Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navarra

CHARLAS

XVIII Semana Romana de Cascante 2023. Centro Cultural Avenida. 10 h ‘La Antigüedad modernizada: fascinación y manipulación de la Edad Moderna’. Francisco García Jurado. Universidad Complutense de Madrid. 11:30h. ‘El legado imaginario: la moderna invención de una historia ficticia de la literatura latina’. Francisco García Jurado. Universidad Complutense de Madrid. 12:30 h. ‘La muerte de Séneca y la vida de una idea: de la literatura clásica a la Edad Moderna’. Antonio Moreno Hernández. UNED. 17 h. ‘Locos por los Clásicos’. Emilio del Río Sanz. Universidad Complutense de Madrid. 18 h. Firma de libros de Emilio del Río. 18:30 h. Clausura de la XVIII Semana Romana.

LITERATURA

XIV Salón del Cómic de Navarra. Hoy: Taller ‘Cuenta y Crea especial Cómic con el cómic “Dino y Pablo”’. 11 a 12 h. A partir de 3 años (pueden ir acompañados). En KOKEA, calle María Lacunza 3, Soto Lezkairu. Plazas limitadas. Inscripciones en tizacomic@gmail.com

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Pamplona 2023. Plaza del Castillo de Pamplona. Hasta el 1 de octubre. Horario: 11 a 14 h y de 17 a 21 h, pudiéndose alargar en sábados y domingos.

I Jornada Literfilm Navarra-Literatura y Cine hermanados en Artajona. Sala de catas de la Bodega Reyno de Artajona. 20:30 h. I Premio Literfilm Navarra para la cineasta Andrea Jaurrieta. Escultura elaborada por el artista artajonés Kikín Bañales. Mesa Redonda maridaje cine y literatura. Con Andrea Jaurrieta, directora y realizadora. Esther Vital, directora. Fátima Frutos, escritora de ensayo, poesía y novela. Samuel de Estal, escritor y profesor universitario. Ion Martinkorena, moderador.

MÚSICA

Actos Ayto. San Fermín Txikito-Dianas por las calles del Casco Antiguo. Desde la Plaza Consistorial. 9 h. Concierto de La Pamplonesa. Plaza Consistorial. 19 h. Dirigida por Jesús Garisoain. Se interpretarán obras como la marcha ‘No lo olvido’, el pasodoble ‘Clarín d fiestas’, una selección de piezas de Mary Poppins, los boleros ‘Mi rosita bella’ y ‘Amado mío’ o clásicos como ‘El asombro de Damasco’, ‘Mocholí’ o ‘La Pilindros’.

‘Vermuteando’-Pamplona. Barrio II Ensanche. Avenida Carlos III, cruce calle San Fermín. 12:15 h: Oskia Txistu Taldea. 13:30 h: Gussy.

Ronda de Joteros. Desde el Palacio Guendulain (Plaza del Consejo). 12 h.

Jared James Nichols + Ben Poole. Sala Totem, Villava. 20 h. Anticipadas 23 € + gastos. Palco: 30 € + gastos. Taquilla: 30 €.

In Tempore Abesbatza-Coro & Ensemble: ‘Mixturas 2023’. Iglesia Monasterio de Leyre 19.45 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Juan San Martín. Iglesia de Santa María, Tafalla. 18 h. ‘Ciclo de Órgano de Navarra 2023’. Juan San Martín, organista titular de la basílica del Pilar de Zaragoza, nos ofrece una selección de piezas que nos trasladarán desde el barroco europeo hasta la música para órgano de nuestro tiempo.

Coro de Cámara "Spem in alium...". Ermita Románica de Santa María de Arce/Artzibar. 19 h. "Concierto de Otoño" dentro de las ‘Jornadas Europeas de Patrimonio’. Naturaleza, Arte Románico y Música, desde el multisecular Canto Gregoriano y polifonías del Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo hasta obras de autores modernos y contemporáneos, en un enclave de ensueño.

‘Bidaia’. Polideportivo Toki Ona de Bera. 20 h. Espectáculo musical. Entradas: 7 €.

