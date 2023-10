Arranca la temporada 23/24 de la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra

concierto de abono "Románticos universales", este jueves en Pamplona y el viernes en Tafalla, y la de la Fundación Baluarte el domingo en su auditorio con la pieza de danza Ukiyo-e del Ballet du Grand Théâtre de Genève. Arranca la temporada 23/24 de Orquesta Sinfónica de Navarra con el, este jueves eny el viernes en, y la de la Fundación Baluarte el domingo en su auditorio con la pieza de danza Ukiyo-e del Ballet du Grand Théâtre de Genève.

La OSN comienza su temporada este jueves en la Sala Principal de Baluarte y el viernes 6 en el Tafalla Kulturgunea de Tafalla con la participación estelar del pianista ruso Nikolai Lugansky.

Abrirá el concierto con un homenaje al compositor Sergei Rachmaninov (1873-1943) en el 150 aniversario de su nacimiento, interpretando su célebre Concierto para piano no 2 en do menor, op. 18 bajo la batuta de Perry So, quien inicia su segundo año como director titular y artístico de la formación.

La segunda parte de la velada estará constituida por la Sinfonía no 9 en Do Mayor, D944 "La Grande" de Franz Schubert (1797-1828), una obra romántica de grandes dimensiones que pondrá el colofón a la primera cita de la Temporada 23/24.

En el caso de la Fundación Baluarte, comienza el domingo con Ukiyo-e, creada por el reconocido bailarín y coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui para los 22 artistas del Ballet du Grand Théâtre de Genève.

Se trata de una pieza inspirada en el concepto japonés de su título, cuyo significado es “imágenes del mundo flotante” y que el movimiento artístico homónimo del periodo Edo adoptó para captar el momento presente.

A través de esta filosofía, Cherkaoui plantea la cuestión de vivir en un mundo donde las crisis medioambientales, geopolíticas y culturales se han cronificado de forma inquietante e invita a meditar sobre la capacidad de resiliencia del ser humano actual.