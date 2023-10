Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

‘Mujer y deporte de impacto’. Civivox Iturrama. 19.30 horas. Ciclo ‘Fisioterapia y salud’, en colaboración con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. Conferencia de la fisioterapeuta Tania Ruiz. Hoy en día hay una gran oferta para realizar ejercicio físico y una amplia gama de deportes de impacto. La incorporación de la mujer a la práctica de estos deportes, cuando existen factores de riesgo, y/o el deporte no se realiza de manera adecuada, supone un riesgo para la salud de su suelo pélvico. Con esta charla queremos dar a conocer dichos factores de riesgo y exponer cómo la fisioterapia puede prevenir y tratar problemas derivados de estas prácticas, ayudando a mujeres desde la adolescencia a etapas adultas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Club de Lectura Inclusiva. Civivox Milagrosa. 12 horas. Club quincenal para público adulto en general y para personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Dinamizado por profesionales de la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Nuestros primeros textos; las escrituras antiguas en la Península Ibérica’. Biblioteca de Navarra (sala de proyecciones). 19 horas. Charla impartida por Javier Velaza. Ciclo ‘VII Feria de la Edición de Navarra’. También será retransmitida en streaming. Organiza: Biblioteca en colaboración con Editargi.

‘Navarra EcoCircular Tech. Tecnología para la transición ecológica y economía circular’. La Fábrica de Gomas, c/ Fuente de La Teja 12, Pamplona. 9 a 13 horas. Organiza ATANA-Clúster de Tecnología y Consultoría. En esta jornada los centros de investigación (CENER, NAITEC, AIN y TECNALIA) presentarán los proyectos que están desarrollando en colaboración con empresas de diferentes sectores productivos de Navarra con el objetivo de favorecer la transición energética y las buenas prácticas en economía circular. Además darán a conocer las claves para cumplir con la normativa europea en transición energética y economía circular.

LITERATURA

Presentación del poemario ‘La vida volverá’. Librería Katakrak, Pamplona. 19 horas. Autor: Gustavo Duch. Ecopoesía que reflexiona sobre el colapso, el futuro de la industrialización y el capitalismo. Como siempre Duch cultiva unas palabras que no te dejarán indiferentes. El poemario cuenta con las ilustraciones/collage de Inés Alba, en tres desplegables intercalados entre las páginas.

TEATRO

‘Locos’. Casa de Cultura de Villava. 19:30 horas. Con La Roca30. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Organiza el Colegio de Psicología de Navarra. Tras la función tendrá lugar un coloquio con el director de la obra, José Pascual Abellán, y el psicólogo clínico del Servicio Navarro de Salud, David Brugos. Se trata de la versión masculina de ‘Locas’, una función que ha tenido once temporadas en Madrid, una en Barcelona y más de 350 funciones en Hispanoamérica. Sinopsis: A lo largo de los siglos, pensadores de la mente estudiaron el origen y el tratamiento de esta enfermedad esquiva e históricamente contradictoria. Pero serán dos hombres, locos, o no, y que se encuentran en la consulta de un psiquiatra, o no, los que se encargarán de tirar por tierra todas las teorías habidas o por haber, descubriendo cuál es el verdadero origen de la locura… Entradas: 8 € anticipada, 10 € taquilla.

CINE

‘La Ilusión de la Abundancia’. Civican. 19 horas. Proyección y debate. La mayoría de bienes que consumimos en Europa vienen de otras latitudes. Incluso los planes de la Unión Europea para relocalizar la industria e impulsar la transición energética van a depender del acceso a materias primas que vienen de terceros países. Muchos de estos lugares dedicados a la extracción de recursos naturales terminan convirtiéndose en “zonas de sacrificio” en las que comunidades enteras ven sus territorios y formas de vida destruidas a costa del desarrollo ajeno… lntermón Oxfam Navarra y Alboan, en colaboración con la Fundación CAN, invitan a reflexionar sobre el rol de las empresas transnacionales en este modelo de desarrollo a partir de la proyección del aclamado documental La ilusión de la Abundancia, co-dirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert. En el coloquio posterior se contará con Enrique Abad, responsable de Intermón Oxfam en Navarra, y Guillermo Otano, técnico de incidencia en la Fundación Alboan y coordinador de la Red Justicia en Minería. Inscripción previa, en informacion.civican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘Monstruo’. Civivox Iturrama. 18 horas. Ciclo ‘Octubre Trans 2023’. Cortometraje y coloquio. Vídeo-ensayo nominado en 2023 en la sección DOC-U del DOCSBarcelona. Ponente: Asier García, graduado en Comunicación Audiovisual por la UNAV y Filmmaker en la ECAM, experto en cine documental por el ICM y activista LGTBI+. La pieza, con guión y realización de Javier Elglas, utiliza imágenes de películas clásicas, desde ‘Frankenstein’ hasta ‘El espíritu de La Colmena’. Entrada libre.