‘Artze’. Casa de Cultura de Olazti-Olazagutía. 19 h. Hutsun + JEL, trío Txalaparta-Jazz. Anticipada 6 €, taquilla 8 €.

Superacid. Centro Cultural Sarasate de Castejón. ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

Auritz-Burguete-Kantu Eguna. 11 h Ronda kantuz. Recorrido popular desde la casa de cultura coordinado por Maria Almirantearena 14:30 h Comida en el restaurante Txikipolit ¡y seguimos cantando... 19 h Jazzy Leap de la Coral de Cámara de Navarra: ‘The Roaring Twenties’. Casa de Cultura de Auritz/Burguete. Director: Andoni Ercilla. Entrada libre.

CINE

‘Aftersun’, de Charlotte Wells. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. #Cinetag. Los tags son: salud mental, relaciones paternofiliales, infancia, autodescubrimiento, sexualidad, nostalgia. Sophie reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo con su padre en los años noventa. Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios entre las imágenes mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció. Entrada libre

CON NIÑOS

Actos Ayto. San Fermín Txikito-Salida Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Desde la Estación de Autobuses. 17 h. Recorrido por la plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, Garía Ximénez, Roncesvalles, Carlos III, Duque de Ahumada, Estafeta, Tejería, San Agustín, Javier, Dormitalería, plaza de San José, calle Redín, Caballo Blanco, Barquilleros, cuesta de Palacio, Aldapa, Cuesta de Palacio, Mercado, Santo Domingo, plaza Consistorial, San Saturnino y Mayor, para despedirse en el Palacio de Ezpeleta.

‘Cuentos para ponerte los pelos de punta’. Civivox Condestable. 12 h. Narración oral con Sergio de Andrés. Ciclo ‘El legado de Sarasate’. Para público infantil mayor de 4 años, en compañía de una persona adulta. Exactamente eso es lo que conseguía Pablo Sarasate en cada uno de sus conciertos: poner los sentimientos a flor de piel, hacer vibrar las almas a través de las notas musicales que nacían en sus dedos para impactar en el corazón. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

’Entrañas’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18.30 y 20.30 h. Con El Patio Teatro. Edad recomendada: +9 años. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué llevamos dentro? La humanidad lleva siglos tratando de desentrañar los misterios del cuerpo humano, nosotros un poco menos… Nuestro breve paseo por el cuerpo humano, se ha convertido en un viaje al interior de nuestro interior. Al final de este viaje, tenemos más preguntas que al principio. ¿A dónde van nuestros cuerpos cuando desaparecen? ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es un cuerpo? El resultado, un juego, una breve lección de anatomía, de la exquisita compañía de teatro riojana El Patio Teatro. Entradas: 3 a 6 €.

Laboratorio: ‘Habitantes del Bosque’. Plaza Civican. 18 h. A partir de 4 años (acompañados). Coordinado por Maushaus, espacio de arquitectura. Se creará un bosque urbano La primera parte del taller estará dedicada a los animales que habitarán el entorno, para después reflexionar en base a cómo podríamos las personas, co-habitar en armonía y equilibrio con ellos

‘Auskalo’. Centro Cívico de Orkoien. 19 h. Magia en euskera con Eriz Magoa. Entradas: 2 €.

‘Bob Marley for babies’. Teatro Gaztambide, Tudela. 17, 18 y 19 h. Teatro Infantil/Familiar. Con la compañía La petita malumaluga. Cuatro bailarinas que cantan o cuatro cantantes que bailan y una violonchelista que interpretan sofisticados arreglos vocales de los grandes temas de Bob Marley, uno de los principales iconos culturales afroamericanos del siglo XX. Una explosión de energía cantada y bailada, donde el público, situado en el interior de una escenografía inmersiva a 360 grados, es, en todo momento, el protagonista. En esta ocasión, La petita malumaluga propone crear puentes entre las reivindicaciones panafricanistas y de igualdad de Marley y las causas feministas en varias etapas de la vida de la mujer y en diferentes regiones del mundo... Entradas: 10 €.

