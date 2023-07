Baluarte inaugura su "playa estival" con el ciclo 'Zinema beach'

Baluarte continúa la celebración de su veinte cumpleaños la próxima semana con la apertura de su particular 'playa' veraniega, el ciclo "Zinema beach" con el que además celebra el décimo cumpleaños del programa RoofTop Cinema organizado por la Filmoteca de Navarra. continúa la celebración de su veinte cumpleaños la próxima semana con la apertura de su particular 'playa' veraniega, el ciclo "Zinema beach" con el que además celebra el décimo cumpleaños del programa RoofTop Cinema organizado por la Filmoteca de Navarra.

Será la edición más especial del ciclo de cine de verano y se trasladará desde lo alto del edificio hasta la Sala de Exposiciones, que se convertirá en una playa, con hamacas, olas, arena y chiringuitos, en la que se proyectarán cuatro clásicos del cine de ciencia-ficción en pantalla gigante.

En un entorno veraniego y distendido será, en palabras de responsable de la Filmoteca de Navarra, Alberto Cañada, "el complemento idóneo para viajar por el espacio, empatizar con un hogareño extraterrestre, reconsiderar la humanidad de los androides y cuestionar la eterna paradoja del viaje en el tiempo. Todo ello frente a una espectacular pantalla que reflejará cuatro imprescindibles y fascinantes películas de obligada re-visión".

Según concreta baluarte en una nota, el ciclo Zinema Beach arrancará el martes 18 de julio con la película "2001, Una odisea del espacio (2001, A Space Odyssey)", dirigida por Stanley Kubrick en 1968.

Considerada como una de las películas más mitológica de la Historia del cine, 2001, una odisea del espacio marcó un hito por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas.

El guion fue escrito por el propio Kubrick y por el novelista Arthur C. Clarke, basándose en un cuento de este último titulado "El centinela", escrito en 1948 y publicado originalmente en la revista 10 Historias de Fantasía, en 1951. Su trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito que parece ser obra de una civilización extraterrestre. Se abordan temas como la evolución humana, la tecnología, la Inteligencia Artificial, y la vida extraterrestre.

El jueves 20 de julio tendrá lugar la segunda propuesta del ciclo Zinema Beach: "E.T., El extraterrestre (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982)", dirigida por Steven Spielberg y protagonizada, entre otros, por una jovencísima Drew Barrymore.

Esta historia intemporal de la amistad fue la película más taquillera en su momento y obtuvo 9 nominaciones a los Oscar -incluyendo el de Mejor película-. En la actualidad figura en el puesto nº3 en de la categoría según el American Film Institute).

La siguiente cita del programa llegará a la playa de Baluarte el martes 25 de julio con "Blade runner (1982)", película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford y Daryl Hannah, entre otros.

Ha sido elogiada como una de las películas más influyentes de todos los tiempos, tanto por su ambientación detallada y original, considerada un hito visual posmoderno con su descripción realista de un futuro en decadencia, como por adelantarse en plantear temas y preocupaciones fundamentales para el siglo XXI.

Zinema Beach cerrará la temporada playera del auditorio pamplonés el jueves 27 de julio con la proyección de "Regreso al futuro (Back to the Future, 1985)". Con guion de Bob Gale y Robert Zemeckis, y dirección de este último, se convirtió en la película más exitosa el año de su estreno y obtuvo grandes elogios por la actuación de sus protagonistas, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, así como de Lea Thompson, Crispin Glover y Tom Wilson.

Todas las proyecciones, con entradas a 6 euros, tendrán lugar a las 22:00 horas y serán en versión original con subtítulos en castellano.