Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

LIBROS

VIII Feria de la Edición de Navarra. Paseo Sarasate, Pamplona. Un total de quince stands de otras tantas librerías. Organiza Editargi-Asociación de Editores Independientes de Navarra. Horario: 10,30 a 14 y 17 a 21 h. Hasta el 1 de octubre. Actividades hoy: 11:30 Presentación-Visita guiada Aurkezpena-Bisita gidatua El latido de los tres burgos, con José Miguel Albizu Editorial Argitaletxea: Ediciones Eunate 12 h Presentación-Aurkezpena Irulegiko Eskua de Bakarne Atxukarro. Editorial Argitaletxea: Denonartean. 13 h Presentación-Aurkezpena Cerca de aquí/Hemendik hurbil de Clemente Bernad Editorial Argitaletxea: Alkibla. 17 h Charla Hitzaldia Secretos de Pamplona. Más Secretos de Pamplona ¿Conoces los secretos de Pamplona? Con Juan Echenique. Editorial Argitaletxea: Ediciones Eunate. ▪ 18 h Actividad-Jarduera. Versos a la carta/Bertso dasta. Con Mikel Sanz Tirapu, Isabel Hualde, Inma Biurrun, Nerea Balda y Ventura Ruiz. Zerokotan 19 h Presentación- Aurkezpena En la cuneta de la Historia. La asombrosa vida del Coronel Críspulo Moracho Arregui, de de Fermín Perez-Nievas Borderas. Editorial Argitaletxea: Txalaparta.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Pamplona 2023. Plaza del Castillo de Pamplona. Organizan: Librería Iratxe y El Bibliófilo. Hasta el 1 de octubre. Horario: 11 a 14 h y de 17 a 21 h, pudiéndose alargar en sábados y domingos.

MÚSICA

‘Vermuteando por Pamplona’-Barrio de Rochapea. Paseo Anelier. 12:15 h Willy Folk. 13:30 h Adriana Olmedo.

‘Grease El Musical’-Especial 50 Aniversario. Baluarte. Horario: día 30, a las 17.30 y 21 h. Día 1, a las 17.30 h. Grease El Musical es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el instituto de una pequeña ciudad americana en los años 50, habiéndose convertido en el gran musical del Rock and Roll por excelencia, además de en una de las películas musicales más taquillera de la historia. Celebrando en 2021 los 50 años desde su estreno original en Chicago, Grease continúa siendo una de las principales fuentes de inspiración para nuevas creaciones artísticas. SOM Produce se suma a este aniversario y estrena una nueva producción con una ambiciosa e innovadora puesta en escena, a cargo del mismo equipo creativo de Billy Elliot. Sinopsis: Situado a finales de los años 50 en el instituto Rydell High, un grupo de estudiantes de clase obrera navega por conflictos atemporales, como las complejidades de la presión de grupo, los valores personales, la amistad, el amor, los devaneos sexuales de la adolescencia y la conciencia de clase, lo que le convierte en el musical adolescente por excelencia y la hace permanecer eternamente joven. Entradas: 39 a 65 €.

Remember Queen. Teatro Gayarre, Pamplona. 20.30 h. El mayor tributo musical a Queen del mundo. Procedente de Italia, REMEMBER QUEEN aterriza dentro de su gira en el Teatro Gayarre de Pamplona. El objetivo del espectáculo es crear la sensación de estar viendo a Queen en directo gracias a que los integrantes del espectáculo ocupan la formación exacta que tenía el grupo inglés sobre el escenario. Todos los éxitos de Queen como “One Vision”, “Radio Ga-Ga”, “Bohemian Rapsody” o “We are the Champions” en un espectáculo de éxito internacional visto por más de doscientas mil personas en nuestro país protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, Piero Venery, que desde Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena. Se utilizarán quince cambios de vestuario, mostrando el más emblemático de su carrera que define la estética de Queen. Entradas: 36 y 31 €.

Chuchín Ibáñez. Fiestas Mendebaldea-Ermitagaña, Pamplona. 18 h. Carpa Recinto festivo.

