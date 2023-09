Qué ver y hacer hoy en Pamplona y Navara

PRIVILEGIO DE LA UNIÓN

600º Aniversario del Privilegio de la Unión. Programa hoy: Inauguración de la escultura ‘1423’, ganadora del Concurso Internacional de Escultura Urbana de la Ciudad de Pamplona. Plaza del Castillo. 11 h. Cantacuentos-Privilegio de la Unión: ‘Cántame cómo pasó/Batasunaren pribilegioa: Kantaidazu nola gertatu zen’. Concierto didáctico a cargo de Musas y Fusas: María Suberviola, voz, teclado y ukelele; Olaia Olaverri, voz, guitarra y violín. Para niños y niñas de 6 a 12 años, en compañía de una persona adulta. Civivox Condestable. 11 h en castellano; 12.30 h en euskera. Entrada libre hasta completar aforo. Campamento de recreación de los espacios de Historia viva: 10 a 20.30 h, Taller de recreación histórica. Ronda Obispo Barbazán. Campamento de recreación. 11 h ‘¿Cómo se escribió el Privilegio de la Unión? La caligrafía notarial en 1423’. Con Ricardo Vicente Placed, calígrafo. Taller de recreación histórica. Ronda Obispo Barbazán. Campamento de recreación. 12 h Caballeros y soldados. Armas, armaduras y tecnología militar en el siglo XV. Con grupos de recreación histórica. Dirección: HPLab (UZ). Taller de recreación histórica. Ronda Obispo Barbazán. Campamento de recreación. 13 h. Arqueros ingleses en los ejércitos navarros. La guerra de los cien años. Héroes Legendarios Reenactment. Recreación histórica. Catedral de Pamplona, 18 h. ‘La coronación de Carlos III el Noble’. Grupos de recreación histórica. Dirección: HPLab (UZ)., Recreación histórica. Catedral de Pamplona. 20 h. Reunión de Carlos III el Noble y Martín I el Humano. Reyes, política y compromisos reales. Grupos de recreación histórica. Dirección: HPLab (UZ). Concierto ‘Cancionero del Rey Teobaldo’. Con Uqbarnagh Ensemble. Civivox Condestable. 20 h. Gratuito con inscripción previa. Concierto ‘Sua’. Quinto concierto de Txistularis Jóvenes de Navarra. Plaza del Castillo. 20 h. Gratuito con inscripción previa. Espectáculo de drones. Explanada estación de autobuses. 22 h.

Mercado de los Tres Burgos. 120 puestos con gran variedad de productos de alimentación y no alimentación. Ubicación de los puestos: Mercaderes, plaza Consistorial, calle Nueva, plaza del Consejo, plaza de San Francisco, calle Eslava y calle Mayor. Horario: sábado y domingo, de 10 a 14 h y 17 a 21 h.

MÚSICA NAK

IX Festival de Música Contemporánea de Navarra ‘NAK 23: KRONOS’. Actividades hoy: SOXXI: ‘Wemilere’. Baluarte. 20 h. Tiempo espiritual. ‘NAK Conciertos Temáticos’. Elenco Artístico: Borja Donet, Andreu Queralt, Miguel Angel Real, Sergi Dauder, Josep Furió y Joan Soriano (percusiones). La aceleración de la vida presente y la consiguiente alienación conlleva la eliminación del concepto de Aión propuesto por Gilles Deleuze; un espacio donde fluir y donde se da la reflexión profunda, la memoria, y la introspección de la propia existencia. Y es en este tiempo del Aión donde se desarrolla la obra del compositor cubano Louis Aguirre. Para el compositor, la creación es una ebbó que hurga en la razón vital del rito, en la memoria de la existencia. Es un arte que conjura la muerte y a los muertos, que preserva lo extinto, las ideas idas (aparentemente) y las creencias ancestrales. Un arte sacro que se opone a la muerte y al olvido, porque explicita los valores supremos de esa civilización o temporalidad del Ser. No es cuando pierden su poder que mueren los dioses, sino cuando dejan de pertenecer al mundo que evocaban y que nunca más podrá nadie comprender. Y es para no dejar de comprender que necesitamos traer al Cronos desde la memoria del Aión. A su vez, se crea un modo de resistencia contra lo global, lo uniforme, lo impersonal, la alienación, contra el despojo de la memoria que apunta a la muerte de las culturas consideradas periféricas o atrasadas. En definitiva, una experiencia sónica difícilmente olvidable, una estética de brutales contrastes que nos vincula al mundo de la magia y la trascendencia, a los tiempos ancestrales traídos al presente, al ahora. Un espectáculo catártico de extrema energía, ritmo y color, que a nadie dejará indiferente.Entradas: 15 €.

