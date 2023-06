Cien años de la mirada de Judith Kerr, la escritora a la que Hitler robó el conejo rosa

“¿Lo hemos pasado bien, verdad?”

UNA NIÑA QUE DIBUJA Y ESCRIBE

Judith Kerr nació en Berlín en 1923. Dada su condición judía, con el surgimiento del partido nazi ella y su familia se vieron obligados a huir a otros países para poder sobrevivir. Tras pasar por Suiza y Francia se asentaron definitivamente en Inglaterra. Allí la niña aprendió perfectamente la lengua inglesa que elegiría para su escritura.

Sin embargo, en un principio su don principal era el dibujo. Cuando tuvieron que dejar Alemania precipitadamente y solo pudo llevarse un objeto, ella escogió su caja de pinturas.

En Londres estudió en la Central School of Art. La mayoría de los profesores reconocieron su talento e incluso le permitieron faltar a clases para recorrer la ciudad observando a los transeúntes y retratándolos en las calles y los parques. Solo suspendió una asignatura, ¡la de Ilustración!

Portada del libro El tigre que vino a tomar el té, de Judith Kerr. HarperCollins Ibérica

Podemos gracias a ella leer la serie de libros de la gata Mog –inspirada en su propio gato– que comenzó con Mog, la gata despistada ; divertidos episodios como How Mrs. Monkey Missed the Ark, donde cuenta cómo la protagonista se retrasa en entrar en el arca de Noé mientras prepara el pícnic; Goose in a Hole, protagonizado por un ganso; relatos divertidos sobre la vida nocturna de los animales en One Night in the Zoo, etc.