‘El Gran Zampano’. Polideportivo del Valle de Guesalaz, Muez. 18 h. Con Civi Civiac Producciones. Ciclo ‘Los ecos de otoño’ 2023 de Tierras de Iranzu. Tras 15 años de experiencia en magia de calle, participando en festivales europeos de Alemania, Francia, Italia, Suiza y Portugal, Ismael Civiac, Civi Civiac, recoge la esencia de su trabajo en un espectáculo de magia, innovador y participativo. Con una locomotora mágica llena de artefactos ingeniosos y vestido con un mono de trabajo, el ilusionista Ismael Civiac, transforma el espacio escénico, involucrando al público para lograr su objetivo: reparar su locomotora y ofrecer su gran número final. El Gran Zampano, con la torpeza de un técnico jugando con sus problemas reales, deja paso al virtuosismo técnico del artista que transforma los objetos cotidianos en sorprendente material artístico y que desafía la gravedad con la fluidez y la audacia de un acróbata.Un espectáculo de magia sin palabras donde los objetos se transforman en sorprendente material artístico.

‘El Bosque Mágico’. Monasterio de Irantzu. Sábado 23 y Domingo 24, a las 11 h. Con el Grupo Atrezzo Teatro. Recorrido teatralizado por el cañón del río Irantzu. Precio: 7 € y 4 € niños. Reservas: tlf y whatsapp: 646185264; info@tierrasdeiranzu.com o www.tierrasdeiranzu.com

Halloweeen vuelve a Sendaviva. Del 23 de septiembre al 12 de noviembre, durante ocho fines de semana, más el puente del 12 de octubre, festividad del Pilar, y el 1 de noviembre, festividad del Día de Todos los Santos. Horario: 11 a 20 h. Novedades: Nuevos pasajes como ‘El establo’ y ‘Cazadores de sombras’ o el renovado ‘Comedor de las torturas’; que se unen a los pasajes ‘El laberinto vegetal’, ‘Los gritos de la naturaleza’, ‘El sótano del abuelo’ y ‘Mansión encantada’. Además de la renovada función del Circo, la actividad ‘Chef Júnior Halloween’ o varios photocalls donde sacar unas fotografías de muerte. Descuentos al adquirir las entradas con antelación en sendaviva.com

EVENTOS

Equinoccio de Otoño en el Planetario de Pamplona-Celebración del 30º aniversario del centro. Planetario. 12 h Conferencia-mesa redonda ‘Luces y sombras explorando otros mundos’. Con Agustín Sánchez Lavega y Eva Villaver, expertos en el ámbito de la astrofísica y la exploración espacial. Modera Fernando Jáuregui, astrofísico del Planetario y responsable de Producción y Pedagoga. Antes de la mesa redonda, ambos expertos ofrecerán charlas individuales: Sánchez Lavega hablará sobre la exploración de Marte, mientras Villaver se centrará en el fascinante mundo de los exoplanetas. Entrada libre. 18.30 h Proyección sobre el Centenario del primer proyector de estrellas Zeiss y explicación del cielo del recién estrenado otoño. Entradas: 6 €.

XXII Encuentro con la Historia de Artajona. 11 h Apertura del mercado medieval en la calle Hospital y en la Plaza de los Fueros. 12 h Cuentacuentos en la plaza de los fueros. 12 h Concentración en el Consultorio y desfile con los Caballeros y Damas de Navarra de Caravaca de la Cruz hasta el Cerco. A continuación, pregón a cargo de Begoña Pro Uriarte en la Txofeta del Cerco. Cánticos gregorianos y actuación del Coro de Carlos. 13 h Animación de calle a cargo de Ixera, Turdión y Lurte. 13:30 h Desfile desde el Cerco hasta la Plaza de los Fueros. A continuación combates de los caballeros de la Orden de la Jarra. 15 h Comida medieval en el parque de la Quinta 17 h Concierto de a cargo de Eclectic en el parque de la Quinta. 17 h Marionetas a cargo de Birloque en la Plaza de los Fueros. 18 h Animación de calle a cargo de Ixera, Turdión y Lurte. 20 h Cierre del mercado medieval. 20:30 h Literfilm cine y literatura, mesa redonda con guionistas, poetas y Andrea Jaurrieta. Entrega del I premio Literfilm de Navarra. 22 h Cata de vinos en el exterior de la bodega Reyno de Artajona. Durante todo el día: Rincón infantil en la Plaza de los Fueros. Bandeo manual de campanas en cada desfile. Visitas guiadas a las 10:30 y 18 h .

