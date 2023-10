Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

Oficina de Información Energética. Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 10 a 13 y 18 a 20 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad’. Esta Oficina ofrece servicios de asesoramiento a la ciudadanía en temas de comunidades energéticas, energías renovables, rehabilitación energética, subvenciones y ayudas de energías renovables, así como asesoramiento de facturas eléctricas y de gas. Cita previa en tfno. 010 o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona.

Taller: ‘¿Hablamos de… cómo podemos mejorar nuestra salud mental?’. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 horas. Ciclo ‘Cafeteando’. Afortunadamente, de la misma manera que nos preocupamos de cuidar nuestro cuerpo, estamos empezando a preocuparnos de cuidar nuestra mente. Para potenciar este autocuidado, es necesario abrir espacios donde se escuche a las personas jóvenes que tengan la necesidad de tratar este tema. Entre otras cuestiones, se hablará de la importancia de desarrollar la capacidad para regular las propias emociones, buscar alternativas a los comportamientos o hábitos perjudiciales, desarrollar la resiliencia para gestionar situaciones difíciles o adversas y promover entornos y redes sociales favorables. Con la Asesoría Psicológica de la Casa. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Explica Danza…’ con Toni Jodar. Museo Universidad de Navarra-MUN, 19:30 horas. Toni Jodar ilustra con su propio cuerpo en esta conferencia bailada el paso del tiempo de la danza y utiliza su experiencia y humor para convertirla en una performance de carácter pedagógico, creativa y amena. La sesión combina acción hablada con vídeos y preguntas de los asistentes para convertirse en una performance de introducción a la comprensión de la danza desde un punto de vista histórico, artístico y de movimientos. El artista y maestro de danza muestra la evolución de la disciplina desde la danza clásica hasta la contemporánea y hace referencia a los diversos géneros y formas que utiliza el cuerpo para expresarse en el movimiento: desde Isadora Duncan hasta las técnicas de Martha Graham, Jose Limon, Merce Cunningham y las reacciones del contact release hasta las corrientes europeas de la danza teatro de Mary Wigman a Pina Bausch, acabando con la danza jazz. Precio: 5 €. Entrada gratuita para todas las personas que hayan adquirido una entrada para cualquier espectáculo del ciclo Museo en Danza. Más información en la taquilla del Museo o en el teléfono 948 425 700.

Jornada 'El acompañamiento a supervivientes: La mentoría con perspectiva de género’. Casa de las Mujeres de Pamplona. La jornada consistirá en dos charlas: 17:30 h a 19 h ‘Acompañamiento a supervivientes y familiares de víctimas de la violencia machista desde la interculturalidad. De la ley a la realidad. Genealogía’. Con ponentes de asociaciones de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Valencia y Cataluña. 19.15 h a 20.30 h ‘Experiencia de mentoría con perspectiva de género. Redes de mentoras desde una perspectiva feminista: mentoría contra las violencias machistas’. Impartida por Lores López, jurista especializada en violencia machista e igualdad y fundadora de Dones. Organiza: Lunes Lilas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Jornada: ‘Aporofobia: definición y detección’. UNED Tudela. 17 horas. Ponencia de Amaia Yurrebaso, profesora de la Universidad de Salamanca e investigadora de políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género, quien presentará un protocolo para la detección de casos de delitos de odio y aporofobia. También presentación de la campaña ‘Participa del cambio’. Organiza: Red Navarra de Lucha contra la Pobreza.

LIBROS

Presentación del libro ‘Macrofestivales/Su festak’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Nando Cruz & Jon Urzelai. Los grandes festivales se han convertido en un fenómeno que trasciende la propia música, cuando no contribuye directamente a su estrangulamiento. Mueven miles de millones de euros, atraen turismo, exigen subvenciones, blanquean marcas, explotan a artistas y trabajadores y saquean al público. Aun así, no hay ciudad, grande o pequeña, que no apueste por el suyo. Nando Cruz disecciona en este libro una industria que ha crecido hasta desbordarse y nos sumerge en su historia y entresijos para entender que hay detrás de ese fin de semana bucólico de confetis, pulseras, luces y conciertos.