‘Estaciones Sonoras de Otoño Cascante 2023’. Lugar: Patio antiguo colegio. 18:30 h. Apertura de Puertas y Zona Gastro. 19:05 h Banda Finalista Concurso Nmc. 20:15 h. Carlangas. 22:15 h. Xoel López. 00:20 h Arde Bogotá. 02:00 h Natalia Ferviú. Dj Set. Entradas y más Info: www.estacionessonoras.com

La Regalada: ‘El Camino de Santiago por los Pirineos’. Plaza Campanar de Peralta, 19:30 h. ‘Puntu kardinalak-FestRibAlt-Festival de Música Barroca de la Ribera Alta’. Ricard Casañ, trompeta natural. César Navarro, trompeta natural. Carles Herruz, trompeta natural. Juan Bautista Abad, trompeta natural. Juan Carlos Igea, trompeta natural. Onofre Serer, percusión histórica. La Regalada desgrana buena parte del repertorio que ha llegado a nuestros días para atabales y trompetas.

Ensemble Lisboa 1740: ‘Missa Regalis’. Parroquia de San Miguel de Cárcar. 20 h. ‘Puntu kardinalak-FestRibAlt-Festival de Música Barroca de la Ribera Alta’. F. Miguel Jalòto, órgano y dirección. Anaïs Oliveras y Evelyn Johnson, sopranos. Mariona Llobera, mezzosoprano. Carles Prat, tenor. Oriol Mallart, barítono. Clara Pouvreau, violonchelo. Francesc Valls (1671-1747) dedicó su Missa regalis al rey Juan V de Portugal.

Orfeón Pamplonés-Concierto de reinauguración del órgano roqués de Lesaka. Iglesia de San Martín de Tours de Lesaka. 19.30 h. Concierto organizado por la Asociación de Amigos del Órgano Roqués de Lesaka para celebrar la restauración del órgano, que cumple además 130 años. Dirigido por Igor Ijurra, contará con el sangüesino Raúl del Toro como organista, que interpretará una pieza para órgano solo, ‘Oroitza’, del organista lesakarra Miguel Echeveste. En dos obras, intervendrán tres trompetistas de la Banda de Música de Lesaka, considerada como la más antigua de Navarra (Mikel Galardi Txoperena, Jabier Zubieta Apeztegia y Mikel Iriarte Pikabea). Entrada libre.

Coral de Cámara de Pamplona: ‘Hispánica Versio’. Basílica de la Virgen de la Cerca, Andosilla. 20:30 h. Obras de los S. XVI y XVII. Dirección: David Gálvez Pintado. Entrada libre.

Coral Paz de Ziganda Helduen Abesbatza: ‘Abestu gure Queen’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Musical que hace un recorrido por diez de los mejores temas de la Banda británica Queen. Con la impresionante voz de Javier Erro, la Banda de Hibai y la colaboración especial de la soprano navarra María Echeverría. Entradas: 10 €.

Coral Emilio Arrieta de Puente La Reina/Gares. Iglesia de San Miguel de Eslava. 20 h. Director: Josu Martínez. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo caminos’, organizado por Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

Mon Dvy. Casa de Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos. 20 h. ‘Girando por Navarra 2023’. Entradas: 5 €.

Shady Bluejays. Bar Legarzia de Abárzuza. 21. 30 h.

DANZA

IkasMutilDantzak. Museo de Navarra. 11:30 h Conferencia del grupo Baztandarrak/Baztandarrak Taldearen hitzaldia. 13 h Exhibición de Mutildantzak/Mutildantza erakustaldia. Programa ‘Cultur Izan’. Ciclo formativo organizado por Nafarroako Dantzarien Biltzarra-Federación de Dantzaris de Navarra, en torno a las mutildantzas propias del valle de Baztan.

‘Raíces’. Casa de Cultura de Burlada. 19.30 h. La Compañía Artística Atena vuelve a los escenarios con un espectáculo de danza inclusiva. Las 16 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que integran la Compañía Artística Atena, nos invitan a redescubrir Navarra a través de sus ojos. El elenco de artistas presenta una propuesta artística que nace para homenajear a Navarra y a sus gentes de forma inclusiva. Mediante la puesta en escena de diferentes elementos identitarios, RAÍCES se postula como espectáculo capaz de hacer viajar al público desde la comodidad de su asiento. Entradas: 8 €.

TEATRO

‘Valentina & Angus’. Casa de la Misericordia de Pamplona. 10.30 h. Con Virginia Senosiain y Sergio Salinas. ‘Narices 2023-Festival Internacional de Payasas’. Para los mayores.

