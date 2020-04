Lo último del cine español o una 'masterclass' de moda, planes online para el martes

Actualizada 07/04/2020 a las 09:33

Disfrutar de forma gratuita de los últimos grandes títulos del cine español y apuntarte a una clase maestra de moda para aprender a diseñar tu propia colección son dos de los planes de ocio que te ofrece este martes, en el que también hay buenas opciones musicales o literarias, sin olvidar el ejercicio físico.



Metallica o Miley Cyrus siguen agitando las "redes" musicales.



El martes brindará la posibilidad de disfrutar de un nuevo directo histórico de Metallica en su canal oficial de Youtube. Prosiguen además las actuaciones diarias de artistas como Miley Cyrus en su canal de Instagram. En España, el festival #VibraEnCasa permitirá disfrutar asimismo de los conciertos "online" de Candy Vergel a las 17 horas y de Las Máscaras a las 20 horas.



Disfruta del mejor cine español con "Somos cine" de RTVE



Algunos de los mejores títulos del cine español reciente pueden verse en abierto en la web "Somos cine" que ha lanzado RTVE. Películas como "Campeones" de Javier Fesser, "Julieta" de Pedro Almodóvar, "El olivo" de Icíar Bollaín, "Operación Concha", de Antonio Cuadri o "Anacleto agente secreto" de Javier Ruiz Caldera.



A lo largo del mes de abril el catálogo se ampliará con películas de directores y actores consagrados, las más premiadas de los últimos años y algunas de las más taquilleras.



También de la serie "Pure", una arriesgada comedia británica.La plataforma Filmin estrena hoy la serie "Pure", una arriesgada comedia británica que se inspira en el libro autobiográfico de Rose Cartwright.



Marnie es una chica de 24 años que no puede dejar de pensar en sexo hasta el punto de imaginar a sus propios padres teniendo relaciones. Un día decide dejar la pequeña ciudad escocesa en la que vive para mudarse a Londres, y ahí trata de empezar una nueva vida a la vez que descubre que tiene un trastorno obsesivo compulsivo.



"Te receto un libro", una iniciativa literaria para sobrellevar la cuarentena



En la vorágine de la crisis sanitaria, la Escuela de Escritores comienza este martes a "recetar" libros para sobrellevar la cuarentena. La primera libróloga que pasará consulta este martes de 17:00 a 19:00 horas es la escritora Marta Sanz.



Para pedir hora hay que entrar en la página terecetounlibro.org. Si no hay cita para esta tarde, hay un calendario para todos los días con diferentes escritores "de guardia" que te darán su diagnóstico y una receta literaria para aliviar tus dolencias.



Aprende a crear tu propia colección de moda de la mano del diseñador Moisés Nieto



El Instituto Europeo di Design de Madrid (IED Madrid) ofrecerá en su programación de Semana Santa una clase maestra con el diseñador Moisés Nieto. "Del concepto a la prenda. La creación de una colección de moda".



Desde su experiencia, Moisés Nieto, diseñador de moda y director de la escuela de Moda de IED Madrid, contará, el próximo día 8 de abril a las 19.00 horas, el proceso creativo necesario para crear una colección.



Durante las próximas semanas IED Madrid ofrecerá un ciclo de conferencias y clases maestras en torno al diseño, impartidas por algunos de sus profesores más destacados. Son clases abiertas y gratuitas, previa inscripción, y cada semana tocarán diferentes.



Manten tu cuerpo bien tonificado con "Tone It Up"



Katrina Scott y Karena Dawn, conocidas como "Tone It Up", han revolucionando el panorama "fitness" y en su canal de Youtube explican ejercicios para tener un cuerpo bien tonificado.