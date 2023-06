'Las guerras de nuestros antepasados' y 'La infamia', en el Festival de Teatro de Olite

Festival de Teatro de Olite se celebrará entre el 21 de julio y el 6 de agosto con una programación multidisciplinar de música, danza, circo y teatro. En total, el festival ofrecerá 39 funciones de los 22 espectáculos programados. En esta ocasión, la programación se extenderá a Tafalla, Beire y, por primera vez, a La vigesimocuarta edición delse celebrará entre elcon una programación multidisciplinar de música, danza, circo y teatro. En total, el festival ofrecerá 39 funciones de los 22 espectáculos programados. En esta ocasión, la programación se extenderá ay, por primera vez, a San Martín de Unx.

La primera cita en el escenario de La Cava tendrá lugar el viernes 21 de julio con 'La infamia' de Lydia Cacho, protagonizada por Marina Salas, que acaba de recibir el premio Max 'ex aequo' a mejor actriz. Le seguirán los espectáculos 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' (premio Max al espectáculo revelación 2022), 'Casa' de Cross Border, 'Perséfone' de Iluna Producciones, 'Simulacro' de Ion Iraizoz, 'Solo me acuerdo de eso' de Johan Velandia, 'Man Up' de Teatro en vilo, 'El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca', de Xavier Bobés y Alberto Conejero, 'La malpagá' de Producciones Maestras y 'Claudia' de La Conquesta del Pol Sud.

Olite también acogerá uno de los montajes más aclamados de la temporada, 'Las guerras de nuestros antepasados', protagonizado por Carmelo Gómez. El telón de esta edición se bajará en La Cava el domingo 6 con 'Eclipse total' de la compañía Pont Flotant, premio Max a mejor autoría teatral.

En esta edición, el certamen incorpora espacios nuevos, como el patio de entrada del Palacio Real y la plaza de la Rueda de Olite, o la plaza del Ayuntamiento de Beire.