‘La Malpagá’. Casa de Cultura de Peralta. 20 h. Con Producciones Maestras. Nos encontramos en “L´Arcadia”, un club de cabaré barcelonés, en los primeros días de la década de los 90. La alegría preolímpica y pre-expo de Sevilla se palpa en el ambiente. Nos aguarda una década que se atisba como prodigiosa y llena de esperanza económica. Hoy, 8 de enero de 1990, estamos esperando a la vedette Clara in the Dark, para el estreno de su nuevo show, «La Malpagá». A través de su voz y de sus canciones vamos a ser partícipes de su vida y de sus anhelos, de sus recuerdos y de la devoción incondicional a su amigo Jaime, Jaime Gil de Biedma. Siempre acompañada de su fiel pianista y amiga, Marie Brizard, mujer de voz curtida y vida llena de renuncias y silencios. “La Malpagá” es un espectáculo de variedades al más puro estilo de revista, en el que el pasado menos colorido de España se mezcla con la esperanza de un futuro mejor. Un cabaré canalla, una propuesta en el que el humor, la crítica social, la poesía y la emoción se dan la mano para vertebrar una puesta en escena que nos recuerda todo lo que hemos avanzado como sociedad y podemos retroceder, si no prestamos atención… Entradas: 5 €.

EN FAMILIA

‘López explorador de otros mundos’ + Astronomía. Planetario de Pamplona. 11 h. Entradas: 6 €.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + Astronomía. Planetario de Pamplona.17 h. Entradas: 6 €.

Taller familiar: ‘Walk like an Egyptian’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 10:30 a 13 h. Taller dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años acompañados de familiares adultos. Entradas: 6 € por persona. Inscripción vía web.

‘Les Tambours de Feu’. Villava. 20:30 h. Salida desde la Casa de Cultura, recorrido calle Mayor y plaza Miguel Induráin Espectáculo de calle a cargo de la Compañía Deabru Beltzak.Un viaje a los Ciclo ‘Los Ecos de Otoño en Tierras de Irantzuorígenes de la tradición… Aker, el diablo del Akelarre, deambula por las calles; él y su séquito de percusionistas, recorren pueblos y ciudades. Los tambores vibran, las calles se iluminan. Con una mano en un tambor y con la otra en la provocación, surge esta propuesta de Deabru Beltzak. Espectáculo de calle, itinerante, nocturno, de percusión con pirotecnia.

‘El Bosque Mágico’. 11 h. Monasterio de Irantzu. Ecorrutas teatralizadas al cañón del Río Iranzu con Atrezzo Teatro. Organiza: Asociación Tierras de Iranzu. Reservas en el WhatsApp 646 185 264. Mas información en tierrasdeiranzu.com o en el 646 185 264 e info@tierrasdeiranzu.com

‘Embrujos’. Plaza de Lezaun o polideportivo cubierto. 18 h. Con Mago Tor y Mago Txoborro. 2023’. ¿Y si un mago se quedara dormido y se olvidara de ir al teatro a su propia representación? Los magos Txoborro y Tor protagonizan un espectáculo de mayor formato donde la magia y el teatro se funden creando un universo mágico en el que nada parece tener sentido. Entre cartas, desapariciones, adivinaciones y demás proezas, realizarán un número de escapismo de grandes dimensiones e incluso la levitación de alguien del público. ¡No creerás lo que ven tus ojos!

Salida ‘Recorrido Toponímico y Cuentacuentos’. Tajonar. 11 h. En euskera. Recorrido Aranipuinak-Tajonar/Taxoare para hacer en familia con cuentacuentos en euskera al comienzo del recorrido en la Fuente de Tajonar (con mal tiempo, en la casa del concejo). Jornadas Europeas de Patrimonio. Gratuita.

VARIOS

Concurso de grupos de baile K-Pop. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. Entrada libre del público, previa retirada de invitaciones desde el día anterior.

I Festival Intercultural por la Diversidad. Parque la Taconera, Pamplona. 20.30 a 23.30 h. Con actuaciones de artistas locales como Donatella, DJ Maelxtrom desde Bilbao y otras sorpresas. Organiza Fénix Asociación, organización formada por personas migrantes, refugiadas y grupos minoritarios de diferentes lugares y culturas.

