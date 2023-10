La periodista Beatriz Navarro desgrana en 'Dolly Parton. Un retrato americano' las mil facetas de la reina del country, una figura que se ha convertido en un icono del feminismo, especialmente para las más jóvenes en EEUU, que han sabido entenderla más allá de su imagen aparentemente superficial e hipersexualizada.

"Esta generación feminista, lo que se llama la tercera ola, tiene muchos menos problemas que los anteriores para compaginar lo que son las reivindicaciones políticas puras y duras con la defensa de la feminidad o la expresión de la individualidad. Y Dolly representa todo eso", cuenta en una entrevista a EFE la autora.

Navarro, que lleva media vida como corresponsal de La Vanguardia desde Bruselas y Washington, cuenta que si bien Dolly Parton no ha salido a la calle con pancartas, sí ha practicado el feminismo "por la vía de los hechos y con sus canciones", por eso la vida de la artista es "un manifiesto feminista subido a unos tacones de quince centímetros".

Con su look de rubia explosiva, Parton parecía personalizar el estereotipo de mujer que las feministas querían borrar y "a las activistas de su época les costó reconocerla como una de las suyas", pero "a finales de los años 80 la propia Gloria Steinem defendió que si el feminismo significa que todas y cada una de nosotras encontremos nuestro poder y ayudemos a otras a hacer lo mismo, sin duda Dolly Parton había hecho ambas cosas", señala la periodista.

Tras su etapa en EEUU, Navarro quería escribir un libro sobre el país y primero pensó en enfoques más tradicionales, reconoce, pero a medida que fue adentrándose en la vida y obra de Parton se dio cuenta de que lo que de verdad le apetecía era explicar todo lo que estaba descubriendo de una figura cuya biografía, lejos de ser un tema menor, arroja mucha información sobre la historia reciente de los estadounidenses.

"Es un personaje súper poliédrico. Puedes hablar de ella desde la música, desde la filantropía -donó un millón de dólares para la vacuna de Moderna contra la covid y tiene una fundación que cada mes envía libros gratuitos a miles de niños en todo EEUU-, puedes hablar desde el feminismo, los conflictos de clase, las tensiones raciales o la religión, entre otros temas", cuenta la autora.

En 'Dolly Parton. Un retrato americano' (RBA), la vida de la intérprete de 'Jolene' y 'I will always love you' sirve para explicar de abajo arriba la guerra civil, el Ku kux Klan o incluso el fenómeno Donald Trump y su masa heterogénea de seguidores.

Navarro también muestra su fascinación por la capacidad de Parton para usar su imagen hipersexualizada y aparentemente superficial de forma "increíblemente inteligente" y salir al paso con humor cuando le interesa escurrirse de un asunto peliagudo.

Esa imagen de diva del country clásica con sus letras que hablan de Dios pero también del amor más terrenal la acercan al público más conservador, al tiempo que fascinan a su cada vez más amplia audiencia "queer".

Curiosamente esa dicotomía de la artista, capaz de encandilar a los "hillbillies" (paletos) de la "América profunda" al mismo tiempo que se muestra cómplice con el feminismo y el colectivo LGTBI la convierten en uno de los pocos "pegamentos" de las dos Américas en un momento de gran polarización en EEUU, señala la periodista.

Beatriz Navarro pone en valor para los lectores el hecho de que Parton, criada en una zona rural en las montañas Apalaches, en un entorno religioso, patriarcal y muy pobre, haya sobresalido como la mujer que es hoy, con un imperio que la sitúa entre las músicas más ricas de EEUU.

Una carrera que, cuenta en el libro, arranca tras una llamada de "Dios" para que cante y se exprese libremente. Un "mandato celestial" que la compele asimismo, curiosamente, a disfrutar del cuerpo como si no fuera pecado y a ser la mujer que quiere ser digan lo que digan los que se arrogan el poder último de interpretar la Biblia.