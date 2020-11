Drag Race llega a España de la mano de Atresplayer Premium

Tras 12 temporadas en las pantallas de EEUU y un total de 19 grammys en sus vitrinas, llega a nuestro país la versión española de “RuPaul Drag Race”. Un fenómeno televisivo que ya ha sido exportado con éxito a otros países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda y que quiere convertirse también en un boom de audiencia en España.

La versión española ha sido anunciada por Atresplayer Premium, con la producción de Buendía Estudios, que ha conseguido firmar un acuerdo con la distribuidora oficial, Passion Distribuition a faver de WOW (World of Wonder). El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

¡HOLA, HOLA, HOLA!



ATRESplayer PREMIUM adaptará para España el fenómeno global #DragRace, ganador de 19 Premios Emmy.



May the best woman win! pic.twitter.com/ntyFFesQmP