Pasajeros... 'al tren'

¿A qué niño o niña no le apetece subirse a un tren de su tamaño...? En estas fechas frescas que no admiten piscina, una opción para toda la familia durante el finde es pasarse por el Centro de Interpretación del Ferrocarril y de las Vías Verdes de Trinitarios, más conocido como el ‘parque del tren’, promovido por la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. La instalación ofrece a los visitantes un recorrido por el circuito confeccionado en el recinto, en vagones y en una locomotora de vapor, reproducción exacta de la de época. En concreto, toda la familia se puede montar en un tren de 5 pulgadas con un recorrido de 800 metros de vías, pasando por puentes, túneles, trincheras, etc. El parque pretende acercar a la ciudadanía la historia del ferrocarril en Navarra, prestando especial atención a las vías verdes que recorrían la Comunidad foral y que tenían en Pamplona su punto neurálgico. Con un total de 6.740 metros cuadrados, el parque dispone de un circuito ambientado con elementos decorativos (vallas de madera, señales, marmitas, desvíos y semáforos). Pero también cuenta con un edificio de cocheras, para guardar las locomotoras, y un edificio principal, simulando la estación, donde se ubica la zona expositiva, la biblioteca y un espacio multiusos. Asimismo, tiene una zona de plato giratorio, donde poder ver distintas locomotoras, eléctricas, de vapor, de gasolina y hasta una quitanieves, todas en uso.

DE VIERNES A DOMINGO

El parque abre en función de la climatología. Así, por ejemplo, se cierra si la temperatura es superior a 35 grados o bien inferior a 5, si llueve, si nieva o si se están realizando actuaciones de mantenimiento. Por ello, no está de más llamar antes para informarse si abre. Normalmente, abre los viernes por la tarde y los sábados y domingos, en horario de mañana y de arde, hasta el próximo 31 de octubre. También disponen de visitas especiales para grupos, colectivos. colegios...

Cabe destacar que el pasado 17 de junio se celebró el primer aniversario del Parque del Tren de Trinitarios. “Al tren...”.