Corella musical

Regresa la música para las noches de verano en Corella. El ciclo Música en la noche vuelve a la localidad navarra con el objetivo de amenizar las noches de verano con artistas reconocidos y música para todos los públicos. La iniciativa organizada por el ayuntamiento de la localidad se consolida en el calendario estival con una programación que incluye tres conciertos que se celebrarán los próximos miércoles.

El grupo Son de Rosas abrirá el telón del escenario corellano este miércoles 19 de julio. Lo hará para ofrecer un concierto homenaje a la Oreja de Van Gogh, en el que no faltará un repaso a sus grandes éxitos como Cuéntame al oído, La playa, 20 de enero, Puedes contar conmigo, Muñeca de trapo o Dulce locura, entre otros.

Esta formación, que nace con la voluntad de poner en valor la carrera musical del grupo de San Sebastián, hará también un guiño a la época más actual durante el espectáculo, por lo que interpretarán temas como Inmortal, El último vals y Jueves. Todos sus componentes son los primeros fans del grupo vasco, por lo que sus espectáculos son muy fieles a los que presenta la banda original.

El jazz tomará el relevo del pop en el segundo concierto de Música en la noche que protagonizará José Ángel Lorente 5tet, banda que nace en 2007 con la necesidad de reflejar la fusión forjada en el fuego de la Tradición del Sur de Navarra y el jazz y que ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Formada por cinco miembros y liderada por el saxofonista José Ángel Lorente, natural de Tudela, ofrecen una música contemporánea en la que fluye con voz propia el jazz, directamente conectado con sus raíces.

El ciclo musical se adentrará en el mes de agosto con la última propuestaa cargo de Teté y Los Ciclones. Se trata de un grupo formado en 2009 cuando la polifacética Teté Delgado decide dar rienda suelta a una de sus grandes pasiones.

No es otra que ser vocalista de una banda de rock and rolla, rodeada de un grupo de músicos experimentados. Ese sueño se hizo realidad con el grupo que llega a Corella para interpertar rock, pero también Rhythm’n blues de los años 50, además de recordar a Lez Zeppelin o The Beatles.