MÁS MÚSICA

Coro de Cámara "Spem in alium...". Catedral de Santa María la Real de Pamplona. 18 h. Dentro de los actos organizados con motivo del 600º Aniversario del Privilegio de la Unión, la sección de voces masculinas del Coro intervendrá en la parte musical de la recreación histórica de la ceremonia de coronación de Carlos III "El Noble". Se interpretará una selección de Canto Gregoriano y obras medievales del "Codex Calixtinus" y del "Cancionero de Palacio". Director: Jesús Arrastia Sáenz.

‘V Beltza Weekend’: Eli `Paperboy' Red + The Four Breakers. Zentral Pamplona. 19 h. Concierto. Eli ‘Paperboy’ Reed (R&B/Soul, USA). Leemos es su página de bancamp que Eli «Paperboy» Reed es un superviviente, que ha estado haciendo música inspirada en el soul desde antes de que fuera “cool” y destrozando escenarios de todo el mundo con sus gritos de falsete de infarto... La joven banda cántabra The Four Breakers se perfila como una evidente propuesta con proyección internacional que elabora una brillante colección de once canciones firmadas por el tándem Jones/Arce y reunidas bajo el nombre de Dry Rivers.. Bono 2 Días: 45 € + gastos. Entrada de día: 28 € + gastos.

In Tempore Abesbatza-Coro & Ensemble: ‘Requiem for the Living’. Recinto Itzandegia, Orreaga/Roncesvalles. 19 h. Obra del compositor Dan Forrest. Con video mapping. Cierre del ciclo ‘Kultur 2023’ del Gobierno de Navarra. Director; Carlos Etxeberria Alonso Entrada libre hasta completar aforo

Coro de Tudela Joaquín Gaztambide. Iglesia de San Vicente Mártir, SADA. 19 h. Director: José María Lafuente. Ciclo ‘Coros en Navarra-Uniendo caminos’, organizado por la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako Abesbatzen Elkartea.

Mariachi Imperial Elegancia Mexicana. Plaza Francisco Zubiate «Parrita» de Burlada. 19 h. En caso de lluvia, se trasladará a la Plaza de las Eras. Espacio para bailar, no se colocarán sillas.

Bertsondare. Monasterio de Iratxe, Ayegui. 11:30 h. ‘Cultur-Izan’. Sesión especial de bertsos en torno a la historia del Monasterio de Irache, con Ander Aranburu como gai jartzailea (seleccionador de temas) y los jóvenes campeones navarros de bertsolarismo Saioa Alkaiza (2021) y Julio Soto (2010, 2011, 2015 y 2017). El público realizará un recorrido por distintas estancias del Monasterio, en las que los bertsolaris improvisarán sobre los hechos y personajes históricos relacionados con este monumento desde la Edad Media hasta el siglo XX.

The Soulbreaker Company. Plaza El Ferial - Urroz-Villa. 20:30 h. ‘Kultur 2023’. A ctualmente, y tras varios cambios en la formación, The Soulbreaker Company encabeza el pelotón del rock psicodélico actual y se encuentra inmerso en la gira de su vigésimo aniversario, repasando canciones de todos sus álbumes por la geografía peninsular. Durante estos 20 años, la banda, con seis discos ya a sus espaldas, ha logrado desarrollar un sonido inconfundible y totalmente identificable, que se mueve entre la psicodelia más oscura, el rock e incluso en algunos temas se acerca al folk y el pop, lo que le ha convertido en uno de los nombres clásicos del underground peninsular y sus directos son reverenciados tanto aquí como en el extranjero.

Concierto Prefiestas De La Asociacion Banda Municipal de Música de Sangüesa. Jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura.19:30 h. Director: Imanol Blasco Itoiz. La Banda interpretará obras festivas y del repertorio habitual que la agrupación ejecuta durante las fiestas. Un concierto para calentar motores antes de los 7 días de dianas, marchas, pasodobles y bailables.

Olaia Intziarte + Bulego. Bosque de Orgi. 17 h. ‘Kermés Orgi festival.’ Organiza: Fundación Ultzama. Entradas: 60 €.

MÚSICA ANTIGUA

54ª Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra (SMADE) 2023: ‘Los siete’. Hoy:

Ayres Extemporae: ‘Erbarme dich!’. Convento de Santa Clara. 17 h. Xenia Gogu, violín. Víctor García, violonchelo piccolo de 5 cuerdas. Teresa Madeira, violonchelista. El ser humano se atormenta y desespera por sus errores, acepta la evidencia de su imperfección y termina perdonándose a sí mismo. Ese tránsito hacia la absolución se ejemplifica en un recorrido por composiciones de Locke, Biber y Bach, ahondando en los afectos que se experimentan a lo largo de ese complejo proceso espiritual . Entradas: 12 euros (6 con carné joven).

