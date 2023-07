Coetzee, Nobel de Literatura, deja su legado en la Caja de las Letras

El Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee ha depositado un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes con el que reconoce haberse "asociado de manera indirecta" con el autor de 'El Qujote', a quien considera "padre y madre de todos los novelistas".

"Es el escritor al que más venero y acepto esta invitación porque de manera más indirecta me permite asociar mi nombre al de Cervantes", ha explicado el autor de 'Desgracia' en el acto de entrega. Coetzee ha dejado un manuscrito de su diálogo del pasado lunes en el Museo del Prado junto a la filósofa y escritora Mariana Dimópulos, que fue la que tradujo su última novela, titulada 'El polaco'.

La caja 915 será la que albergue este legado que únicamente se abrirá a la muerte del escritor sudafricano. El Cervantes ha tramitado esta iniciativa ya que Coetzee ha elegido el español como lengua para la primera edición de sus obras.

"Cuando el Prado me invitó a pasar un mes en Madrid no me imaginé que mi visita terminaría en la cámara acorazada de un banco, rodeado del recuerdo de grandes escritores. Está claro que mi presencia aquí es un accidente, porque no pertenezco, salvo en sentido espiritual, a la tradición española", ha señalado.

En el acto han estado presentes, además del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el presidente del Patronato del Museo del Prado, Javier Solana, así como el director adjunto de conservación e investigación de la pinacoteca, Andrés Úbeda; y la directora de la revista 'Granta', Valerie Miles.

"Esto supone una novedad porque es la primera vez que la Casa de las Letras guardará la memoria de un escritor cuya lengua materna no es una de las lenguas de España. Aquí hay depósitos en español de España y Latinoamérica, depósitos en gallego, en catalán, en euskera, en asturiano, pero es la primera vez que recibimos un legado que no es de una de las lenguas maternas de nuestra cultura", ha remarcado García Montero.

El director del Cervantes ha aprovechado la escritura en inglés de Coetzee para reflexionar sobre la cultura española. "Él hace años tomó la decisión de que sus libros se publiquen antes en español que en inglés. Esto nos lleva a una unánime admiración por su obra y que ahora recibimos también con los brazos abiertos", ha apuntado.

García Montero ha remarcado la "generosidad" de Coetzee para una lengua como la española. "Coetzee ha sido siempre crítico con la idea del sur global, una idea concebida desde el hemisferio norte, que es el que decide lo que acaba leyéndose en el mundo", ha concluido el director del Cervantes.