XVIII Feria de las 11 Denominaciones de Origen en Mendavia. 11 h. Visita Guiada en Tren Turístico. Recorrido por el término municipal de Mendavia en Tren Turístico. La actividad contempla una visita guiada comentada a un cultivo de Pimientos. 20 h Musicata con Degustación. Cata comentada de vinos D.O. Rioja de las Bodegas Barón de Ley y Marqués del Atrio y de cava D.O. Cava de Bodegas Mainegra. Con degustación los tres pinchos ganadores del X Concurso de Pinchos con Denominación, de la XVIII Feria .Como aspecto diferenciador, la Cata está amenizada con música de saxo. Lugar: sala de exposiciones. Precio: 12 €/persona. Inscripciones: Ayto. hasta completar aforo (50 personas). Lugar: Carrera de Augusto Echeverría.

Ferias Tradicionales de Puente la Reina. 9 h Dianas a cargo de Garesko Zubiondo Gaiteroak. 11 Encierro txiki por las calles San Pedro y Mayor. Recibimiento a Saint Servet. 11:30 Gigantes y Cabezudos acompañados por Garesko Gaiteroak. Salida desde Fundación Mena. 12 Concierto de las bandas Unión Musical Puentesina y Armonía de Saint-Sever en el Paseo de los Fueros. Partido de fútbol en Osabidea: C.D.Gares-Idoya. 13 h Dantza-jauziak y bailes populares con el Taller de Danza Popular de Tierra Estella en la Plaza Mena. 14:30 h Fallo del Concurso de Fritadas y entrega de premios. Después, comida de cuadrillas en la Plaza Mena. 18 h Encierro de vacas con la ganadería José Arriazu Sada e hijos. 20 h Sesión de baile con la Orquesta Digital en la Plaza Mena. 22 h Baile de la Era y Jota de Puente a cargo de Garesko Zubiondo Gaiteroak. Después, torico de fuego (suave y fuerte). 22 h Concierto Malentzako, Zinez y Bisaiak. 00:30-04:00 h Sesión de Baile con la Orquesta Digital en la Plaza Mena.

IX Día del Arroz en Arguedas. 10 a 14 h Mercado de productos locales, artesanos y ecológicos y Talleres infantiles. Plaza de los Fueros y Calle Real. 11:30 a 13 h Trenecillo Por los arrozales de Arguedas. Con parada para Visitas Guiadas en la Cooperativa, Arrozales y El Alcaraván. Apuntarse en el Ayuntamiento. Salidas desde el Kiosko. 11 h Musicalle a cargo de los Txistularis de Tudela-Tuterako Txistulariak, terminando en El Tinglao. A continuación Concierto Músicas del Mundo. El Tinglao. 13:30 h VII Concurso de Paellas Mixtas. XXV Concurso de Postres. Carpa. 14 h Degustación de Paella popular, elaborada con arroz El Alcaraván. Previa compra de ticket de 2 €. Venta de tickets en Trigo Dulce, Las Moiselas y Ayuntamiento. Carpa. 16 h. Actuación del Mariachi Zacatecas. Carpa. 18 h Grupo de Sevillanas Alma Gitana. Plaza de la Noria. 18:30 h Teatro de títeres para niños ‘Guille y la bruja’. El Tinglao. 19:30 El Encierro simulado de Toricos. Calle Real 20:30 Ronda de bares acompañada de Batukada Street. Salida desde el Kiosko.