‘I Gemelli’: A room of mirrors’. Iglesia de San Miguel. 19 h. ENVIDIA. Emiliano Gonzalez Toro, tenor. Zachary Wilder, tenor. Yoko Nakamura Orgue, clavecín. Marie-Domitille Murez, arpa- Pablo Fitzgerald, laúd. Nacho Laguna, tiorba y guitarra. Annabelle Luis, violón. Louise Pierrard, viola. Stéphanie Paulet, violón. Leonor de Lera, violón. «¡Oh, envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes!», escribió Miguel de Cervantes. Los tenores Emiliano González y Zachary Wilder se embarcan en la interpretación de una serie de canciones a solo y a dúo que terminarán constituyendo un duelo entre sus voces, con la incógnita de si el programa será el preludio de una reconciliación o el certificado de una rivalidad irreversible . Entradas: 12 euros (6 con carné joven).

DANZA

Ikasmutildantzak. Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. 9:30 h. ‘Cultur-Izan’. Ciclo formativo organizado por Nafarroako Dantzarien Biltzarra-Federación de Dantzaris de Navarra, en torno a las mutil-dantzas propias del valle de Baztan. Cada sesión formativa, que estará dirigida por integrantes del grupo Baztandarrak terminará con la exhibición de lo aprendido en un ambiente participativo y convivencial. Taller: 9:30-14 y 16:00-18:50 h. Exhibición: 19 h

SALÓN CÓMIC

XIV Salón del Cómic de Navarra/Nafarroako Komikiaren XIV. Azoka. Actividades hoy:

Taller de Introducción al álbum Pop-Up (2ª sesión). Civivox Condestable. 10:30 a 14 h. A cargo de Mila García, de Similarte Estudio. Adultos. Plazas limitadas. Inscripciones: tizacomic@gmail.com

Taller Creativo con Lego, Súper Héroes. Casa de Cultura Fray Diego de Estella. 12 a 13:30 h. A cargo de Discover Bricks. A partir de 5 años. Plazas limitadas. Inscripciones: tizacomic@gmail.com

Komikitoki-Feria de Autoedición y Cómic de Segunda Mano. Andenes Antigua Estación de autobuses de Pamplona. 11 a 20 h. Jornada con stands de venta, collage y cómic colaborativos, caricaturas, mesa redonda, Djs, conciertos y una exposición efímera dedicada a las portadas del cómic navarro. Organizada en colaboración con Traperos de Emaús, Geltoki y Antsoain Komiki Boom. Programa: 11 h Apertura de puertas. 11 a 14 h Collage mural participativo con Tacto Sutil Kollage Taldea. 11:30 a 16 h Ejecución en vivo del comic-mural a cargo de artistas locales. 12 h Dj Funk Fatale. 12 h Caricaturas a cargo de Roberto Flores y Txema Esteban. 16:30 h Presentación del cómic-mural. 17 a 17:45 h Mesa redonda ‘Fanzines y autoedición’ a cargo de Fanzinoteca El Polvorín. 18 h Actuación musical de Charo Díez. 18:30 h Actuación musical de Don Rogelio J. 20 h Fin del evento.

TEATRO

Escape Room: ‘Houdini Experience’. Fachada del Teatro Gayarre, Pamplona. Con la compañía Héctor Sansegundo. Funciones a las 18 h., 18:45 h., 19:30 h. y 20:15 h. Descubre el primer escape room en una caravana. Viaja hasta 1908 y entra en el interior de la casa del mayor escapista e ilusionista de todos los tiempos: el gran Harry Houdini. Conoce su apasionante vida de la mano de su mujer Bess. Después de asombrarte con increíbles artilugios mágicos y artefactos extraños usados por su marido, pondrá a prueba tus dotes de escapista retándote a meterte en la piel del mismísimo Harry. ¿Serás capaz de escapar de su casa antes de que una trampa mortal os atrape? ¿Podrá la magia ayudarte…? Disfruta de una experiencia única y 100% original llena de historia, misterio y magia en una antigua caravana transformada. Y recuerda, los desafíos de Houdini siempre son al límite. Espectáculo dirigido a mayores de 12 años. Entradas: 2 euros.

Adriana Olmedo: ‘Sexpir Mal’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona-Iruña. 19 h. Organiza: ENTNAE. Ciclo de humor ‘Date prisa’. En este espectáculo cinco actores juegan con cuatro de las tragedias más importantes de Shakespeare. El juego y la improvisación se mezclan con las pulsiones más fuertes del ser humano. Personajes, escenas, reflexiones, exigencias, todo se mezclará, agitará y servirá para dar al espectador una comedia macarra, loca, rebelde, y muy muy provocadora. ¡Atrévete a sorprenderte con este cóctel de locura, diversión! Cinco actores. Ningún criterio. ¿Qué puede salir mal? Dirección: Patxi Larrea. Entradas: General (web y taquilla) 11 €. Personas en situación de desempleo (web y taquilla) 9 €. Carné joven (web y taquilla): 6 €. Anticipadas (sólo en taquilla): 9 €.

