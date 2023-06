Seguidores de Enrique Villarreal, antes del concierto en el Navarra Arena: "El Drogas es un icono"

Javi Yuguero, de 48 años, enseña el tatuaje con forma de caballo invertido en el hombro izquierdo, símbolo del grupo de Enrique Villarreal, El Drogas. A su lado, su amigo Beni Cisneros, con 52 años, también tiene un guiño al artista, en este caso, una foto de El Drogas en su reloj digital. Yuguero, Cisneros y el resto de la cuadrilla de Bilbao formada por Alberto Prieto, 43 años, Joselu Castilla, 56, y Mario Castilla, 47, son los primeros de la fila en el Navarra Arena para el concierto por el 40º aniversario del primer concierto de Barricada. Falta una hora para que abran las puertas y todavía apenas hay personas esperando, pero han preferido asegurar. “Somos gente muy pesada y queríamos estar en la primera fila”, dice Cisneros. A pesar de todos los años que Cisneros lleva escuchando la música de El Drogas, todavía se emociona. Este vínculo pasa por varios encuentros con el músico en camerinos y conocer a su mujer. “Hoy me he emocionado cuando he visto en Facebook un mensaje de él diciendo que nos esperaba a todos y que cuidado con la carretera”, asegura Cisneros.

El grueso del público se encuentra en el bar El Bodegón del Sadar, punto de encuentro entre la mayoría de aficionados que hay alrededor del Arena. En una de estas mesas la música Alba Blanco charla con varios compañeros. Esta mujer de Cádiz de 28 años y su banda, La Perra Blanco, tocan como teloneros a las nueve y media. Hace poco han terminado con las pruebas de sonido y Blanco ha salido contenta. “El sitio es espectacular. Tenemos un sonido superpotente y eso, cuando estás en el escenario, te arropa mucho. Te sientes acogida”, explica la guitarrista. Para Alba, es “un orgullo estar con el Drogas” y promete traer un rock and roll de los 50 “bastante salvaje”.

Aunque la mayor concentración se enclava en la terraza, hay algunos que han preferido montar su propio chiringuito de cuatro ruedas. Este es el caso de Rosana Plagaro, 47, Henar Cebrián, 48, y Juanjo Olivar, 55, quienes esperan en su furgoneta con nevera y todo a escasos metros del estadio El Sadar. Salieron de Vitoria a las diez de la mañana, a las doce llegaron a Pamplona y aparcaron la furgoneta. Piensan pasar la noche en el vehículo y volver por la mañana. “El Drogas es un icono. Tenemos casi 50 años y lo hemos vivido desde muy jóvenes y al final eso mueve a la gente”, comenta Cebrián. Juanjo Olivar cuenta con un fuerte sentimiento por el músico. Comenzó a escucharlo a los 13 años, cuando todavía se usaban casetes, en una época de la vida de Olivar “tan importante”, como asegura. “Le tengo mucho cariño y respeto. Ha seguido su línea a lo largo del tiempo. Su estilo de vida apenas ha cambiado a diferencia de otros que se han ido amoldando a las nuevas circunstancias. Para mí eso es importante”, comparte Olivar.

El DROGAS Y SUS FANES

Según cuentan varios amantes de su música, El Drogas mantiene un contacto cercano con aquellos que disfrutan de su trabajo. Que se lo digan a José Vicente Fadrique. Con 45 años y toda una vida disfrutando de las canciones, Fadrique, de Valladolid, fue miembro del Club de Fans de Barricada y cuenta que en el 25.º aniversario del grupo montaron un evento para entregarles unas placas. “Nos dijo que le íbamos a hacer llorar y daba abrazos a todo el mundo. Yo he vuelto a coincidir con él en Madrid y hablas con él y es un tío como cualquier otro. Es una persona encantadora”, expresa Fadrique.