Valle de Esteribar: Jornada de Antiguos Juegos y Oficios. Urdániz. 10:30 h Apertura de puestos y repique de campanas 11-13 h Exposición de fotografías (en pueblo y la escuela) 12 h Coro intergeneracional de Esteribar 14:30 h Comida popular y conjuro de las Meigas. Esteribar Kantuz. 17:30 h Teatro de la mano de diversas personas del valle Y después... la traka final. ¡Y lo que surja! Durante la mañana: talleres y rincones con juegos, oficios y herramientas de antaño, taberna, puestos gastronómicos... amenizado por Esteribarko Musikariak. Queda restringida la entrada al pueblo con los vehículos durante todo el día. ¡Ven con vestimenta de antaño!

VARIOS

Lodosa-Jornada sobre las Cuevas (Jornadas Europeas de Patrimonio): 11 h. Salida Primer Tren Turístico hacia las cuevas. 11:15 h. Recepción de los visitantes por parte de los voluntarios-monitores de Tiempo libre locales y de los gigantes de Lodosa. 11:30 h.: Comienzo de la representación de cada cueva. 12 h. Juegos infantiles en la Cueva hermanos Duque. 12:30 h. Reparto de migas de la Asociación de senderismo en la cantina con animación por parte de la Asociación La Plazuela con música tradicional. 12:40-13 h. Representación de varios personajes por todas la cuevas, tales como el alguacil con sus bandos antiguos, reparto de cartas del cartero local, el sastre llega a medir a los vecinos para hacer el traje de los domingos. 12-14 h. Venta en la tienda local de las hermanas Colco, de tickets para pan con pimientos recién asados de la manera tradicional al carbón. 12-14 h. Cánticos tradicionales en la Cueva de Barriobusta por un grupo de la agrupación musical local “A Capela” con repertorio de músicas y canciones recuperadas desde 1920 por la familia Roldán. 12-14:30 h. Asado tradicional y ensartado de pimientos del cuerno por parte de mujeres y hombres voluntarios en la cueva del Calvario. Además, durante todo el tiempo que están las Jornadas, los visitantes pueden entrar en las casas cueva, disfrutar de la construcción y recreación de vida en las mismas y escuchar las vivencias de las personas que vivieron allí..

VII Semana Fotográfica de Burlada: Taller de Timelapse con Martín Zalba. Casa de Cultura de Burlada. 23 y 24 de septiembre. 10 a 14 h. Organiza: Asociación Fotográfica Desenfoque. Inscripciones: info@asociaciondesenfoque.com

Elizondo-XXXIV Concurso-Subasta Nacional de Ganado Vacuno de Raza Pirenaica. 9-14 h Rondas calificatorias. 10-14 y 17-20 h Feria agroalimentaria y de artesanía de Baztan. 17:30-20 h Exhibición de ganado vacuno

Festival internacional de las Colonias. Plaza Carlos III de Olite/Erriberri. 17 h. Presentación de los libros «5 escritores». Degustación gastronómica de México. Presentación danza prehispánica maya. Bailes regionales de la península del Yucatán. Exposición artesanal del Estado de Puebla: Papel picado y trajes folclóricos. Presentación asociación cultural unidos y grupo de baile COLORIT en representación de UCRANIA. Presentación grupo de música tradicional de Colombia. Presentación Grupo Cultural Integración Sin Fronteras-Bailaran JOROPO. Presentación de CALI SALSA WORLD con una exhibición de Salsa Caleña – Bachata y Bolero. La Cuadrilla – Agrupación juvenil. Los Visconti de Colombia (Homenaje al Dúo Argentino, que inició su carrera en los años 80)...

FIESTAS

Astrain. 11 h Juegos infantiles e hinchables. 14:30 h Calderetes y bingo - ¡Ven de blanco y rojo!. 16:30 h Campeonatos de mus y parchís. 17 h Juegos infantiles e hinchables. 18:30 h Batucada (obsequio de la juventud del pueblo). 20–22 h Música con Carisma. 22 h Torico de fuego 22:30 h Cena popular (Sidrería). 01:00-03:00 h Concierto Los habituales. 03:00 h La fiesta continúa en la carpa juvenil.