Txema Muñoz: ‘The Postman’. Frontón de Abárzuza. 18 h. Oriundo de Barcelona, es uno de los magos españoles más jóvenes y con mayor proyección internacional. ‘Ecos de Otoño en Tierras de Iranzu’. Dicen que es el único cartero que ha repartido cartas en más de veinte países de los cinco continentes. Ha entregado paquetes a la Reina de Inglaterra, al Papa y a dos presidentes de la Casablanca. Distribuye todo lo que tiene destinatario. Pero se da cuenta de que tiene un paquete sin dirección ni remitente. No sabe para quién es. ¿Qué debe hacer… Más información: 646185264; info@tierrasdeiranzu.com; www.tierrasdeiranzu.com

CINE

‘As bestas’. Casa de la Juventud de Pamplona. 18 h. #Cinetag. Filme de Rodrigo Sorogoyen, ganador de 9 premios Goya. Coloquio posterior con el divulgador cinematográfico Arturo Barcenilla y de la periodista Francis Mauch. Entrada libre.

EVENTOS

Burlatako Eguna. Plaza Francisco Zubiate «Parrita». Organizan Firin Faran artisautza-artesanía, Asociación de Jubilados Aroa, Axular, Burlatako Herriko Gaiteroak, Burlatako Txistulariak, Asociación Fotográfica Desenfoque, Apyma Ermitaberri, Peña Euskal Herria, Peña Karrikagoiti, Peña Aldabea, Larratz Dantzari Taldea, Burlatako Txoznak. En caso de lluvia se trasladará a Ermitaberri. Programa: 9 a 13:30 h. “VII Rally Fotográfico Desenfoque Burlada”. Organiza Asociación Fotográfica Desenfoque: Inscripciones de 9-9:30 h. en Plaza Parrita. Almuerzo a las 9:30 h en las Piscinas de Burlada. 9 h. Dianas con la Banda de música, Burlatako txistulariak y Burlata Herriko Gaiteroak. 11 h. Apertura de la feria de artesanía. 11:30 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Burlada. 11:30 h. Salida de Burlatako Joaldunak ,Larratz dantzari taldea y txaranga Txogarima. 13 h. Actuación de Larratz dantzari taldea. 13:30 h. Vermut musical con la txaranga Txogarima. 15 h. Concurso de paellas. 16:30 h. Sobremesa con Dj + sorteos + entrega de premios. 21 h. Encierro txiki. 22:00 h. Bocatada y gaupasa en Axular.

Urdazubi-Fiesta de los Pastores Vascos. 10 h Llegada de autobuses a Urdazubi 11 h Almuerzo. 11 h Feria artesanal, exposición y presentación del símbolo de pastores. 12 h Misa con la colaboración de Bankako Menditarrak y concierto posterior 12 h Entrada gratuita al Museo del Monasterio. 14 h Comida, previo hihgball. Música con Santxotena y sorteos.

‘Las Tres Culturas en Tudela’. 11 y 18 h Ruta histórica por Tudela. Entrada en la Torre Monreal, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. En la visita se recorren las principales calles, sus edificios, historia, costumbres y tradiciones. Precio: 3 €. Salida desde la Torre Monreal. Más info: torremonreal@tudela.es (Turismo, Ayto Tudela).

EN EL BARRIO

‘Milagrosa codo con codo’. 10 a 12 h II Torneo de pelota a mano en categoría infantil. En el frontón de la ikastola Hegoalde. En colaboración con la Institución Oberena. Entrada libre. 19 h Patio de Civivox Milagrosa. Desfile de moda sostenible de la ONG Madre Coraje y la Asociación Síndrome de Down, en colaboración con Creanavarra. Propuesta vintage de moda sostenible de cara a la temporada ‘Otoño 2022’ de su tienda solidaria ubicada en la c/Sangüesa 38. Se podrá ver la fusión del diseño contemporáneo con la moda sostenible y se podrá disfrutar del talento de las futuras promesas de la moda actual, combinado con ropa de segunda mano, y el contraste de tendencias entre colecciones recicladas y creaciones del alumnado y exalumnado de Creanavarra. La organización y desarrollo del desfile cuenta con el trabajo y dedicación de 40 personas voluntarias, de entre 1 y 86 años, que protagonizarán la pasarela, con un total de 30 conjuntos y propuestas de moda sostenible de prendas con una segunda vida que la ciudadanía puede adquirir en la tienda. 20.30 h 'Afroefest', espectáculo de danzas africanas y percusión, en colaboración con Baobab Danza. En el espectáculo, se conocerán costumbres y rituales de la cultura africana y se instará a la participación del público para bailar y disfrutar. Entrada libre hasta completar aforo.

