo reparten en Pamplona entre la Sala Zentral, Katakrak, Rockollection Bar, Katos Disco y Baluarte. Habrá coloquios, sesiones de techno y conciertos. Destaca el de Natalia Lacunza en Baluarte, el martes 4 de enero. El sábado 8, en el mismo escenario, el grupo Morgan regresará después de casi dos años para presentar su tercer trabajo de estudio, 'The River and the Stone'. Aún hay entradas disponibles.

El Festival Otras Luces se queda en la Ciudadela

Hasta el 9 de enero, la Ciudadela acoge la sexta edición de un festival con proyecciones de videoarte, instalaciones de luz, talleres creativos familiares y muestras artísticas. Se proyectarán cuatro cortometrajes de 17.30 a 20.30. Habrá dos talleres en la Sala de Armas: uno para niños, que cuesta 3 euros, y otro para niños acompañados de adultos (5 euros). Serán los días 27, 28, 29 y 30. La primera modalidad se ofrecerá de 11.30 a 13.00 horas y la segunda, de 17.30 a 19.30. En el interior de la Ciudadela y los túneles de acceso se podrá disfrutar de las instalaciones de luz desde las 17.30 hasta las 20.30 horas.

El regreso de ‘Alí Babá y los 40 ladrones’

La Asociación Ópera de Cámara de Navarra vuelve a reencontrarse con el público familiar durante estas Navidades, y lo hará con la puesta en escena de una de sus óperas más aclamadas, 'Alí Babá y los 40 ladrones'. Se llevará a escena los días 29 y 30 de diciembre en la Sala de Cámara de Baluarte, a las 19.00 horas. Compuesta en 2007 por Íñigo Casalí con libreto de Pablo Valdés y basada en el cuento tradicional incluido en los relatos de 'Las mil y una noches', OCN hace una revisión de esta ópera para mostrar valores fundamentales de rebeldía frente a la avaricia y la explotación infantil. Las entradas cuestan 15 euros (adultos) y 10 euros (menores).

A ritmo de gospel

Alabama Gospel Choir ofrecerá mañana un concierto en la Sala Principal de Baluarte, a las 20.00 horas. Compuesto por 20 artistas, el coro propondrá al público un recorrido lleno de vitalidad y espiritualidad por las raíces de esta música, aderezado con ritmos del funk y blues. En el espectáculo sonarán desde las canciones espirituales del siglo XIX, de profundas raíces religiosas, hasta un homenaje a las canciones de protesta y marchas por la libertad, donde no faltarán temas tan conocidos como ¡Oh Happy Day!'

Eduardo Buxens

El universo de Gianni Rodari, en la Txantrea

Por segundo año consecutivo, las calles y plazas del barrio de la Txantrea se llenarán de propuestas fantásticas del 26 de diciembre al 8 de enero, fechas en las que se celebrará el Festival de Literatura Infantil e Ilustración Brif Braf Bruf.

Este festival tiene como inspiración al escritor Gianni Rodari y especialmente su visión de la fantasía como una herramienta imprescindible para conocer la realidad. El título del festival hace referencia al cuento 'Brif , bruf, braf' de Rodari.

Esta segunda edición del Festival Brif Braf Bruf propone cuatro universos fantásticos para jugar con la palabra, con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos y volar a la fantasía a través de instalaciones artísticas originales y divertidas que estarán en las calles y plazas del barrio. Se trata de 'La ciudad fantástica' (Plaza Arriurdiñeta), 'La feria fantástica' (Plaza del Euskera), 'El bosque fantástico' (Parque del Mundo) y 'Casas y tiendas fantásticas'.

En la Plaza Arriurdiñeta habrá una cabina de teléfono en homenaje a Gianni Rodari y sus 'Cuentos por teléfono'. Al entrar en la cabina, se marcará un número de teléfono que permitirá escuchar el cuento que corresponde a ese número. Este año, la cabina contará con un listín telefónico renovado, con cuentos creados y grabados por alumnado de los centros García Galdeano, Bernart Etxepare y Doña Mayor.

A la Cabina le acompañará un semáforo. Pero, ¡cuidado! Si se aprieta el botón, este semáforo se vuelve loco, se pone azul y da unas indicaciones muy extrañas para pasar el ‘Paso de cebra fantástico’ que se pintará al lado.

En el Parque del Mundo, el artista navarro Mikel Belascoain ha creado una instalación escultórica y sonora junto con la artista neoyorquina Holly Miranda y los alumnos y alumnas de 4º de Primaria del Colegio García Galdeano. Siete grandes y coloridas esculturas de madera simbolizan a unos nuevos seres mitológicos: la Ninfa, Dos Cabezas, un Mago, Caballina...

Este año habrá árboles que cantarán al pasar junto a ellos. Serán canciones cantadas en muchos idiomas distintos (árabe, italiano, ucraniano, euskera, portugués... ) y de culturas diversas. Vecinas del barrio han grabado estas canciones.

En la plaza del Euskera se instalará un tiovivo de sombras en el que podrán participar 6 personas cada vez. Cada persona se colocará en un panel de tela y cuando la luz llegue a su sitio, tendrá que crear una sombra. También se instalarán unas casetas de juegos muy divertidos.

Algunas paredes del barrio y escaparates se llenarán de vida con ilustraciones fantásticas. Este año, la pared situada en la Calle Miranda de Arga nº2 se transformará gracias a la ilustración que pintará la artista Miren Asiain. El diseño lo ha creado basándose en el cuento 'El semáforo azul' de Rodari y con la gran ayuda de los txikis de 1º y 2º de Bernart Etxepare.

El 3 de enero, la actriz Estefanía de Paz, en homenaje a la funambulista pamplonesa Remigia Echarren, representará su espectáculo 'La Reina del Arga' en el salón de actos del centro comunitario de Salesianas a las 19.00. Habrá que retirar invitación en la Caseta de Información que habrá desde el domingo 26 en la Plaza del Euskera, de 17:30 a 20:00 horas.

Además, la Biblioteca Pública de la Txantrea acogerá varias actividades, como los talleres con artistas. Tendrán lugar de 11 a 13 horas con La Chincheta Bruna (lunes 27), Mari Jose Recalde y Juan Sukilbide (3 de enero), y Lola Azparren y Blas Campos (4 de enero).