Cabanillas-Fiestas de Otoño. 8:15 h. Chocolatada en la calle Juan XXIII. 8:30 h. Diana con la charanga Riau Riau. 9 h. Encierro a la Antigua Usanza con reses de la ganadería Ustarroz. Seguido y hasta las 9:30 h, vaquillas en la plaza. Seguido, Encierro Chiqui en la calle San Roque.10 h Almuerzo. 11:30 h. Encierros Y Vaquillas de la ganadería Ustarroz. 14 h. Comida Popular. Fideuá de carne en la Sala de Cultura. 15:30 h. Concierto con orquesta Nueva Alaska en la Sala de Cultura. 17 h Después del concierto Ronda con la charanga Riau Riau. 18:30 h Encierros y Vaquillas ganadería Ustarroz. A las 19:30 h en la plaza, concurso de recortadores. 20:30-22 h. Encierro Simulado con vitorinos. 21-02:00 h Baile con la orquesta Nueva Alaska en la Sala de Cultura. 00:00 h. Verbena amenizada por la orquesta Nueva Alaska en la Sala de Cultura. Seguido, DJ juanra en la Sala de Cultura.

Corella-El Cohete. 10:30 h. Cohete anunciador del comienzo de las fiestas en la Residencia Hogar San José por el Sr. Alcalde, acompañados por la charanga de la Peña el Tonel. 11:15 h. Recepción en el Ayuntamiento a las peñas Gracurris y El Tonel, entrega de las subvenciones de fiestas a las dos peñas y entrega de los premios a los/as ganadores/as del concurso de portadas del programa de fiestas 2023. 12 h. Cohete anunciador de las fiestas. Seguidamente, la Banda de Música, comparsa de Gigantes y Cabezudos y las charangas de las Peñas el Tonel y Gracurris, animarán las calles de la Ciudad. 12:30 h. Fiesta Djs en diferentes plazas y calles de la Ciudad. 17 h. Espectáculo musical infantil "La Percuta". Plaza de España. 17:30 h. Tardes de música en la Residencia Hogar San José. Jotas a cargo de la Ron­dalla Centinela. 19 h. Salve Solemne en honor a la Virgen de la Merced en la Parroquia de San Miguel, con la participación del Orfeón Virgen del Villar. 19:30 h. Encierro infantil simulado. Salida plaza de España y vuelta por el recorrido habitual. Organizado por la Apyma. 20 h. Pasacalles con las charangas de las peñas Gracurris y El Tonel. 23:30 h. Bailables ofrecidos por la Banda de Música en el Paseo de la Ramblas, con la quema de la primera colección de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotecnia Zaragozana. 00:30 h. Verbena a cargo de la orquesta Strenos en la carpa municipal. 02:00 h. Pasacalles nocturno con la cha­ranga de la Peña Gracurris.

Cortes-La Víspera. 9,30 h Almuerzo Popular en el Patio de la Casa de Cultura. Colabora: Peña La Cogorza. Patrocina: M.I. Ayuntamiento de Cortes. 11 h Entrega Premios Concursos de Cartel y Literario SM2023 en Salón de Plenos del Ayuntamiento. 12 h Disparo desde la Plaza Consistorial del Cohete Anunciador de las Fiestas Patronales en honor a San Miguel 2023 amenizado por la Charanga Rivascor de Rivas y Cortes. Este año, como en anteriores, se promoverá un Cohete Límpio y Colorido, para lo que se facilitará a las peñas, antes del lanzamiento del cohete, cañones de confetis para su disparo tras el chupinazo. Seguido, volteo y repique de campanas y pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos hasta la Plaza de la Iglesia, acompañados por la Charanga Rivascor. 12,30 h En la Plaza de la Iglesia, Imposición del Pañuelico Rojo a San Miguel por parte de Las Peñas. 13 a 19 h Fiesta "El Baile Lo Baila" en la C/ Fueros de Navarra. Organizan Peñas: La Carretera, El Barracón, El Gancho, Simaurtegi y La Colmena. 14 h Comida de Cuadrillas y Peñas en el Patio de la Casa de Cultura. La sobremesa musical correrá a cargo de la Charanga Rivascor. 16 h Partido Fútbol de 3ª División: C.D. Cortes C.D. Itaroa Huarte. Campo de San Francisco Javier. Animará la Charanga Rivascor. 18,30 h XX Memorial de Pelota Mano "D. Fidel Sanmartín". Finales de la Federación Navarra de Pelota en la categoría Sub 22. Frontón Municipal "Retegi". Organiza: Club de Pelota San Juan de Cortes. Patrocina: M.I. Ayuntamiento de Cortes. 19,30 a 23 h Discomóvil DJ Tajadera en las 4 esquinas. En la primera hora y media se pinchará música para todos los públicos. 23 h Concierto Recital de Jota Navarra con el grupo Voces Riberas de Soraya Castellano y la participación de alumnos/as de la Escuela de Jotas "Antonio Martínez" de Cortes.. Frontón Municipal. 1,00 a 4,30 h Discomóvil DJS Joseba Deluxe y Fernando Vela en las 4 esquinas.