VARIOS

‘Mapamundistas 2022-El umbral’-Taller impartido por la artista Anna Dot: ‘Sin necesidad de luz’. Batán de Villava. 17 a 20 h. Para todos los públicos. Sin necesidad de luz. reúne frases en cerámica escritas en braille, extractos de la obra de teatro Los ciegos (1890), de Maurice Maeterlinck, en la que un grupo de invidentes se pierden en una isla y describen las sensaciones que tienen cuando intentan orientarse. En el taller, Anna Dot invita a las participantes a imaginar que pierden la visión por unos instantes y les propone escoger una palabra asociada a esta experiencia. A continuación, les plantea escribir y escupir esta palabra en braille... Inscripción previa en https://legacy.mcp.es/actividades/mapamundistas-sin-necesidad-de-luz?date=2023-09-09

Jornada festiva en Larra-Belagua por la llegada de la 14ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2023. La línea de meta está prevista en El Ferial, hacia las 17:17 h. Para las personas que decidan subir hasta la línea de meta, en El Ferial se colocará una barra con servicio de bocadillos calientes y bebida, de 10 a 18 h. En la zona del Mirador de Belagua (junto al antiguo Refugio de los militares) se instalará una Fan Zone, abierta de 10 a 18 h. Desde este punto se podrá seguir la etapa en directo a través de una pantalla gigante. También habrá WC, música en vivo con DJ, Food truck, barra de bebidas, sorteos y exhibición de talla de madera con motosierra a cargo de Mikel Lasarte (11-15 h.).

Visita guiada a la exposición ‘Universo silente’ del artista Juan Carlos Lázaro. Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra. 12 h. Los interesados no necesitan inscripción y estarán acompañados de Iñaki Rifaterra, litógrafo y artista de Estella-Lizarra.

FIESTAS

Alsasua-Prefiestas-Día de Extremadura: 11 h Misa en ermita de San Juan. 18:30 h Festival folclórico extremeño. Explanada Iortia. Organiza: La Encina. 19:30 h Antzerkia/Teatro: ‘La Saga’. Centro Iortia.

Andosilla. 10 h Almuerzo Popular. Colabora Coro Parroquial 11 a 13 h Gran parque infantil. 12 h Encierro de reses bravas ganadería Eulogio Mateo de Cárcar. 13:30 h Vermut en El Motarrón a cargo de Los Quintos del 2000. 13 h Gigantes y Cabezudos recorrerán el Casco Viejo junto a los Gaiteros. 14 h Pasacalles con la Charanga Malatxo. 17: h Salida de La Charanga hacia la plaza de toros. 17:30 h 1º Espectáculo “Toropasión”. 19:30 h Encierro de reses bravas ganadería Ariadna Alonso Mateo. En la sede de Herrico Gazteak, Linaceros Djs. 20:30 h Pasacalles con la Charanga. 20:30 h Disco animación infantil 4X4. 20:30 h Mariachis Los Cazhuates, 22 h Toro de fuego. A continuación, toro de agua. 22:30 h Toro mecánico. 00:00-04:30 h Discomóvil La Gramola.

Añézcar. 12 h Juegos para todas las edades. 12 a 14 h Gaiteros. 12:30 h Concurso tortilla patata. 13 h Pintxo pote 14:30 h Comida popular. 17 h Ronda Kopera con disfraces. 20:30 h Bailables con la orquesta Euroshow. 21.15 h Toro de fuego. 22:30 h Cena popular. 00:30 a 4:30 Bailables Euroshow.

Aramendia. 12 h Juegos para los pekes 13 h Vermut (todos traemos pintxos) 16:30 h Hinchables 19:30 h Ronda copera con la txaranga Beti Berandu. Todos disfrazados no se admiten sosos! (temática Animales), 22 h Cena de calderetes en la carpa 23:30 h Concierto Los Sabotaje. 01:30 h Dj Apesteguia hasta el amanecer.

Artica. 10 h Dianas con Haizeberri Gaiteros. 11-14 h Gigantes y Cabezudos con Haizeberri gaiteros. 12-14 y 16.30-18:30 h Ocio infantil: hinchables, tren turístico… por diferentes plazas. 14:30 h Calderetes. 16 h Monólogo-comedia Bocabeats. 16:30-20:30 h Grand Prix.. 17 h Toro de agua. 17:30 h Entrega Trofeos Mus. 19-21 h DJ 1ª sesión: Oier Lazcano & Gimeno. Zona joven 20-21 h Concierto Orquesta Edelweiss. 21 h Bailes populares con Gaiteros. 21:45 h Karrikiris (Toricos con ruedas). 22 h Doble Toro de Fuego .22:30 h Cena Popular. 23:00-02:00 h DJ’s 2ª sesión Oier Lazcano & Gimeno Zona joven. 00:30-03:00 h Orquesta Edelweiss.