Día Internacional de las Personas Sordas 2023. Plaza del Castillo, Pamplona. 11 a 14 h. Actos organizados por la Asociación Eunate de familias de personas sordas de Navarra. Día reivindicativo y de celebración, con las siguientes actividades: Stand Informativo sobre la discapacidad auditiva y los programas que desarrolla la entidad. Hinchables. Juegos Infantiles.

Cata y maridaje de Cervezas-Naparbier. Centro Cívico de Fustiñana. 21 h. Inscripción en el ayuntamiento. Precio: 16 €.

EVENTOS

X Elogio de la Pocha de Sangüesa-Hermanamiento con el Espárrago de Navarra. 11 h Desgrane de pochas en la Residencia Municipal San Vicente de Paúl con vecinos y residentes 17:30 h Novillada sin picadores de seis novillos en la Plaza de Toros. 20 h Auditorio del Carmen. Concierto de la Jazzy Leap de la Coral de Cámara de Navarra: ‘The Roaring Twenties’. Director: Andoni Ercilla. Entradas: 3 € anticipada, 5 € taquilla.

Feria de las Denominaciones de Otoño de Mendavia. 11:30 h Visita Guiada con Degustación. Conservas J. Vela-Reservas: 636 01 83 48. Bodegas Mainegra-Reservas 646 45 47 01. 18:30 y 20 h Cata Teatralizada Interactiva. Mezclando el teatro interactivo, la gastronomía y las risas Lugar: Sala M³ Sanz Pastor Precio: 12 €. 21:15 h Charanga Nueva Alegria Recorrido desde la Plaza de los Fueros 21:30 h Fuegos Artificiales 23 h. Concierto y DJs. Plaza de los Fueros.

PATRIMONIO

‘Jornadas Europeas de Patrimonio 2023’-JEP. Algunas actividades:

‘La Lodosa de antaño y sus cuevas’. 11 h Apertura Jornada. El tren turístico funcionará desde la Plaza de la Cruz y el recinto de las Cuevas a partir de las 11 h, en continuo hasta las 14 h. Pimentonero e Isolina, nuestros gigantes estarán recibiendo a los visitantes, especialmente a los más pequeños. Desde las 11 h en la Cueva Hermanos Duque, recreación de labores de antaño, colabora Grupo de Sevillanas y folklore ‘Senda Ancha’. 11:45 h En la Cantina, reparto de migas elaboradas por el Club de senderismo y montaña de Lodosa (venta tickets Cueva del Calvario). 12 h En cada cueva, rezo del Angelus. 12.30 h En la Cantina, Campeonato de Mus, preparado por Peña La Plazuela. 13 h Cueva Duque: Baile de la Jota y la Raspa amenizado por miembros de la banda municipal. Durante toda la jornada: en la Cueva Barribusta, exposición de aperos tradicionales y en la Cueva Del Calvario asado tradicional de pimiento del Piquillo de Lodosa al carbón, ensartido de pimientos, labores del hogar y venta en la tienda.

Visita guiada a la ermita de la Virgen del Olmo y su entorno. Azagra. 18 h.

IV Feria de Cerveza Artesana/Artisau Garagardo Azok. Ruinas de San Pedro de Viana. 12 a 23 h.

Visita Guiada a las obras del Monasterio de Santa María de la Oliva. Sábado 30 septiembre y domingo 1 octubre, 11 a 13:30 h. Más info en: https://jepnavarra.com/carcastillo/

‘Oficios Medievales’. Palacio Real de Olite. 13 h. Teatro.

‘Un paseo por la Estella carlista’. Visita guiada de la mano de Carmelo San Martín. Recorrido a pie y duración aprox. 3 h. Castellano. En colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, y dentro de las ‘Jornadas Europeas de Patrimonio’. Reserva previa en 948 55 21 11.

Visita Teatralizada en Peralta. 20 h Gratuita. Apuntarse en 948 750 005 o turismo@aytoperalta.com

FIESTAS

Aoiz. 13 h Jornadas Europeas de Patrimonio: representación de la firma de la paz entre agramonteses y beamonteses Plaza Baja Navarra, en caso de lluvia en el frontón. 15 h Comida Popular en Angiluerreka (organiza Angiluerreka). 18 h Pasacalles con la Txaranga Iraunkorrak . 19:30 h Concierto en Angiluerreka - Iratza taldea. 00:00 h Concierto en Angiluerreka-Iratza talde (organiza Angiluerreka). 02.30 h Pasacalles con la Txaranga Iraunkorra. (organiza Angiluerreka).

