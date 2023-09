¿El último concierto de Joaquín Sabina en Pamplona?

"Seguramente será su último concierto en Pamplona”. Esta frase se repetía este viernes entre los seguidores que aguardaban en los alrededores delconcierto de Joaquín Sabina. Muchos aprovechaban para comerse un bocata en plena calle. . Esta fraseque aguardaban en los alrededores del Navarra Arena desde al menos una hora antes de que comenzara el. Muchos aprovechaban para comerse un bocata en plena calle.

Era fácil distinguir a los más fans del cantautor: llevaban un bombín negro. Desde Mendivil acudieron Juan Miguel Flamarique y su mujer, Moli Hualde, acompañados de sus hijas, Naroa y Anne. Juan Miguel y Anne llevaban el bombín. “Este bombín me lo compré hace seis años, cuando estuve en el concierto de Sabina en el BEC de Bilbao. Fui pensando que era el último”, contaba Juan Miguel Flamarique. Pero, contra todo pronóstico (como el título de la actual gira), no fue el último. “Y a este concierto del Navarra Arena nos traemos a nuestras hijas para que lo vean”.

“¡Estamos emocionadas! Llevamos un año pensando en este concierto, desde que cogimos las entradas”, comentaban ellas. “Yo llegué a cogerle manía a Sabina porque mi madre me lo ponían todo el rato, pero al final me acabó gustando”, contó Naroa. “Yo no soy tan fan, pero reconozco que hace unas letras tan espectaculares”, añadió Moli.

Juan Miguel tiene grabada la fecha del primer concierto de Sabina al que acudió: el 17 de septiembre de 1987, en la Plaza de Toros de Pamplona. “Entonces él estaba como una moto”, recordaba.

El matrimonio formado por Begoña Vallejo y Eduardo Amatria recordaba haber estado en el concierto que Sabina dio en el Anaitasuna de Pamplona en 1992. “Recuerdo que cantó La del pirata cojo. Entonces él se movía mucho en el escenario”, recordaba Vallejo. Desde entonces, no habían tenido ocasión de volver a verle a Sabina en el escenario. Les acompañaba su hija Andrea, de 22 años, que ha estado escuchando al cantautor toda su vida. “Mi canción favorita es la del Dioni. Siempre la cantamos los tres cuando vamos juntos en el coche”, decía refiriéndose al tema Con un par. Para Andrea Amatria, “Sabina ha sido la banda sonora de momentos muy chulos, como cuando nos vamos de vacaciones o al pueblo”. Sin embargo, “a la gente de mi edad le parece un cantante muy lejano”.

IRATi AIZPURUA

Clara Blasco y su hija Davinia Gaspar acudieron al concierto de lo más ambientadas: no solo llevaban el bombín y la camiseta; también mostraron tatuajes en homenaje a Sabina, como la frase “Que el fin del mundo te pille bailando”, de la canción Noches de boda. Procedentes de Zaragoza, llevan 25 años acudiendo a los conciertos del cantautor jiennense. “Es una cosa que siempre hacemos juntas”. Han ido a tantos que ya han perdido la cuenta: “A veces seis al año”. El concierto de este viernes era el regalo que recibió Clara con motivo del Día de la Madre. “Y como él ya está en una edad de jubilación, no nos fiamos... ¡Quizá sea el último concierto!”. Es tal su pasión por Sabina, que Davinia intentó que su luna de miel coincidiera con un concierto que él dio en Buenos Aires, aunque al final no pudo ser. “Este año también fuimos al concierto de Málaga, que fue mi regalo de Reyes, y en octubre iremos a los dos conciertos que va a dar en Zaragoza. ¡Somos muy muy muy fans!”, aseguraba Clara Blasco. No descartaban volver a comprar entradas antes de que se acabe esta gira.