Arróniz-Gaupasa.12:30 h Encierro, con la colaboración de los bares (Urrea, Jubilados y Bar Polideportivo). 13:45 h Vermú amenizado por el Trío Brindis. 18 h Encierro con Ganadería Estenaga de Espronceda. 19:15 h Capea amenizada por la txaranga. 20:30 h Grupo Tijuana para bailotear y gozar. 21:45 h Bingo Express, organizado por el C.D. Arróniz K.T. 22:00 Alegre y divertido Torico De Fuego. 00:30 h Vacas en la plaza. Última prueba con las astadas, animadas por la Banda Mendi-Zarra. 01:30 Entonación del Pobre de Mí acompañados con la Banda Mendi-Zarra. 01:45 Eguzki Txaranga hasta las 03:45 h organizado por la Asociación Juvenil Ibarrea. 01:45 h Verbena popular y juerga global con Grupo Vértigo. Después, apagón festivo.

Azagra. 10 h. Encierrillo de la ganadería Merino Garde de Marcilla. Almuerzo popular con la colaboración de Cruz Roja y Cáritas. 11 h. Imposición pañuelos a los nacidos este último año. A continuación, Dianas y pasacalles. 12 h. Encierro. 16:30 h. Salida Charanga Los Rrotundos hacia la Plaza de Toros. 17 h. Concurso de recortadores con Toros. 19 h. Encierro. Seguidamente, Bingo en beneficio de Cruz Roja y Cáritas. 20:30 h. Verbena con la orquesta Alldara. 21:30 h. Torico de Agua. 00:00 h. Verbena con Alldara. Actos Peñas: Peña La Resaka. 14:30 h. XIV Concurso de Paellas. Peña El Jolgorio. 00:00 h. Fiesta con DJ’s y DJ Xavi Navarro.

Caparroso-Día de los Calderos-Pobre de Mí. 10:30 h Inicio concurso de calderos. 11 a 14 h Parque infantil en el patio del colegio. 14:30 h Comida de calderos. 15:45 h Concierto de sobremesa con el grupo local Los Uzkis. 17:30 h Salida desde la zona de bares hasta la plaza con la charanga Cidacos. 18 h Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez. 19:15 h Capea en la plaza. Premio al mejor recortador de la tarde, 200 €. 20:30 h Ronda-despedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de la charanga Cidacos. 21:30 a 22:30 Concierto orquesta Krypton. 00:00 Pobre de mí fiestas 2023. ¡¡Ya falta menos para las del 24!! 0:30 Baile con Krypton. A continuación, Dj.

Cáseda 7 h. Dianas. 8 h. Auroras. 12 h. Misa y procesión con la Agrupación Musical Banda de Cáseda y la Coral de Cáseda. 13. Girgantes y cabezudos. 60 aniversario de los primeros gigantes y cabezudos. 16.30 h. Café Concierto. 18 h. Encierro vaquilla de la ganadería Miguel Reta. 20.30 h, Baile de laEra. 21 h. Orquesta Saturno. 22 h. Torico de fuego. 22.30. Fuegos artificiales. 23 h. Cena popular. 1.30 h. Orquesta Saturno. 5.30 h. Disco móvil.

Cintruénigo-Día de la Mujer. 11 h Entrega Flores a las ancianas de la Residencia por la Junta de la Asociación de Mujeres Alhama. 11,30 h Nombramiento de Alcaldesa y Corporación Femenina. 11,30 h Entrega del Premio Alhama 2023 a la mujer destacada de Cintruénigo. Homenaje a la cirbonera más longeva y a la más joven (nacida antes del 2 de sept.), por la Asoc. de Mujeres Alhama. 12 h. Cohete, acompañamiento de la Charanga La Unión hasta la Ofrenda Floral a la Virgen en la Parroquia. A la salida Riau-Riau. 12 h. Partido Fútbol, 3ª Div. C.A. Cirbonero y C.D. Pamplona. 12 h Partido Fútbol Sala, eliminatoria Copa de Rey GCH Garbayo Chivite Cintruénigo F.S. y Lauburu K.E. Ibarra (Tolosa). 12 a 14 y 17 a 20 h Parque Infantil con hinchables. 12,15 h Encierro de reses bravas, ganadería Enrique Domínguez de Funes. 14,30 h Comida Popular Asoc. de Mujeres Alhama. 16,45 h Charanga La Unión por el recorrido del encierro. 17 h Encierro de reses bravas. 17,45 h Charanga La Unión desde el Hotel Alhama hasta los Paseos. 18 h Exhibición de Bravura de la Ganadería Arriazu de Ablitas. Plaza de Toros. 18 h Tardeada sede de Ajuci. 18 h Concierto Grupo Araciel. 20 h. Pasacalles de la Banda, la Charanga y la Comparsa desde la Plaza de Toros al Ayuntamiento y El Gigantón. 20,45 h Encierrillo Infantil a cargo de la ganadería Chota Gago. 21 h Toro de Fuego. 21,15 h Danzas de la Tierra con el Grupo de Gaiteros. 00,00 h Discovaquilla DJ´S + Vacas. 00,30 h Concierto versiones Indie Pop con Copacabana 02,00 h Charanga La Unión desde la Plaza de Toros pasando por la Peña El Tornillo hasta los Paseos. 02:30 h Concierto We Are Not DJ´S.