Día de la Cendea de Berrioplano. 11:15 h Misa (organizada por la parroquia de Berrioplano) Iglesia de Loza. 11:30 h Chupinazo y Apertura de la Feria de Artesanía. 12 h Coral Ametza. Iglesia de Loza. 13 h Pasacalles, Animación y Vermú Comparsas de Artica, Berriosuso y Javier Bozal con Gaiteros/as y Fanfarre de la Cendea 14 h Comida Popular Infantil Carpa. 15 h Comida Popular Adultos Carpa. 15 h Juegos Cooperativos y Pintacaras 16:30-18:30 h Animación Infantil con el Torico. 17:30 h Furgonólogo con Julen Axpe. 18:45-21 h Concierto Solidario Muxutrock. Versiones de rock & roll con repertorio en castellano y euskera. Parte del caché se donará a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra. 21 h Bocatas. Sociedad Artabil 21-23 h Música Dj Risas.

Corella-Feria del Vino de Navarra y Día Joven. 9 h. Dianas a cargo de la charanga de la Peña Gracurris. 10 h. Encierro de reses bravas, seguido de capea en la Plaza de Toros. Ganadería Ripamilán de Ejea de los Caballeros. 11 h. Visita guiada museo y conjunto histórico. Inicio punto de encuentro del museo. Asociación de guías de Corella. 11 h. Recepción de autoridades y bodegas en el Ayuntamiento. 11:30 h. Inauguración de la XXXVIII Feria del Vino de Navarra, con degustación de vinos de la DO Navarra. Plaza de Los Fueros y Plaza de España. 13 h. Pasacalles con las charangas de las peñas Gracurris y El Tonel. 14 h. Comida popular joven. Organiza Asociación San Miguel. Placeta García. 16 h. Café-Concierto en la plaza de Es­paña. Grupo Dos de Copas. 17:30 h. Tardes de música en la Residencia Hogar San José. Actuación Raúl Ciprés. 17:30 h. Concurso de recortadores. Gana­dería Alberto Álvarez. Con la participa­ción de los recortadores corellanos Asier Martín y Luis Catalán. Durante el concur­so, la joven promesa Francisco Jiménez, "El Pacho", toreará una becerra. 19:00 h. Djs. Organiza Asociación San Miguel. Placeta García. 19:30 h. Encierro infantil simulado. Salida plaza de España y vuelta por el recorrido habitual. Organizado por la Apyma. 20 h. Pasacalles con las charangas de las peñas El Tonel y Gracurrris. 20 h. Concierto a cargo de la orquesta Vértigo, en la carpa municipal. 20 h. Pasacalles de la Comparsa de Gi­gantes y Cabezudos con Gaiteros. 21 h. Bailables de danzas populares de Navarra, con los Gaiteros de Tudela. Organi­za Asociación Tambarria. Plaza de España. 23:45 h. Asistencia de las peñas el Tonel y Gracurris, al Pobre de mí en la plaza de España. 00:00 h. Pobre de mí. Lanzamiento del co­hete de fin de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento. 01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Vértigo en la carpa municipal.