Erratzu-Fiestas de Izpegui. Por la mañana marcha de montaña BaigorriIzpegui. 11 h Subida ciclista a Izpegui, desde la plaza de Baigorri. 11 h Juegos infantiles en el Alto de Izpegui. 12 h “Hidratación” amenizada con gaiteros y charanga. 13 h Acto Principal. 14 h Comida popular. 17:30 Concierto de Elektrotxorongo. 20 h Batukada. 21 h Bocatada. 22:30 h Conciertos: Mirua, Toc y Dj Üzkülüz.

Eulz. 17 h Campeonato de Mus 12:30 y 17 h Castillos Hinchables 20.30 h Charanga La Pacharanga 22:30 h Cena Popular 00:00 h La Topadora. 01:45 h Dj Torrano 03:30-06:30 h Discodelia.

Hogar Extremeño de Navarra. 18.30 h. Civivox San Jorge. Festival folclórico. Coro Rociero de Burlada, Escuela de Jotas Manuel Turrillas. Grupo folclórico Raíces y Brotes.

Huarte. 9 h Dianas con los Gaiteros de Huarte. 12 h Comparsa De Gigantes Y Cabezudos Con los Gaiteros de Huarte. 14 h Paellada Popular. El Ayuntamiento proporcionará leña. 17:30-19:30 h Musical. Elektrotxaranga Burrunba. 19 h Karropoteo Por Las Bajeras. 20 h Bajadica de San Esteban. 20:30-22 h Verbena con la Orquesta Edelweiss. 21:15 h Toro y Vaca De Fuego. 22-01:00 h Zona Joven, con On-fiesta. para jóvenes de entre 10 y 14 años. 22 h Conciertos: Moises No Duerme, The Bekatu, Cuatro Madres y Techno Gaua. 01:00-04:00 h Verbena Con La Orquesta Edelweiss,