Cordovilla-Día del Niño. 11:30-14 y 17 a 19 h Parque infantil. 14:30 h Comida popular. 16 a 17 h Exhibición de tik-tok Escuela de Esther Amorós 91,7% 17 a 19 h Tardeo con JB Riders DJ. 17-20 h Campeonatos de Mus relámpago y parchís 19:30-21 h Encierro simulado. 21:30 h Gran colección de fuegos artificiales 22 h Cena autogestionada. 23 -00:30 h Música con el grupo Rumbo Tijuana. 01:00 a 04:00 h JB Riders DJ.

Elizondo-Fiestas De Txokoto. 11 h Pasacalles con la comparsa. 12-13:30 h Actividad organizada por Mugarki 14 h Zikiro jate. A continuación, poteo por las sociedades con la charanga Tukutuku 20 h DJ Jotatxo. 24.00 DJ Nash.

Fitero-Día del Bolo. 11:15 h. Entrega premios ganadores concurso portada del programa de fiestas y nombramiento de fiteranos populares 2023 al Club Deportivo Calatrava. 12 h. Disparo del cohete anunciador de las fiestas. Seguidamente, tradicional “Bolo” por las calles de costumbre, acompañado de la comparsa de gigantes y cabezudos de Fitero y la charanga Riau-Riau. Tras el bolo, la comparsa y la escuela de jotas de Fitero bailarán “la Jota de Fitero”, obra musical del fiterano D. Lorenzo Luis. 16 h. Actividad infantil: Gynkana deportiva e hinchable 3x3. 18:30 h. Encierro corto de la ganadería Alfonso Basarte de San Adrián. 20 h. Encierro infantil. 20:15 h. Toro de fuegol. 20:40 h. Salida de la Corporación Municipal hacia la Iglesia Parroquial, con la Comparsa y la Banda de Música dirigida por Eugenio Irigaray. 20:45 h. Novena en honor a la Excelsa Patrona de Fitero, la Virgen de la Barda, seguida del Santo Rosario cantado por las calles y solemne Salve a 4 voces mixtas, obra de J. Prieto, dirigida por la profesora Elvira Guarás. 23:30 h. Bailables amenizados por la charanga Riau-Riau. 00:00 h. Tradicional hoguera, encendida por el Club Deportivo Calatrava. 00:15 h. Tributo a Extopa.

Fontellas. 12 h. Pasacalles charanga Riau Riau hasta llegar a la plaza 13 h. Vacas en la plaza. 14,30 h. Paellada Popular.. En la sobremesa Concierto con la orquesta En Esenzia. 18,30 h. Espectáculo de magia con Mago Felix, 18,30 h. Exhibición de Bravura con Obstáculos, seguido de vacas en la calle por el recorrido habitual. 19 h. Fiesta ‘ETG Fest El Rowgurio V Aniversario” con DJ. Organiza Peña El Tugurio, hasta las 00:30 h y de 03:00 a cierre. 21 h. Toro de Fuego. Seguido de encierro chiqui. 00,30 h. Baile con la orquesta En-Esenzia.

Garínoain-Día de la Juventud. 9 h Dianas con Alai-Taldea.12 h Preparación y concurso “Masterchef de Pollo” en la carpa y posterior degustación con premio para el ganador. 13 h Hinchables para los más txikis 13 h Vermouth en la carpa amenizado Trikipoteo con Josu, Ainhoa y Nerea 17 h 3er Completo en la carpa a cargo del Señor Lemur. 20 h Bailables con la Orquesta London con cabezudos para los niños. 22 h Jabalí de fuego Krisantemo y toro de fuego Txiki. A continuación, fuegos artificiales de la mano de pirotecnia Santoyo. 01:00 h Verbena a cargo de la Orquesta London. 05:00 h Música en la carpa. Después after-hours en los garitos.

Gorraiz. 9 h. Preparación calderetes y paellas.10 a 12 h. Escape room “Persigue al sicario del Valle”. Edad: 12 a 30 años. Punto de encuentro: farola central de la Plaza del Palacio. 11 a 14 h. Hinchables y zona recreativa en Plaza del Palacio. 13 h DJ´s Go & Go. 14 h. Entrega premios concurso calderetes y paellas 14:30 h. Comida calderetes y paellas. 16 h. Espectáculo infantil “Me da la risa”. 16:30 h. Campeonato relámpago de mus. 17 a 21:30 h Hinchables y zona recreativa. 17 a 19 h. Escape room “Persigue al sicario del Valle”. 21:30 h. Toro de fuego. 23 h. Concierto Relocos. A continuación, música pinchada desde la barra hasta las 04:00 a.m.

