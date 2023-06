Harrison Ford: "No tengo ninguna gana de retirarme"

'Indiana Jones y el dial del destino', protagonizada por Harrison Ford y dirigida por James Mangold, llega hoy a las salas de Phoebe Waller-Bridge, quien ayudará al arqueólogo en un enfrentamiento contra el doctor Voller, a quien da vida Mads Mikkelsen, un malvado nazi que planea cambiar para siempre el curso de la historia. Ford, que cuenta ya con 80 años de edad, asegura que durante los cuarenta años que ha encarnado al héroe no solo ha conocido al personaje sino que este le ha ayudado a entender mejor su trabajo. , protagonizada pory dirigida por James Mangold, llega hoy a las salas de cine . El arqueólogo del látigo y el sombrero se embarca en una última misión ambientada a finales de los años sesenta en la que debe luchar contra el tiempo para recuperar el dial del destino. A esta última aventura, se le une su ahijada Helena Shaw, interpretada por la actriz británicaquien ayudará al arqueólogo en un enfrentamiento contra el doctor Voller, a quien da vida, un malvado nazi que planea cambiar para siempre el curso de la historia. Ford, que cuenta ya con 80 años de edad, asegura que durante los cuarenta años que ha encarnado al héroe no solo ha conocido al personaje sino que este le ha ayudado a entender mejor su trabajo.

¿En qué momento se encuentra Indiana Jones en su vida?

Es una nueva fase. Lo volvemos a ver tras una ausencia de quince años. Ha envejecido un poco, lo descubrimos en el último día de su retiro académico. Lo encontraremos en un punto en el que está de bajón, creo que nunca lo hemos visto antes así. Creo que su debilidad en este momento es el paso del tiempo.

¿Qué significó para usted regresar al personaje?

Estoy encantado de volver a dar vida al arqueólogo más famoso de la pantalla porque siempre quise completar la historia, viéndolo en el final de su carrera, incluso en el final de su vida. Cuando leí el guion no lo dudé, me pareció lo suficientemente estimulante como para continuar.

¿Cómo ha afectado Indiana Jones a su propia vida?

El personaje significa para mí lo que significa para toda la audiencia, porque ese es el servicio y ese es el contrato que hay entre nosotros. Yo estoy obligado a dar lo mejor de mí en la historia, porque, cuando ha sido recibido con la calidez y la generosidad que ha tenido Indiana Jones a lo largo del tiempo, no puedo sino tomármelo de forma personal y quiero seguir recompensando a la audiencia. Desde luego, significa mucho para mí que a la gente le guste lo que hemos hecho y espero que lo aprecien.

¿Está listo para decir adiós a Indiana Jones?

Siento que hemos hecho una película realmente satisfactoria para la audiencia. Hemos entregado nuestra pasión por el personaje en este proyecto tratando de estar a la altura. Yo quería traer a este personaje de nuevo a las vidas de los espectadores con una historia interesante. Creo que es una espléndida despedida. Si hay algo que he aprendido en estos cuarenta años de interpretar a Indiana Jones es lo importante que es hacer las cosas sin importar el resultado, disfrutando con el intento.

En este filme ha trabajado con James Mangold de director, sin Steven Spielberg. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Steven estaba allí, parte del tejido de la realización de esta película es Spielberg. El es productor ejecutivo, trabajó con Jim (James Mangold) en el guion, visionó las secuencias diarias del rodaje y participó activamente en su realización. No pudo estar presente porque tenía que grabar su propia película, pero sentimos su espíritu, su energía, su enfoque y su habilidad cinematográfica. De James Mangold debo decir que es un artista consumado. Como realizador ha hecho muchas películas que admiro, y este guion es maravilloso.

Se despide de Indiana Jones y se involucra en series de televisión. ¿Es una nueva etapa en su carrera?

Yo trato de aprovechar mis oportunidades de trabajo. Como actor busco grandes historias, colaboradores interesantes, proyectos ambiciosos o cosas que antes no había hecho. La televisión es un vehículo que ha evolucionado en los últimos años y me apetecía hacer una serie como 'Terapia sin filtro' (Apple TV+). No trabajé nada durante la pandemia y sentía hambre por trabajar. Amo mi profesión, la verdad, no tengo ninguna gana de retirarme porque no me resisto ante un buen guion.