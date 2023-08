El Festival de Cine de Venecia encara una edición ensombrecida por la huelga de actores

Festival de Venecia, que en la última década se ha configurado como escaparate favorito del arranca el próximo miércoles su edición número 80 marcada por la huelga de actores estadounidenses, que amenaza con ensombrecer el tradicional espectáculo de la alfombra roja. El, que en la última década se ha configurado como escaparate favorito del cine de Hollywood en Europa,, que amenaza con ensombrecer el tradicional espectáculo de la alfombra roja.

¿Es posible un festival sin estrellas? Alberto Barbera, su director artístico, parece dispuesto a demostrar que sí con una programación llena de títulos de grandes directores, desde David Fincher a Sophia Coppola, Wes Anderson, Bradley Cooper, Woody Allen, Richard Linklater, Pablo Larraín, J.A. Bayona o Michael Mann, entre otros.

Algunos de sus actores, como Adam Driver, Jessica Chastain o Mads Mikkelsen, han confirmado su asistencia, según han indicado a EFE fuentes de la organización, pero la mayoría de las estrellas de Hollywood -Carey Mulligan, Michael Fassbender, Tilda Swinton, Emma Stone, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch o Penélope Cruz- no lo han hecho.

La presencia de estas estrellas está en el aire debido a la falta de avances en el conflicto entre el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), en huelga desde el pasado 14 de julio, y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que engloba a los grandes estudios y plataformas.

Los intérpretes exigen regular la inteligencia artificial, remuneraciones más altas por el "streaming" y aumentos del salario mínimo, entre otras demandas, en una huelga que ha coincido con la del Sindicato de Guionistas (WGA), paralizando la producción, rodaje y promoción audiovisual en Estados Unidos.

Para los actores, la huelga implica no solo no participar en rodajes sino también alfombras rojas, entrevistas o coloquios.

Con todo, la única película que se ha caído de la programación de Venecia por la huelga es la de apertura, "Challengers", dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Zendaya, que fue sustituida por la italiana "Comandante", de Edoardo de Angelis.

La organización cuenta con la asistencia de estrellas de producciones independientes de la AMPTP, como es el caso de "Ferrari", la película biográfica sobre el legendario Enzo Ferrari dirigida por Michael Mann, cuya distribución en Estados Unidos corre a cargo de la independiente NEON.

De su reparto principal -Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley- el único confirmado es el primero.

Pero también hay producciones europeas y latinoamericanas con estrellas de peso como Mads Mikkelsen, en la danesa "Bastarden", de Nikolaj Arcel; Léa Seydoux en la francesa "La Bête", de Bertrand Bonello; Lily James y Willem Dafoe en la italiana "Finalmente l'alba", de Saverio Constanzo o Jessica Chastain en la mexicana "Memory" de Michel Franco.

Y también han confirmado asistencia Caleb Landry Jones por la francesa "Dogman" ("Perrohombre") de Luc Besson y Jacob Elordi por "Priscilla", producción independiente estadounidense.

La 80 edición de la Mostra de Venecia se celebrará del 30 de agosto al 9 de septiembre con su interés cinematográfico intacto, pero es imposible obviar el impacto global de su alfombra roja en la promoción de las películas.

Basta pensar en la aparición sorpresa de Florence Pugh el año pasado en el estreno de "Don't worry, darling" ("No te preocupes, querida"), en plena polémica con Olivia Wilde y Harry Styles, o la de Timothée Chalamet presentando "Bones and all" ("Hasta los huesos") vestido de seda roja y con la espalda al aire.

También la complicidad exhibida por Oscar Isaac y Jessica Chastain en el preestreno de "Scenes from a Marriage" ("Secretos de un matrimonio") en 2021, que se hizo viral o la esperadísima imagen de Jennifer López y Ben Affleck juntos, oficializando su relación, en la presentación de "The last duel" ("El último duelo") ese mismo año.

Con la incertidumbre en el aire, el festival ha anunciado hace unos días que habrá clases magistrales de directores como Wes Anderson, Nicolas Winding Refn y Damien Chazelle, que además será el presidente del jurado de la sección oficial junto a miembros como Jane Campion, Mia Hansen-Love, Laura Poitras o el argentino Santiago Mitre.

Los homenajeados este año serán la nonagenaria directora italiana Liliana Cavani, que presentará fuera de competición su última película, "L'ordine del tempo", y el actor hongkonés Tony Leung Chiu-wai; ambos recibirán un León de Oro honorífico en reconocimiento al conjunto de sus carreras.

Y Wes Anderson, que presentará el mediometraje "The wonderful story of Henry Sugar" ("La maravillosa historia de Henry Sugar"), será reconocido con el premio Cartier Glory a un cineasta por su original contribución a la industria del cine contemporáneo.

La noche previa a la inauguración, el día 29, estará dedicada a Gina Lollobrigida, icono del cine italiano fallecida en enero pasado. Se proyectará "Portrait of Gina" (1958), un documental de Orson Welles, y "La provinciale" ("La provinciana", 1953) de Mario Soldati.