Pamplona-San Fermín de Aldapa-SF Txikito. 10 h Joaldunak del Casco Viejo desde Navarrería. 10:30h En la calle 2 de Mayo almuerzo de la Peña Irrintzi. 10:30 h Salida de la comparsa de Gigantes del Casco Viejo con los Gigantes de Baigorri desde Plazara. 11 a 13:30 h Cata de productos de comercio justo en SETEM (c/ Mercaderes). 11 h Trikitilaris desde Auzoenea. 11:30 h Dantzabira amenizado por las fanfarres de Iruña Taldea, Ortzadar y Muthiko Alaiak desde Estafeta. 11:30 h Partido femenino de pelota mano Desafio San Fermin Txiki Ados Pilota. Frontón de la Mañueta. 11:30 h Izugarri Fanfarre por el barrio. 12 h Elektrotxatunga desde la calle Mayor, por San Lorenzo, Jarauta, Piparrika, Pellejería, Descalzos y Jarauta. 12 h Croquetada en la sociedad Zaldiko Maldiko. 12 h Bailando Swing con la asociación Pamplona Swing en la plaza San Nicolás. 12:30 h Salida con txaranga Strapalucio desde la peña Aldapa. 13:00h Vermú musicado en Zabaldi con Mutxamierda. 13 h Pintxo-pote en la peña Bullicio Pamplonés. 13 h Concierto de Ilargi Berria en la sociedad Zaldiko Maldiko. 14 h Calderetes en la plaza Santa Ana. 14 h Comidas en las calles Calderería y San Agustin. 14:30h Comida popular Elkartasuna en el Auzogune. Habrá un menú vegetariano (Tickets en la Herriko Taberna y en la Comisión de Fiestas (c/ Aldapa 3-5). 14:30 h Comida popular en la peña Muthiko Alaiak (15 €/ Inscripción vía Whatsapp en el 644 484 162).15 h Comida popular en el Arrano. (20 €/ Inscripción vía Whatsapp en el 626 252 540). 17:30 h XI Torneo de Irrintzis, en la calle Carmen, junto a la peña Irrintzi. 18 h Kalejira desde el Auzogune bajo el lema “Azaroak 30, zaintza greba feminista! 18 h ‘Apymarrika Tropikala’ merienda para todos y un espacio tranquilo: música, animación, juegos, pintacaras... En Piparrika. 18 h Salida con txaranga Aburrecalles desde la peña Muthiko Alaiak. 18:00 h Concierto de Ultimatum (punkrock de Pamplona) en el bar Krawill (c/ Carmen). 18:00h Final de pelota en la Mañueta. 18:30h Salida con txaranga Strapalucio desde la peña Aldapa. 18:30 h Concierto de Tsunami En El Útero Zabaldi. 18:30 h Llegada de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona al barrio. 19 h Euskaraoke con Gabi de la Maza, en Laba. 20 h Segundo encierro infantil desde Dormitalería. 20 h DJ Pezon en Auzogune. 20:30 a 00:30 h Verbena en la plaza de la Navarrería con The Trikiteens. 21 h Concierto de La Pseudobanda en Zabaldi. 21 h Concierto de Neskatasuna y Akabo en el bar Aitzina (c. Jarauta). 22 h DJ en la sociedad Arrano (c/ Carmen). 22 h Toro de fuego por la calle Aldapa. 22 h Gran Bingo en la Plaza de la Navarrería. 22:15 h Cena autogestionada en las calles. ¡Sacad la mesa a la calle! 00:00 h Concierto con Luciano en la peña Bullicio Pamplonés. 00:30 h Baile de la era en Navarrería. 01:00 h Vueltas a casa colectivas desde Auzogune (01:00/03:00/05:00 h a la entrada de Santo Domingo, junto a los baños).

Pamplona-Nuevo Casino Principal-Programa especial SF Txikito. Visitas Guiadas a la Plaza de Toros de Pamplona. Reconocimiento Homenaje a los Pastores del encierro y a Carpintería Aldaz. Comida Social para socios y acompañantes sobremesa con grupo musical La Nive.

Villafranca-Día del Pobre de Mí. 10 h. Aurora en honor a la Virgen del Castelar cantada por el grupo de Auroros de Villafranca. 10 h. Almuerzo popular servido en el Castillo. Coste 0,50 €. 11 h Encierro del Castillo, seguido de vacas en la plaza, amenizadas por La Villafranquesa. 12.15 h. Entrega del reconocimiento al villafranqués entrañable, que este año recae en el Grupo de Auroros de Villafranca, en la plaza de Los Fueros. 12:45 h. Ronda jotera por la plaza de Los Fueros, plaza España, calle Mayor y plaza Calahorra. 17 h Actuación de los payasos Floppy y Mondi en la plaza de Los Fueros. 18 h. Encierro de reses bravas por el recorrido habitual. 19 h. Capea de ganado bravo en la Plaza de España. 20.40 h Encierro final. 20.50 h. Pasacalles por el recorrido habitual a cargo de La Villafranquesa acompañada por los cabezudos. 00:00 h. Pobre de mí. A continuación vaquillas en la plaza. Ganadería: Macua-Corera.