Cortes-Día de las Peñas. 9,30 h Almuerzo Popular en el Patio de la Casa de Cultura. A cargo de la Brigada Municipal. Patrocina: Ayto. 11 h: Imposición de Pañuelicos Rojos en su 25º Aniversario de los Quintos del 81. Salón de Plenos. 11,30 h 2ª Trashumancia Urbana Infantil en la C/ Constitución. Colabora: Asociación Taurina de Cortes. Pasacalles con la Txaranga El Garrafón de Peralta. 12 a 13 h Vaquillas en la Plaza, con recortadores locales aficionados. Ameniza la Txaranga El Garrafón. 14 h Comida de las Peñas en el Patio de la Casa de Cultura. Organiza: Representantes de las Peñas. Colabora: Ayto de Cortes. Seguido, Sobremesa Musical a cargo de la Txaranga El Garrafón. 16,30 h Vaquillas en las calles San Juan y Navarra. 18 h Encierro desde la Parada hasta la Plaza. 18 a 20 h Vaquillas en la Plaza con Charlotada de las Peñas Amenizará musicalmente la Txaranga El Garrafón. 20 h Encierro desde la Plaza hasta la Parada. Seguido, Pasacalles y Ronda de Peñas acompañados por la Txaranga El Garrafón. Peñas participantes en la Ronda: La Ruina, El Gancho, Simaurtegi, El Trastorno, El Desakato, El Arrabal, Zona Zero, La Colmena, El Resacón y La Zentrabunta. 22,30 h Tentempié De Las Peñas en la confluencia de las Calles Carmen Bellido y Tudela. Colabora: Bar Norte. Patrocina: M.I. Ayuntamiento de Cortes. 22,30 h Fiesta Remember "Que buenos tiempos" en la C/ Constitución organizada por la Peña La Ruina. 0,00 a 4,30 h Discomóvil en las "4 esquinas" con los DJs Joseba Deluxe y Fernando Vela. Ganadería del día: Hnos. Vela de Mallén.

Ecala. 9:30 h Limpieza del pueblo 12 h Guerra de globos de agua y juegos infantiles 13:30 h Vermut y aperitivo en la Sociedad 14 h Comida popular 17 h Finales de mus y brisca 17:30 h Olimpiadas de Ecala 18:30 h Txistorrada y pancetada 22 h Cena y sorteo de jamón 00:30 h Música con Az-T. 05:30 h Recena.

Etxarri Aranazko Feriak. 12 h. Espectáculo de gigantes y gigantes de Etxarri 16:30-19 h Bikeshow: circuito infantil y demostración 17 h. Taller de talo con los Saralegi 16-20 h Exposición de animales de Etxarri 18:30 h Presentación proyecto ‘Kalaska: Matadero de Etxarri vivo, por una comida local’. 19:30 h Auzatea a cargo de la asociación Karrikestu 20 h Salve (organiza la Iglesia) 20:30-22 h Bailables con el grupo Trikidantz 22 h Toro de fuego. 00:30-04:00 h Bailables con el grupo Trikidantz

Larraga. 11 h Almuerzo popular. Carpa Plaza de los Fueros. 12 h Ronda de gigantes y cabezudos acompañados de los Gaiteros Gaztelu. 13 h Ronda copera con la Txaranga Malababa. 18 h Cata de Cerveza Sesma Brewing Co. Carpa Plaza de los Fueros 19:30 h Vaca de agua. Calle Sor Julia Ruiz. 20:00h Electro Txaranga. Carpa. 21:30 h Torico de Fuego. Carretera Berbinzana. 22 h Cena popular. Carpa Plaza de los Fueros. 00:30 h Actuación musical Dj. Carpa.

Noáin. 12 h Salida de la Comparsa de Gigantes acompañada por los Gaiteros de Pamplona. 13 h Salida del Kantuz por las calles de Noáin. 14:30 h Plaza de los Fueros. Comida de juventud organizada por la Asociación Gazteibar con Sidrería Móvil Trikitxotx. Venta de tickets en www.culturanoain.com 17:30 h Salida desde carpa Plaza de los Fueros. Ronda copera con txaranga Mutil Gazteak. 20 a 22 h Plaza de los Fueros. Concierto con Eztitan. 21 h Pisos de Mocholí. Encierro de toricos de rueda a cargo de la Comparsa de Gigantes de Noáin. A continuación, toro de fuego. 23:30 a 05:00 h Plaza de los Fueros. Sesión de DJ Imanol Reyes.

Olazti/Olazagutía. 9 h Dianas con los coros de Olazagutia y Ziordia 10 h XV Carrera De Montaña Olazagutia-Urbasa Salida y meta en la plaza San Miguel 11 h Carreras Infantiles Moto GP Correpasillos (de 0 a 4 años, cada quien traerá la suya), Carreras Pedestres (47 años; 7-10 años y 10-13 años) Plaza San Miguel. Organiza: Club Sutegi Colabora: Ayuntamiento de Olazagutia 11 h Parque de Juegos Frontón municipal 13:30 h Entrega Premios de XV Carrera De Montaña Olazagutia-Urbasa. Plaza San Miguel 14:30 h Comida Popular. Plaza Vicente Argomániz. Polideportivo Erburua. Organiza: Ikastola Iñigo Aritza Colabora: Ayto. 18 h Etorkizuna Euskal Dantza Taldea. Pista de futbito. Plaza de la Insumisión 20 h Reparto. Plaza San Miguel 20 h Bombas Japonesas Frontón municipal 22 h Toro de Fuego. Plaza San Miguel 23 h Concierto: Ganibet. En el gaztetxe. Organiza: Maisuenea Gaztetxea. 00:00-02:00 Música: Kustom. Plaza San Miguel.

