'Poor things', una fábula de liberación femenina de Lanthimos, León de Oro en Venecia

'Poor things' la fábula fantástica de liberación femenina dirigida por el griego Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, se alzó este sábado con el León de Oro a la mejor película del 80 Festival de Cine de Venecia.

El segundo premio en importancia, el León de Plata Gran Premio del Jurado, ha sido para 'Evil does not exist', un canto a la protección de la naturaleza dirigido por el japonés Ryusuke Hamaguchi, el director de la oscarizada 'Drive my car' (2022).

Lanthimos ha triunfado con una adaptación de una novela del escocés Alasdair Gray sobre una mujer que es devuelta a la vida por un extraño cirujano (Willem Dafoe) y al volver a empezar de cero puede afrontar su vida completamente libre, sin vergüenza ni prejuicios.

"Hasta ahora la industria no ha estado preparada para recibir una película como ésta", apuntó el realizador de 'The Favourite' (La favorita)", dado que en sus "pobres criaturas" no faltan las escenas explícitas de sexo y todo tipo de experimentaciones.

Otro de los grandes triunfadores de la Mostra ha sido el italiano Matteo Garrone, que ha conmovido y sacudido conciencias con su relato sobre la inmigración subsahariana "Io capitano", por la que ha obtenido el León de Plata al mejor director.

Además, su joven protagonista, el senegalés Seydou Sarr, ha sido premiado con el Marcello Mastroianni al mejor actor emergente por su retrato de la odisea a la que se enfrentan muchos de sus compatriotas, la agónica travesía por el desierto del Sahara, las torturas en Libia y los peligros del mar.

Garrone ha dado la palabra al senegalés Mamadou Kouassi, cuyo testimonio ha inspirado la película, y éste ha dedicado el premio "a todas las personas que no han pedido llegar a Lampedusa" y ha pedido que se detenga el tráfico de seres humanos y corredores seguros para los solicitantes de asilo.

PREMIO A DOS CINEASTAS HISPANOS

El chileno Pablo Larraín ha recogido el premio al mejor guion por "El conde", una sátira en la que retrata al dictador Augusto Pinochet como un vampiro sediento de sangre para denunciar la impunidad tras la dictadura chilena.

"No a la impunidad", reivindicó el director de películas como "Jackie" (2016) o "Spencer" (2021) al recoger el premio, pocos días antes de que su país, Chile, conmemore los 50 años del golpe de Estado.

La Copa Volpi al mejor actor fue a parar al estadounidense Peter Sarsgaard por su papel en "Memory", el segundo largometraje en inglés del mexicano Michel Franco, que explora en él las posibilidades de un idilio entre una mujer atormentada por traumas de infancia y un hombre con demencia precoz.

Sarsgaard también ha aprovechado su paso por el escenario para solidarizarse con la huelga de actores y guionistas de Hollywood y en particular ha apelado a los grandes estudios y plataformas para limitar el uso de la inteligencia artificial.

"Este trabajo se basa en la conexión humana (...) y toda la experiencia humana no puede ser entregada a las máquinas", ha advertido el intérprete. "Si perdemos esa batalla, nuestra industria será la primera de muchas en caer".

CAILEE SPAENY, COPA VOLPI POR SORPRESA

Más sorpresa ha causado la Copa Volpi a la mejor actriz, entregada a la joven estadounidense Cailee Spaeny, de 25 años, por su papel en "Priscilla", la película de Sofia Coppola sobre Priscilla Presley, a quien Spaeny ha dedicado su premio tras confesarse abrumada por la responsabilidad que este trabajo ha supuesto para ella.

La inmigración es también el tema de "Green border", la película de Agnieszka Holland que ha obtenido el Premio Especial del Jurado y que retrata la situación de los solicitantes de asilo que llegan a la frontera de Bielorrusia y Polonia.

Aunque el filme se centra en los sucesos de 2021, cuando el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, hizo un llamamiento que atrajo a miles de inmigrantes que acabaron atrapados en un ciclo de expulsiones sin fin de uno a otro lado de la frontera, la directora ha recordado que lo que retrata su película "sigue ocurriendo".

En la sección Horizontes, la segunda en importancia dedicada a las vanguardias cinematográficas, las propuestas hispanas se fueron de vacío pero resultó premiada la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco por la película italiana "El paraíso".

La Mostra cierra con este palmarés su edición número 80, marcada por la huelga de actores y guionistas de Hollywood y por propuestas de tinte político, desde la impunidad con la dictadura chilena hasta otros problemas más actuales como la inmigración en Europa.