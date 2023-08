Itsaso Arana reivindica "una voz más frágil" en su debut como directora

La actriz navarra Itsaso Arana, conocida por películas como 'La virgen de agosto' y series como 'Las de la última fila', reivindica una voz “más temblorosa” y “frágil” ante su debut como directora, 'Las chicas están bien', un cuento de verano que habla justamente de atreverse a alzar la voz y de amistad entre mujeres.

“Reivindico una voz más temblorosa y una forma de liderazgo que pueda expresar dudas, ser frágil y aun así sacar una fortaleza de todo eso”, señala en vísperas del estreno en cines del filme, protagonizado por ella misma junto a Bárbara Lennie, Irene Escolar y las casi debutantes Itziar Manero y Helena Ezquerro.

Realidad y ficción se entremezclan en una historia que plantea una reunión de cinco amigas actrices para ensayar una obra de teatro durante un fin de semana en una casa de campo. Arana es la directora y las actrices comparten nombre y algunos rasgos con las reales.

“Me invento ese lugar de personaje que está escribiendo la obra y eso me sirve para estar dentro de la ficción y a la vez seguir escribiendo. Durante el rodaje yo les proponía cosas y destrozaba mi propio guion con placer”, cuenta.

El guion inicial partía de una vivencia de Arana, la muerte de su padre, y a partir de ahí se propuso crear algo “luminoso y revitalizante”. Las actrices son sus amigas y cómplices en la vida real. “En esa tradición de tratarnos a nosotras mismas como personajes de ficción yo quería retratar a esas mujeres y, contando con su generosidad, tomar prestadas sus lecciones de vida”, señala. “Si no hubieran sido amigas, no me habría atrevido a meterlas en este proyecto; ha sido un acto de confianza mutua”.

Bárbara Lennie, ganadora de un Goya por Magical Girl, reconoce que en el filme pronuncia frases que son textualmente suyas y dice disfrutar mucho con ese “juego” entre realidad y ficción, tanto como actriz como siendo espectadora. “Me gusta esta película porque es poco evidente en su narración, en la elección de actrices, en cómo se habla, en su discurso, en los recursos y todo eso genera un puzle muy único y la hace especial”, afirma.

Arana reconoce que 'Las chicas están bien' tiene conexiones de forma y fondo con 'La virgen de agosto', que coescribió junto a Jonás Trueba, además de ser la protagonista, y en la que narraba la rutina de una mujer de 33 años que decide quedarse en agosto en Madrid y tomarlo como un tiempo de oportunidades.

“No es casual que se repitan elementos, probablemente esta es una variación de aquella. Me gustan las películas que dan a conocer a quien las ha hecho y si en 'La virgen de agosto' había una parte de mi y de quienes la hicimos, en esta se evidencia más. Todas las actrices dan a conocer algo de sí mismas”, asegura.

LA PRINCESA Y EL GUISANTE

La película propone además una relectura de los cuentos clásicos de princesas y sapos como 'La princesa y el guisante'. Arana afirma que esa historia le fascinaba desde pequeña. Cuando leyó la referencia que hace Vivian Gornick al mismo en La mujer singular y la ciudad, tuvo una revelación: “La princesa no buscaba al príncipe, sino al guisante. Comprendí que no tenía que esperar la aprobación ajena para crear algo, tenía que confiar en que mi propia sensibilidad me iba a guiar”.

Para el personaje de Irene Escolar esa idea de dejar de esperar al príncipe es clave. “Los cuentos han marcado un ideal de las cosas, de la belleza, la maldad y los vínculos que nos han marcado de forma casi inconsciente al crecer”, apunta la actriz, la pequeña de una saga de actores y con una amplia trayectoria en el teatro. “No es el príncipe, es el guisante, es decir yo misma, y ¿quién soy? y ¿quién quiero ser?”, dice.