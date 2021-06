Michael Douglas: "Cuando envejeces, te tranquilizas. Cada vez me parezco más a mi padre"

Actualizada 19/06/2021 a las 06:00

En la tercera y última temporada de 'El método Kominsky' (Netflix) una de las parejas cinematográficas favoritas de la gran pantalla, la formada por Michael Douglas, de 76 años, y Kathleen Turner, de 66, vuelve a la vida. Los dos actores fueron las estrellas de los 80 gracias al equipo que formaron en 'Tras el corazón verde', 'La joya del Nilo', y sobre todo 'La guerra de los Rose' (1989). La famosa pareja interpreta en 'El método Kominsky' a dos divorciados (Michael Douglas es Sandy Kominsky y Kathleen Turner es Roz Volander) que se reencuentran varios años después de vivir separados.

La relación de la pareja se enciende aún más cuando ella llega a Los Angeles para pasar tiempo con la hija de ambos, Mindy (Sarah Baker) y su novio Martin (Paul Reiser). El desembarco de Kathleen Turner en 'El método Kominsky' busca tapar el hueco dejado por Alan Arkin, que coprotagonizaba la serie dando vida a Norman Newlander, el gran amigo de Sandy Kominsky, quien ahora afronta su envejecimiento sin su viejo colega y con la presencia de su ex. Casado desde 2000 con Catherine Zeta-Jones, y enamorado de España, Michael Douglas está sorprendido de la acogida de 'El método Kominsky' entre los más jóvenes. "Les gusta hasta a mis hijos, que no les gusta nada de lo que hago".

¿Netflix parece haber encontrado un nicho con sus series para la generación del 'Baby boom'?

Exactamente. Creo que existe la necesidad de una representación auténtica de los personajes maduros en la televisión y el cine. Ha sido una audiencia privada de contenido durante mucho tiempo. Hay un gran público hambriento de este tipo de historias porque en la vejez es mejor encontrar temas divertidos en lugar de trágicos. Me ha sorprendido también lo bien recibida que ha sido la serie por los más jóvenes, los amigos de mis hijos me conocen más por esta serie que por mi personaje en Marvel.

Incluso a mis hijos les gusta, y eso que no les gusta nada de lo que hago.

En la tercera temporada muere el personaje de Alan Arkin, y su exesposa regresa interpretada por Kathleen Turner. ¿Cómo es volver a trabajar con ella?

Katheleen ha vuelto porque ya estuvo en la segunda temporada y Chuck, el productor, ya vio las posibilidades que brindaba a la ficción.

Kath es maravillosa y sabemos que tenemos química.

Ahora que vuelve a trabajar con Katheleen, ¿haría la segunda parte de 'La guerra de los Rose'?

En la primera acabamos los dos muertos, así que sería muy difícil regresar.

Cuando su esposa hizo 'La leyenda del Zorro', Catherine dijo que la única película que haría con usted sería el remake de 'La guerra de los Rose'.

Yo haría otra cosa con ella. No creo que sea una buena idea rodar una película en la que Catherine fuera mi interés amoroso. Tenemos un gran proyecto, pero no queremos revelarlo todavía.

En Hollywood todo el mundo quiere hacer remakes. ¿Por qué hay tan poca imaginación?

No lo sé. Este es un negocio muy diferente al de hace unos años, pero creo que hemos mejorado porque en Hollywood hay más igualdad y una gran disparidad.

¿Cuál es su objetivo en estos momentos?

Estar sano. A veces, las personas pasan más tiempo siendo amables con los extraños que con las personas cercanas a ellos. Hacemos esfuerzos con personas que no conocemos. Cuando tienes una buena relación con tu pareja, con tus hijos debes protegerlas y nutrirlas para no tener que lamentarlo después.

¿Usa internet?

Catherine me enseñó. Yo era una de esas personas que sólo sabía usar el correo electrónico, pero mis correos electrónicos iban a mi secretaria y ella me los enviaba por fax. Ahora tengo más control y la verdad es que eso me permite estar prácticamente en todas partes. Me encantan las videoconferencias y las reuniones digitales.

¿Con qué frecuencia se ve a sí mismo en la pantalla?

Cuando envejeces, te tranquilizas. Creo que me parezco más a mi padre porque ahora me divierto más que antes. Las ambiciones murieron y tengo más oportunidad de disfrutar.

¿Se siente menos ambicioso?

Solo en cuanto a mi carrera de actor. Cada uno marca sus prioridades en la vida; al principio mi carrera fue lo primero y la familia lo segundo.

No creo que puedas encontrar nunca un equilibrio entre los dos. No creo que haya manera. Cuando he tenido suficiente experiencia profesional, he entendido la importancia de mantener una familia unida. Hoy trabajo con otras prioridades.

¿Qué le divierte de su carrera?

La interpretación te da la oportunidad de seguir desarrollando personajes y eso me encanta, pero también hacer otras cosas dentro de la industria. Cuando lees algo bueno, tienes la oportunidad de producir el proyecto que te gusta y como productor trato de buscar contenido relevante.

¿Cuál es el secreto de un proyecto exitoso?

Siempre el guión. Lo que hace buena a una película es tener una estructura sólida, ya sea que te asuste o sea emocionante... La miras y ves que la estructura funciona, luego la ejecutas lo mejor que puedes extendiendo una situación hasta ver cómo el corazón cobra vida. A veces los actores se preocupan solo de sus personajes y tienden a olvidar la historia, pierden el sentido de lo que sucede, y entonces, a menos que tengas un elenco muy bueno, el resultado es desastroso.

¿Qué le gusta de Mallorca cuando va de vacaciones?

Hay una gran cultura, hay encrucijadas preciosas, una maravillosa historia, es una isla donde confluyen muchas civilizaciones.