CON NIÑOS

’Batetik bestera’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19.30 horas. Con Benetan Be Teatro. Humor familiar en euskera. ‘III Teatrodix Phestibal-Festival de Teatro Comunitario 2023’. Creación en la que se aborda el tema de las migraciones humanas a través de las migraciones de los pájaros. Con la ayuda de títeres, las hondas de la música en directo alzarán en vuelo a los espectadores de sus butacas. A partir de tres años. Entradas: general 7 €. Grupos (de 5 personas o más) 6 €.

‘Sorgina Txirulina’. Biblioteca San Francisco, Pamplona. 18 horas. Taller familiar en euskera. Para menores entre 5 y 8 años acompañados por una persona adulta. Impartido por Sorgina Txirulina (Erica Liquete), se pretende que personas mayores no euskaldunes se puedan acercar al euskera y puedan compartir con los txikis un espacio en euskera, además de motivar a los niños y niñas para que enseñen el idioma a las personas mayores y fomentar que utilicen el euskera también en casa. Inscripciones en el mostrador de la biblioteca, en el 948 210 524 o en biblisfr@navarra.es

Cuentacuentos ‘Amaia y Martín en la fiesta de la verdura’. Biblioteca de Cintruénigo.17 horas. Sesión de Kamishibai en el marco de la ‘XX Fiesta de la Gastronomía Navarra’.

‘Cuentos en la mochila’. Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa. 18.30 h. Cuentacuentos en castellano a cargo de Sergio de Andrés. Entrada gratuita hasta completar el aforo (los menores deberán ir acompañados de adultos).

VARIOS

ANASAPS-Día Salud Mental. Pamplona: Paseo Sarasate (frente a Correos). 11 a 19 h. Mesa informativa. 18 h. Concentración y lectura de manifiesto. Estella: 9.30 a 13.30 h Mesa informativa en la Plaza de la Coronación.

‘Proyecto río Arga: Ciencia Ciudadana, Biodiversidad & Educación’. Museo de Educación Ambiental, Pamplona. 17.30 horas. ‘Escuela de Sostenibilidad. Ciudadanía en acción’. Con Esther González García y Javier Peral de Andrés, profesorado del Departamento de Ciencias de la UPNA. Durante dos sesiones se harán salidas al río Arga para aprender a realizar observaciones de biodiversidad con la aplicación de Ciencia Ciudadana iNaturalist. Para ello, se darán a conocer alternativas para la determinación de especies de flora: guías, claves dicotómicas, identificación automática y colaboración entre usuarios. Inscripción previa en el tfno. 010.

‘Cafeteando’: Tarde de juegos. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 horas. Se proponen diferentes juegos de cartas para pasar un rato entretenido, divirtiéndose y echándose unas risas. Entrada libre, hasta completar el aforo.

VIII Semana del Producto Local de Pamplona. Plaza del Castillo. Hasta el 15 de octubre. Exposición y venta de alimentos por parte de más de 45 productores y productoras procedentes de diferentes organizaciones comprometidas con el concepto de producto local y de calidad. Actividades complementarias del día: 18.30 h. Cata de D.O.P. Queso Roncal en el Nuevo Casino Principal. 19 h. Civivox Condestable, ciclo ‘Cine y Gastronomía’, con la proyección de Alcarràs, de la directora Carla Simon (España, 2022). Versión en catalán con subtítulos en castellano. Al finalizar, coloquio con David Yárnoz, del restaurante Molino de Urdániz.

Día Internacional de las Mujeres Rurales-Mirafuentes. Foro Documental "Cuidado, Resbala" a las 17:30 horas en el Ayuntamiento, dinamizado por la Asociación Esain (ayuda a personas migrantes).