Olcoz. 12 h Misa y procesión en honor a San Babil 13 h Juegos infantiles 13 h Vermut 14:30 h Comida popular sidrería 17 h Música mejicanas con los Tajudos del Norte 18:30 h Arca de Noé 19:30 h Chocolatada 19:30-21:30 h Baile de disfraces infantil 21 h Toro de fuego y fuegos artificiales desde la Torre 22-00:00 h Bocatas y fiesta ochentera con disfraces 00:00-05:00 h DJ Ederson.

Orkoien. 11 h Reparto ingredientes calderetes en Carniceria Juanjo. 12 h Final de pelota. 12.30 a 14 h Actividades infantiles. 13:30 h Bailes regionales a cargo de Baietz Dantza Taldea. 14:30 h Comida libre de calderetes. 16 h Campeonato de mus y parchís. 16-19 h Hinchables infantiles en la plaza. 18:30 Exhibición de deporte rural. 20-22 h Música con el grupo Equus. 22 h Cena popular. 00:30-04:00 h Música con el grupo Equus. 04:00-07:00 h Música en la carpa.

Pamplona-Festividad Virgen Del Camino de la Casa de Castilla y León en Navarra. 19 h Civivox San Jorge. Festival folclórico a cargo de los Grupo Añoranzas de la Casa de Castilla y León y Grupo Raíces y Brotes del Hogar Extremeño. 21 h Aperitivo en la Sede.

Villava. 11:15 h Entrega de premios del concurso del cartel de Fiestas, en la Casa Consistorial. 12 h Txupinazo anunciador de las Fiestas. Salida de las Comparsas de Gigantes y Kilikis, Txistularis, Gaiteros y Txaranga EZK. Calle Mayor, plaza Sancho VI y plaza del Fuero. 12:15 h Festival de dantzas a cargo de Mikelats, en la Plaza Consistorial. 16 h Carrera ciclista XLVIII trofeo Ayuntamiento de Villava, categoría junior y cadetes de 2º. Salida y llegada, calle Fermín Tirapu. 16:30 h Partido de Fútbol de Tercera División entre Club Deportivo Beti Onak y Peña Sport (Tafalla). Campo de fútbol de Peritos. 17:30 h Deporte Rural con Zurgai. Plaza Consistorial. 17:30 h Salida de la Comparsa de Kilikis y Txaranga EZK desde el Ayuntamiento por las calles Oianpea, Karrobide, Kapanaburua y Ezkaba hasta los Padres Dominicos. 18 h Partido de Balonmano Primera División Masculina entre el Beti Onak y el Ereintza Agusplast. Polideportivo Hermanos Indurain. 18 h Bailables con Iñaki Ekisoain en la calle Mayor (junto a la sociedad Txirimiri). 19 h Bailables de txistu y gaita. Plaza Consistorial. 19 h Partido de Fútbol Regional Preferente entre Club Deportivo Beti-Onak y el Club Deportivo Iruntxiki (Beriáin). Campo Peritos. 19:50 h Rosario con salida de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (Padres Dominicos). A continuación, Salve Solemne a cargo de la Coral San Andrés. Parroquia San Andrés. 20 h Partido de Balonmano. División de Honor. Plata Femenina, entre Beti-Onak y Kukullaga Etxebarri (Bizkaia). Polideportivo Hermanos Indurain. 20:30-22:30 h Sesión de Baile con la orquesta Azabache. Plaza Consistorial. 20:30 h Toro de Fuego, en la calle Mayor. 23:30 h Concierto con los grupos Lumak y La isla de Delos. Plaza Sancho VI el Sabio. 00:30-04:00 h Verbena popular con la orquesta Azabache. Plaza Consistorial.