MÚSICA

Dropkick + Nuevos Hobbies. Zentral Pamplona. 21 h. Concierto. Dropkick. Power-pop, Indie, Rock. Por primera vez en Pamplona, provenientes del este de Escocia, han basado sus influencias en artistas como Wilco, Tom Petty y The Jayhawks para producir su propia mezcla de power-pop impulsado por la armonía durante más de una década. La banda tocará un set para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘The Wireless Revolution’ (Rock Indiana records / Hurrah Musica). Dropkick son auténticos maestros en la composición de canciones que suenan a los mejores clásicos del pop de los sesenta, a la nueva ola más luminosa y positiva y a lo más selecto del movimiento americana, estos escoceses llevan más de once años obsequiando a su creciente parroquia de seguidores con exquisitas perlas pop», reza su biografía promocional. Y lleva mucha razón. Su prolífica discografía, a disco por año, que consagran con la publicación de su último trabajo, ‘The wireless revolution’. Si adoras a sus paisanos Teenage Fanclub, Dropkick ofrecen pop brillante y dinámico, combinando delicadeza y energía, derrochando actitud y talento. Desde Pamplona-Iruña, Nuevos Hobbies nos traen su propuesta de pop de guitarras donde se mezclan sin complejos las melodías y ritmos de tradición sesentera con vibrantes guitarras jangles propias del indie pop más jugoso. Llevan una trayectoria de 10 años editando vinilos en sello independientes como Bobo Integral, Pretty Olivia, Hurrah y Discos de Kirlian. Su último trabajo, su segundo LP, «Monstruoso» ha sido reconocido como unos de los destacados del año 2021 por la revista musical especializada Hipersonica. Vienen de tocar con grupos como The Wave Pictures, Puzzles y Dragones y en el mítico Cavern de Liverpool.Entradas: anticipada 12 € + gastos, taquilla 15 €.

‘TE-4000 Hegaldian’-Musikala: 11º musical de Jaso Ikastola. Baluarte. 19 horas. Dos jóvenes con autismo se encuentran en ayuda. Con el objetivo de mostrar su autonomía, su terapeuta les propone un viaje a Latinoamérica. Las familias, preocupadas, mandan tras ell@s a sus herman@s. Durante el viaje, además de conocer la cultura, aflorarán sentimientos internos, su lucha y su carácter. El musical aborda diferentes objetivos que quedarán patentes sobre el escenario de Baluarte: muestra la realidad de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo; da a conocer sus múltiples capacidades; y descubre la riqueza de tener una sociedad inclusiva y diversa. Entradas: 15 €.

Dudey Taft y Manu Larvin. Peña Euskal Herria, calle San Francisco nº 13, de Burlada. 22.30 y 00.00 horas, respectivamente. Ciclo ‘XVII Udazkena Blues’ en colaboración con la Asociación Burlada Blues Bar. Quien mira a Dudey Taft sin conocerlo podría pensar que está mirando a un delincuente. Oyendo sus riffs de guitarra se espera un cantante con una voz rugosa, sabiendo un whisky. Pero no es así. El vocalista Taft suena sensible y lleno de alma. Su tono de voz y su estilo de guitarra se complementan perfectamente. Ahora en su nuevo álbum, "Simple Life", su quinto disco. La música recuerda una música rock de diferentes décadas. Cantante, guitarrista y sorprendente showman, Manu Lanvin es hoy una figura imprescindible del blues-rock francés. Después de tres primeros álbumes lanzados entre 2000-2006 en los que se centró principalmente en el Rock, finalmente encontró su camino más natural con Devil Blues, un trío poderoso que encaja perfectamente en su piel. Sin duda es la colaboración con el cantante texano Calvin Russell para quien co-escribió, produjo y dirigió en 2009 el álbum “Dawg Eat Dawg”, el detonante de esta nueva dirección. Este giro radical fue una buena idea; con el lanzamiento del álbum “Mauvais Casting” en 2012 los éxitos y eventos siguieron a un ritmo frenético. En 2014 y en medio de una gira infernal, crean el brillante ‘Son(S) of the Blues’ que conserva gran parte de la herencia musical del sur de los EE UU, y la autopista 61. Tras los atentados terroristas de 2015 en París, publican un año después el disco ‘Blues, Booze y Rock ‘n’ Roll’... Durante la gira de 2017, Manu y su equipo graban 15 temas de estudio, para el álbum ‘Grand Casino’... Entrada gratuita.