Legasa-Fiestas de Santa Leocadia. 20 h Chupinazo y repique de campanas. 21 h Zopas.

Milagro-La Paellada. 8 h Dianas con la charanga de Milagro. 8:30 h Caldico popular 9 h Encierro de novillos toros con ganadería Ustarroz 11:30-13 y 17-18,30 h Parque infantil 12 h Suelta de reses bravas. 13 h Encierro chiqui y a continuación charanga con los gigantes 14 h Paella popular. 18:30-19 h Suelta de vacas en la calle y en la plaza 19:30-20:30 h Exhibición de recortes en la plaza a cargo de los Chichas Team y vacas en la calle 20:30 h Bajadica. A continuación toro de fuego 00:00-03:00 h Verbena con la orquesta Star Ways Band.

Monreal-Día del Niño y Joven. 9 h Dianas 10:30 a 12:30 h. Parque Infantil; Barredora, Castillos Hinchables, Tobogán, Rampa… 12:30 h. Comparsa con los Gigantes Bustintxuri 14:30 h. Comida Popular Infantil 14:30 h. Comida de la Juventud 17:30 h. Rockalean 20-22 h. Baile de Disfraces Infantil. Temática: Dibujos Animados. ¡Todos los niños y niñas disfrazados tendrán premio!! 22:15 h. Torico de Fuego, 22:30 h. Cena Autogestionada de la Juventud. 00:00 h. Concierto de Atokateja 02:00 a 06:00 h. Macro Disco Móvil con DJ Tortxu..

Olite-Fiestas Infantiles. 10:30 h Acto de imposición de pañuelos a los nacidos en 2022 y a la Corporación txikis 12 h Cohete anunciador. Ofrenda floral en Santa María 12:30 a 13 h Comparsa de gigantes y cabezudos 13:30 h Fiesta de la espuma 16:30 h Hinchables y tren 20 h Encierro toricos de ruedas 22:30 h Vals y baile de disfraces 23:30 h Torico de fuego.

Peralta. 8 h. Encierrillo. 8:30 h. Dianas con la txaranga El Garrafón. 9 h. Encierro de Novillos-toros de la ganadería Barcial de Salamanca. 11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Óscar Bretos de Villafranca. 12:30 h. Salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, acompañados de los gaiteros, desde el Ayuntamiento 13 h. Música con Mariachi imperial Elegancia Mexicana. 13 h. Apartado de los toros que se lidiarán por la tarde.16:30 h. Encierro de reses bravas 17:3 0h. Salida de mulillas desde la Plaza Principal hasta la plaza de toros. 18 h. Novillada de la ganadería Barcial para los novilleros, Gómez Valenzuela, Fernández de la Puebla y Bruno Aloi. A continuación, salida de las peñas con la txaranga El Garrafón. 19-22 h. Stand de la clínica dental Macrident en la Plaza del Ayuntamiento, donde podréis ganar regalos en su exclusivo “Rasca y Gana”. 20 h. Espectáculo infantil con Kiki, Koko y Moko y el espectáculo ‘Fiesta Catapunchispún’. 21 h. Música con la orquesta Nueva Etapa. 21:30 h. Torico de fuego. 22:15 h. Dantzas organizadas por la asociación juvenil Azkoiengo gazteria. 23 h. Conciertos de rock organizados por la asociación juvenil, con The Lio, Azken Sustraiak y Jaleo. 00:00 h. Fiesta “Last Party” con los Casual DJ y DJ Charles Ramirez. 00:30h. Verbena con Nueva Etapa.

San Adrián. 13 h. Vermut musical con Nuevo Rumbo hasta las 14:30 h. 18 h. Taller de tatuajes y globoflexia, 19 h. Procesión. A continuación, misa. 22 h. Concierto del grupo La Poptelera.

Viana. 13 h. Chupinazo a cargo de Centros Escolares de Viana, seguidamente pasacalles con la txaranga Gazteberri y Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 14 a 15 h. Actuación matinal a cargo de la Orquesta Cíclope. 17.15 h. Partidos de pelota. 1º Partido Agirre-Salaverri II Bakaikoa – Eskiroz 2º Partido Resultado del Play-Off Masters Caixabank. 18 a 19 h. Espectáculo infantil “Pitutitu y el Borrico” a cargo de marionetas Birloque. 18 a 19.30 h. Batucada con Tarumba”. 19.30 h. Degustación de chorizo a la sidra, organizado por el colectivo Gazteberri y con la colaboración del Ayto. 20 a 22 h. Bailables con orquesta Cíclope. 22 h. Bingo del Club Deportivo Vianés y toro de fuego. 00.00 a 4.00 h.Gran verbena con orquesta “Cíclope