DANZA

‘Ollos cara adentro’. Salas expositivas del Museo Universidad de Navarra-MUN. 19 horas. Con iXa-Elena Castellanos. Tomando como punto de partida el universo de lo onírico, la obra pretende indagar en la concepción surrealista del sueño; ese lugar donde los límites de la lógica, la razón, la conciencia e incluso las convenciones del gusto se rompen permitiendo abrir una puerta entre el mundo interior y exterior de cada individuo. Coreografía e interpretación: Elena Castellanos y Xián Martínez. Entrada libre con la entrada del MUN

TEATRO

‘Los papeles’. Escuela Navarra de Teatro, c/San Agustín 5, Pamplona. 19.30 horas. Con Anthony Kmeid. ‘III Teatrodix Phestibal-Festival de Teatro Comunitario 2023’. Una larga ruta que se dibuja de Beirut a Barcelona, huyendo de aquello prohibido, hacia una utopía imaginada. Una pieza autobiográfica de teatro físico con audiovisuales y texto. Entradas: general 12 €. Anticipadas y desempledas/os 10 €. Carné jovén 7 €.

‘Injusta injusticia’. Antartika. 21.30 horas. A cargo del grupo de teatro de la UPNA. En el marco del ‘III Teatrodix Phestibal-Festival de Teatro Comunitario 2023’.

‘Las Noches de Ortega Show’. Baluarte. 20 horas. Espectáculo de humor inspirado en el universo de Juan Carlos Ortega que da título al mismo programa de radio, salpimentado con el humor surrealista que le caracteriza. Se incluirán las peculiares llamadas de Ortega, proyección de vídeos y personajes tan reconocidos como Marco Antonio Aguirre, entre otros. Juan Carlos Ortega es un humorista, escritor y presentador de radio y televisión. Es autor de los libros Buenos días, Sócrates, Morirse es una mierda, Cuentos para Ulises y Miguel Gila, vida y obra de un genio. En 2016 se le concedió el Premio Ondas por su trayectoria profesional en el medio radiofónico. Entradas: 24 €.

CINE

‘Emilia’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Presentación de la película y posterior coloquio con su director, el tudelano Miguel Ángel Calvo Buttini. La charla será retransmitida también en streamig. Ciclo ‘Cine y Bibliotecas’. Organiza: Biblioteca de Navarra en colaboración con Filmoteca de Navarra. Sinopsis: Emilia Pardo Bazán, novelista, ensayista, cuentista, periodista y crítica literaria, es una de las más eminentes escritoras de la literatura española del siglo XIX. Nació en 1851 y murió en 1921. Emilia además reivindicó los derechos de la mujer en una época que no eran nada reconocidos. Hoy pronuncia uno de sus más importantes discursos, que nunca hubiese querido dar. O sí, porque Emilia siempre luchó por aquello en lo que creyó. Hoy está en la RAE, frente a académicos acartonados que nunca la dejaron entrar, e intentará convencerles de por qué no puede pertenecer a la Real Academia. Probablemente si se llamase Emilio, así sería… Entradas: 3 €.

CON NIÑOS

‘Azazkalo’. Biblioteca de Navarra (sala infantil). 18 h. Narración en euskera de la obra de Margarita del Mazo. A partir de 4 años. Ciclo Cuentacuentos: Mil y un cuentos. Mila eta bat ipuin.

‘Super Mario Bros. La Película’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés. 18 horas. Cine infantil. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Amaia y Martín en la fiesta de la verdura’. Biblioteca de Castejón. 17.30 h. Cuentacuentos con Kamishibai. A cargo de Inés Bengoa. Para niños y niñas a partir de 4 años. Inscripción previa.

Cuentacuentos Kamishibai y taller: ‘Cloe Arcoiris’. Casa de la Juventud María Vicuña de Estella-Lizarra. 17:30 horas. Aforo limitado.

VARIOS

VIII Semana del Producto Local de Pamplona. Plaza del Castillo. Hasta el 15 de octubre. Exposición y venta de alimentos por parte de más de 45 productores y productoras procedentes de diferentes organizaciones comprometidas con el concepto de producto local y de calidad. Actividades complementarias del día: 17 a 21 h., venta al público de productos locales. TxikiEkoZona, juegos infantiles al aire libre. 18.30 h., cata de I.G. Pacharán Navarro en el Nuevo Casino Principal. 19 h., Civivox Condestable, ciclo Cine y Gastronomía, con la película El cocinero de los últimos deseos, del director Yöjirö Takita (Japón, 2017).